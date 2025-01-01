Alternatifler - NoRedInk

Canvas Student

Canvas Student

instructure.com

Canvas Öğrenci, öğrencilerin akademik derslerini yönetmelerine yardımcı olan bir mobil uygulamadır. Kurslar, ödevler ve iletişim özellikleri sunar.

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.

Quizlet

Quizlet

quizlet.com

Quizlet, öğrencilerin çevrimiçi flash kartlar, testler ve oyunlar ile ders çalışmasına yardımcı olan bir öğrenme uygulamasıdır.

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Desmos hesap makinesi, grafikler oluşturma, verileri analiz etme ve matematiksel fonksiyonları çözme imkanı sunan interaktif bir araçtır.

StuDocu

StuDocu

studocu.com

Studocu, dünya genelindeki 6 milyon öğrenci tarafından oluşturulan çalışma materyallerine erişim sağlayan bir öğrenme platformudur.

SciSpace

SciSpace

scispace.com

SciSpace, PDF ile sohbet edip 200M+ makaleyi hızla inceleyerek araştırma yapmanıza yardımcı olan bir AI araştırma asistanıdır. Metin vurgulama ve özet çıkarma özellikleri sunar.

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

Desmos Bilimsel Hesap Makinesi, matematiksel hesaplamaları kolaylaştıran çevrimiçi ve mobil bir araçtır. Trigonometrik, üstel, logaritmik işlemleri destekler.

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren etkileşimli bir platformdur. Bireysel ve grup sınavları ile gerçek zamanlı geri bildirim sunar.

Brainscape

Brainscape

brainscape.com

Brainscape, uyarlanabilir algoritmalarla aralıklı tekrarlama ve aktif hatırlama yöntemlerini kullanan bir flashcard uygulamasıdır. Kullanıcılar kendi kartlarını oluşturabilir.

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

Byju's Sınavı Hazırlığı, çeşitli sınavlara hazırlık için video dersler, canlı sınıflar ve pratik testler sunan bir eğitim uygulamasıdır.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S, öğrencilere video dersler ve kişiselleştirilmiş öğrenme ile derinlemesine konuları anlamalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create, kullanıcıların etkileşimli sınav tabanlı oyunlar oluşturmalarına ve paylaşmalarına olanak tanır. Eğitim ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirir.

Grok Academy

Grok Academy

groklearning.com

Grok Academy, dijital teknolojiler eğitimi için etkileşimli kaynaklar sunan bir eğitim platformudur. Öğrenme materyalleri ve işbirlikçi araçlar sağlar.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet, projeleri oluşturmak ve paylaşmak için kullanıcıların metin, video ve belgeler eklemesine olanak tanıyan dijital bir platformdur.

Brainly

Brainly

brainly.com

Brainly, öğrencilerin ev ödevi sorularını paylaşarak diğer öğrencilerden yanıt almasını sağlayan bir öğrenme platformudur.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.

Course Hero

Course Hero

coursehero.com

Course Hero, öğrencilere derslerine özel çalışma materyalleri ve yardımcı kaynaklar sunan çevrimiçi bir öğrenme platformudur.

Clever

Clever

clever.com

Clever, tüm K-12 okulları için tek bir giriş portalı sunarak öğretmenlerin ve öğrencilerin giriş işlemlerini kolaylaştırır.

Cram

Cram

cram.com

Cram uygulaması, kullanıcıların çevrimiçi flashcard oluşturarak çeşitli konularda çalışmalarını sağlar ve kartları paylaşma imkanı sunar.

Kognity

Kognity

kognity.com

Kognity, interaktif dijital ders kitapları sunarak öğrencilerin matematik konularını daha iyi anlamalarına ve öğrenme süreçlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.

Labster

Labster

labster.com

Labster, öğrencilere sanal laboratuvar deneyimleri sunarak bilimsel kavramları güvenli ve erişilebilir bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olan bir eğitim platformudur.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.

SplashLearn

SplashLearn

splashlearn.com

SplashLearn, çocuklara matematik ve okuma becerileri kazandıran etkileşimli bir eğitim uygulamasıdır. 10.000'den fazla oyun ve çalışma sayfası sunar.

Numerade

Numerade

numerade.com

Numerade, bilim, matematik ve ekonomi sorularına adım adım çözümler sunan bir eğitim platformudur.

BlinkLearning

BlinkLearning

blinklearning.com

BlinkLearning, okullara dijital içerik ve yönetim araçları sağlayan bir eğitim platformudur. 25,000'den fazla dijital kitaba erişim sunar.

Quizgecko

Quizgecko

quizgecko.com

Quizgecko, içeriklerden sınavlar ve flashcard'lar oluşturan AI destekli bir öğrenme platformudur. Çok çeşitli soru türleri ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunar.

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle, öğretmenlerin videoları etkileşimli derslere dönüştürmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. Öğrencilerin ilerlemesini izler ve katılımı artırır.

Studypool

Studypool

studypool.com

Studypool, öğrencilerin ödev sorularında 7/24 onaylı öğretmenlerden yardım almasını ve geniş çalışma materyalleri kütüphanesine erişimini sağlar.

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