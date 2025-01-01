Alternatifler - Nowsta

Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
LastPass
lastpass.com
LastPass, çevrimiçi şifreleri güvenli bir şekilde saklayan ve yöneten bir şifre yöneticisidir. Kullanıcılar, şifreler ve diğer hassas bilgileri depolayabilir.
Clockify
clockify.me
Clockify, ekiplerin projelerdeki zamanlarını izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan ücretsiz bir zaman izleme uygulamasıdır.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
1Password
1password.com
1Password, şifreleri ve hassas bilgileri güvenli bir sanal tonozda depolayan bir şifre yönetim uygulamasıdır.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.
NordPass
nordpass.com
NordPass, kullanıcıların şifrelerini ve notlarını güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir şifre yöneticisidir.
Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase, küçük işletmelerin saatlik ekiplerini yönetmesi için çalışan planlaması, zaman takibi ve bordro yönetimi sunan bir uygulamadır.
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin, kullanıcıların ve cihazların güvenli bir şekilde uygulamalara erişimini kontrol etme ve yönetme aracı olarak tasarlanmıştır.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper, şifreleri ve hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Kullanıcılar, güçlü şifreler üretebilir ve paylaşabilir.
Insightful
insightful.io
Insightful, çalışan verimliliğini izleyen, zaman takibi yapan ve uzaktan ekip yönetimi sağlayan bir iş gücü analitiği yazılımıdır.
When I Work
wheniwork.com
Çalıştığımda, işletmelerin çalışan programlarını oluşturmasını, zaman takibini yapmasını ve iletişim kurmasını sağlar.
Sling
getsling.com
Sling, vardiyalı çalışanlar için programlama, zaman takibi ve iletişim yazılımıdır. Yöneticilerin ve çalışanların işlerini tek bir platformda düzenlemesine olanak tanır.
Deputy
deputy.com
Milletvekili, işgücü yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır; planlama, zaman izleme ve iletişimi basit bir arayüzle yönetir.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules, restoran ve misafirperverlik sektöründe çalışanların vardiya planlamasını ve iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Timely
timely.com
Timely, ekiplerin çalışma saatlerini doğru bir şekilde izleyip raporlamalarını sağlamak için otomatik zaman takibi yapan bir zaman yönetimi yazılımıdır.
Bob HR
hibob.com
Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.
Plaid
plaid.com
Plaid, kullanıcıların banka hesaplarını uygulamalara bağlamasını sağlayan bir finans platformudur. Ödeme işlemleri ve kimlik doğrulaması yapar.
Jibble
jibble.io
Jibble, çalışanların iş saatlerini web, mobil veya tablet üzerinden kaydetmelerini sağlayan bir zaman ve katılım yönetimi uygulamasıdır.
Paycor
paycor.com
Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.
Sesame HR
sesamehr.es
Susam İK, insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirip otomatikleştirerek, verimliliği artıran ve çalışan bilgilerini yöneten bir yazılımdır.
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp, çalışma sürelerini izleyip verimliliği artırmak için tasarlanmış bir zaman izleme uygulamasıdır. Projeleri yönetir, raporlar sunar ve katılım izler.
Ping Identity
pingidentity.com
Ping Identity uygulaması, kullanıcıların dijital kimliklerini güvenli bir şekilde yönetmelerini ve kimlik doğrulaması yapmalarını sağlar.
Sage HR
sage.hr
Sage HR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için işe alım, performans ve devam yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.