Alternatifler - NoRedInk

Canvas Student
instructure.com
Canvas Öğrenci, öğrencilerin akademik derslerini yönetmelerine yardımcı olan bir mobil uygulamadır. Kurslar, ödevler ve iletişim özellikleri sunar.
GitHub
github.com
GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.
Quizlet
quizlet.com
Quizlet, öğrencilerin çevrimiçi flash kartlar, testler ve oyunlar ile ders çalışmasına yardımcı olan bir öğrenme uygulamasıdır.
Desmos Calculator
desmos.com
Desmos hesap makinesi, grafikler oluşturma, verileri analiz etme ve matematiksel fonksiyonları çözme imkanı sunan interaktif bir araçtır.
StuDocu
studocu.com
Studocu, dünya genelindeki 6 milyon öğrenci tarafından oluşturulan çalışma materyallerine erişim sağlayan bir öğrenme platformudur.
SciSpace
scispace.com
SciSpace, PDF ile sohbet edip 200M+ makaleyi hızla inceleyerek araştırma yapmanıza yardımcı olan bir AI araştırma asistanıdır. Metin vurgulama ve özet çıkarma özellikleri sunar.
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Desmos Bilimsel Hesap Makinesi, matematiksel hesaplamaları kolaylaştıran çevrimiçi ve mobil bir araçtır. Trigonometrik, üstel, logaritmik işlemleri destekler.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren etkileşimli bir platformdur. Bireysel ve grup sınavları ile gerçek zamanlı geri bildirim sunar.
Brainscape
brainscape.com
Brainscape, uyarlanabilir algoritmalarla aralıklı tekrarlama ve aktif hatırlama yöntemlerini kullanan bir flashcard uygulamasıdır. Kullanıcılar kendi kartlarını oluşturabilir.
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
Byju's Sınavı Hazırlığı, çeşitli sınavlara hazırlık için video dersler, canlı sınıflar ve pratik testler sunan bir eğitim uygulamasıdır.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S, öğrencilere video dersler ve kişiselleştirilmiş öğrenme ile derinlemesine konuları anlamalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create, kullanıcıların etkileşimli sınav tabanlı oyunlar oluşturmalarına ve paylaşmalarına olanak tanır. Eğitim ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirir.
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy, dijital teknolojiler eğitimi için etkileşimli kaynaklar sunan bir eğitim platformudur. Öğrenme materyalleri ve işbirlikçi araçlar sağlar.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.
Padlet
padlet.com
Padlet, projeleri oluşturmak ve paylaşmak için kullanıcıların metin, video ve belgeler eklemesine olanak tanıyan dijital bir platformdur.
Brainly
brainly.com
Brainly, öğrencilerin ev ödevi sorularını paylaşarak diğer öğrencilerden yanıt almasını sağlayan bir öğrenme platformudur.
Top Hat
tophat.com
Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.
Course Hero
coursehero.com
Course Hero, öğrencilere derslerine özel çalışma materyalleri ve yardımcı kaynaklar sunan çevrimiçi bir öğrenme platformudur.
Clever
clever.com
Clever, tüm K-12 okulları için tek bir giriş portalı sunarak öğretmenlerin ve öğrencilerin giriş işlemlerini kolaylaştırır.
Cram
cram.com
Cram uygulaması, kullanıcıların çevrimiçi flashcard oluşturarak çeşitli konularda çalışmalarını sağlar ve kartları paylaşma imkanı sunar.
Kognity
kognity.com
Kognity, interaktif dijital ders kitapları sunarak öğrencilerin matematik konularını daha iyi anlamalarına ve öğrenme süreçlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.
Labster
labster.com
Labster, öğrencilere sanal laboratuvar deneyimleri sunarak bilimsel kavramları güvenli ve erişilebilir bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olan bir eğitim platformudur.
ClassLink
classlink.com
ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn, çocuklara matematik ve okuma becerileri kazandıran etkileşimli bir eğitim uygulamasıdır. 10.000'den fazla oyun ve çalışma sayfası sunar.
Numerade
numerade.com
Numerade, bilim, matematik ve ekonomi sorularına adım adım çözümler sunan bir eğitim platformudur.
BlinkLearning
blinklearning.com
BlinkLearning, okullara dijital içerik ve yönetim araçları sağlayan bir eğitim platformudur. 25,000'den fazla dijital kitaba erişim sunar.
Quizgecko
quizgecko.com
Quizgecko, içeriklerden sınavlar ve flashcard'lar oluşturan AI destekli bir öğrenme platformudur. Çok çeşitli soru türleri ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunar.
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle, öğretmenlerin videoları etkileşimli derslere dönüştürmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. Öğrencilerin ilerlemesini izler ve katılımı artırır.
Studypool
studypool.com
Studypool, öğrencilerin ödev sorularında 7/24 onaylı öğretmenlerden yardım almasını ve geniş çalışma materyalleri kütüphanesine erişimini sağlar.