Alternatifler - OfficeTimer

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.

monday.com

monday.com

monday.com

Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

Zoho Projects, projeleri planlayıp yürütmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir proje yönetim uygulamasıdır.

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Çalışan verileri, zaman takibi ve performans yönetimi sağlar.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify, ekiplerin projelerdeki zamanlarını izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan ücretsiz bir zaman izleme uygulamasıdır.

Toggl Track

Toggl Track

toggl.com

Toggl Track, zaman izleme ve raporlama hizmetleri sunan bir uygulamadır; projelere ve görevlere ayrıntılı zaman takibi yapmayı sağlar.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için faturalandırma, gider izleme ve finansal yönetim hizmetleri sunan çevrimiçi bir muhasebe platformudur.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightful, çalışan verimliliğini izleyen, zaman takibi yapan ve uzaktan ekip yönetimi sağlayan bir iş gücü analitiği yazılımıdır.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

Çalıştığımda, işletmelerin çalışan programlarını oluşturmasını, zaman takibini yapmasını ve iletişim kurmasını sağlar.

Harvest

Harvest

getharvest.com

Harvest, çalışma sürelerini ve masrafları takip eden, raporlayan ve fatura oluşturan bir zaman izleme ve faturalama uygulamasıdır.

Deputy

Deputy

deputy.com

Milletvekili, işgücü yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır; planlama, zaman izleme ve iletişimi basit bir arayüzle yönetir.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike, projeleri yönetmek ve ekiplerin işbirliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash, işletmeler için müşteri portalları, proje yönetimi, faturalama ve CRM gibi araçları bir arada sunan bulut tabanlı bir yönetim platformudur.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Nifty, ekiplerin projelerini, görevlerini ve iletişimlerini tek bir platformda yönetmelerine olanak tanır. Proje süreçlerini optimize eder ve işbirliğini kolaylaştırır.

todo.vu

todo.vu

todo.vu

todo.vu, serbest çalışanlar ve ekipler için görev ve proje yönetimi, zaman takibi ve faturalama işlevlerini birleştiren bir verimlilik aracıdır.

Timely

Timely

timely.com

Timely, ekiplerin çalışma saatlerini doğru bir şekilde izleyip raporlamalarını sağlamak için otomatik zaman takibi yapan bir zaman yönetimi yazılımıdır.

My Hours

My Hours

myhours.com

Saatlerim, projeleri ve görevleri yönetirken zaman izleme ve raporlama yapmayı sağlayan bir uygulamadır.

Paymo

Paymo

paymoapp.com

Paymo, proje yönetimi, zaman takibi ve faturalama yapmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır. Görev atama, iletişim ve mobilden fatura oluşturma özellikleri sunar.

ClockShark

ClockShark

clockshark.com

ClockShark, inşaat ve saha hizmetleri için tasarlanmış bir zaman izleme ve görev yönetim uygulamasıdır.

Hive

Hive

hive.com

Hive, ekiplerin daha hızlı çalışmasını sağlamaya yardımcı olan bir proje yönetim uygulamasıdır. Görev atama, iletişim ve zaman takibi gibi özellikler sunar.

Jibble

Jibble

jibble.io

Jibble, çalışanların iş saatlerini web, mobil veya tablet üzerinden kaydetmelerini sağlayan bir zaman ve katılım yönetimi uygulamasıdır.

Pomodizer

Pomodizer

pomodizer.com

Pomodizer, Pomodoro yöntemini kullanarak zaman yönetimi ve odaklanma sağlar. Kullanıcılar 25 dakika çalışıp kısa molalarla üretkenliklerini artırabilir.

TimeCamp

TimeCamp

timecamp.com

TimeCamp, çalışma sürelerini izleyip verimliliği artırmak için tasarlanmış bir zaman izleme uygulamasıdır. Projeleri yönetir, raporlar sunar ve katılım izler.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için işe alım, performans ve devam yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.

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