Alternatifler - Nowsta

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.

LastPass

LastPass

lastpass.com

LastPass, çevrimiçi şifreleri güvenli bir şekilde saklayan ve yöneten bir şifre yöneticisidir. Kullanıcılar, şifreler ve diğer hassas bilgileri depolayabilir.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify, ekiplerin projelerdeki zamanlarını izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan ücretsiz bir zaman izleme uygulamasıdır.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

1Password

1Password

1password.com

1Password, şifreleri ve hassas bilgileri güvenli bir sanal tonozda depolayan bir şifre yönetim uygulamasıdır.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.

NordPass

NordPass

nordpass.com

NordPass, kullanıcıların şifrelerini ve notlarını güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir şifre yöneticisidir.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase, küçük işletmelerin saatlik ekiplerini yönetmesi için çalışan planlaması, zaman takibi ve bordro yönetimi sunan bir uygulamadır.

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin, kullanıcıların ve cihazların güvenli bir şekilde uygulamalara erişimini kontrol etme ve yönetme aracı olarak tasarlanmıştır.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper, şifreleri ve hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Kullanıcılar, güçlü şifreler üretebilir ve paylaşabilir.

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightful, çalışan verimliliğini izleyen, zaman takibi yapan ve uzaktan ekip yönetimi sağlayan bir iş gücü analitiği yazılımıdır.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

Çalıştığımda, işletmelerin çalışan programlarını oluşturmasını, zaman takibini yapmasını ve iletişim kurmasını sağlar.

Sling

Sling

getsling.com

Sling, vardiyalı çalışanlar için programlama, zaman takibi ve iletişim yazılımıdır. Yöneticilerin ve çalışanların işlerini tek bir platformda düzenlemesine olanak tanır.

Deputy

Deputy

deputy.com

Milletvekili, işgücü yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır; planlama, zaman izleme ve iletişimi basit bir arayüzle yönetir.

Personio

Personio

personio.de

Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

HotSchedules, restoran ve misafirperverlik sektöründe çalışanların vardiya planlamasını ve iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Timely

Timely

timely.com

Timely, ekiplerin çalışma saatlerini doğru bir şekilde izleyip raporlamalarını sağlamak için otomatik zaman takibi yapan bir zaman yönetimi yazılımıdır.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.

Plaid

Plaid

plaid.com

Plaid, kullanıcıların banka hesaplarını uygulamalara bağlamasını sağlayan bir finans platformudur. Ödeme işlemleri ve kimlik doğrulaması yapar.

Jibble

Jibble

jibble.io

Jibble, çalışanların iş saatlerini web, mobil veya tablet üzerinden kaydetmelerini sağlayan bir zaman ve katılım yönetimi uygulamasıdır.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.

Sesame HR

Sesame HR

sesamehr.es

Susam İK, insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirip otomatikleştirerek, verimliliği artıran ve çalışan bilgilerini yöneten bir yazılımdır.

TimeCamp

TimeCamp

timecamp.com

TimeCamp, çalışma sürelerini izleyip verimliliği artırmak için tasarlanmış bir zaman izleme uygulamasıdır. Projeleri yönetir, raporlar sunar ve katılım izler.

Ping Identity

Ping Identity

pingidentity.com

Ping Identity uygulaması, kullanıcıların dijital kimliklerini güvenli bir şekilde yönetmelerini ve kimlik doğrulaması yapmalarını sağlar.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için işe alım, performans ve devam yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.

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