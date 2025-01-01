Alternatifler - Nanonets

Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat, PDF belgelerini oluşturma, düzenleme, paylaşma ve güvenli bir şekilde imzalama işlemleri için kapsamlı bir araçtır.
Fiverr
fiverr.com
Fiverr, serbest çalışanların hizmetlerini sunabileceği bir çevrimiçi pazardır. Kullanıcılar, çeşitli alanlarda yetenekli freelancerlar ile iletişim kurabilir.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer, kullanıcıların sınır ötesi ödemeleri yönetmelerine, çoklu para birimlerinde işlem yapmalarına ve küresel olarak para göndermelerine ve almalarına olanak tanıyan bir ödeme platformudur.
CamScanner
camscanner.com
CamScanner, belgeleri tarayıp PDF veya JPG formatında paylaşmayı sağlayan bir mobil uygulamadır.
Xero
xero.com
Xero, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır. Faturalama, gider izleme ve finansal raporlama gibi işlevler sunar.
Convertio
convertio.co
Convertio, 309'dan fazla dosya formatını çevrimiçi olarak dönüştüren basit bir araçtır. Kullanıcılar farklı kaynaklardan dosya yükleyerek hızlıca dönüşüm yapabilirler.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert, ses, video, belge ve resim gibi çeşitli dosya türlerini çevrimiçi dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF Candy, 20'den fazla formatı PDF'ye ve PDF'den dönüştürme, düzenleme, birleştirme, bölme ve sıkıştırma gibi 47 çevrimiçi aracı sunar.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu, projeleri, müşteri etkileşimlerini ve finansal süreçleri tek bir platformda yönetmeyi sağlayan bir işletme yönetimidir.
Ramp
ramp.com
Ramp, gider yönetimi ve kurumsal kartlar gibi finansal işlemleri otomatikleştiren bir platformdur. İşletmelere basit ve merkezi bir çözüm sunar.
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal işlemlerini otomatikleştirerek nakit akışlarını yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Qonto
qonto.com
Qonto, işletmeler için günlük banka işlemlerini yönetebileceğiniz bir hesap sunar. Yerel IBAN, ödeme kartları, transfer seçenekleri, faturalama yönetimi ve harcama kontrolü sağlar.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için müşteri akışını yönetmeye yardımcı olan bir platformdur. Faturalama, sözleşmeler ve randevu planlama gibi işlemleri içerir.
Novo
novo.co
Novo, modern işletmelere yönelik dijital bankacılık çözümüdür. Ücretsiz çek hesabı, sınırsız işlemler ve iş yazılımlarıyla entegrasyon sunar.
Melio
meliopayments.com
Melio, faturaları banka transferi veya kredi kartıyla ödemeye olanak tanıyan, QuickBooks ile entegre bulut tabanlı bir ödeme platformudur.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
Razorpay
razorpay.com
Razorpay, Hindistan'da çeşitli ödeme yöntemleriyle işletmelere güvenli ve etkili ödeme çözümleri sunan bir ödeme ağ geçidi platformudur.
Moneybird
moneybird.com
Moneybird, işletmelerin muhasebe ve faturalandırma işlemlerini yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.
SAP
sap.com
SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.
Pyrus
pyrus.com
Pyrus, iş akışlarını otomatikleştirerek işbirliğini kolaylaştıran, görev ve projeleri yönetmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Holded
holded.com
Holded, işletmeler için muhasebe, faturalandırma, CRM ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini tek platformda birleştiren bir yönetim yazılımıdır.
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip, PDF'leri LaTeX, DOCX ve Markdown gibi formatlara dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.
OpenRead
openread.academy
OpenRead, PDF belgeleriyle etkileşimi geliştiren, AI desteğiyle özetleme ve analiz yapabilen bir araştırma aracıdır.
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için iş yönetim aracıdır. Müşteri iletişimi ve tüm işlemleri tek noktada birleştirir.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud, PDF belgelerinin güvenli yönetimi ve gönderimi için araçlar sunan, belge analizini geliştiren bir yönetim çözümüdür.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Otomasyon Anywhere, iş süreçlerini otomatikleştirmek için yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu sunan bir platformdur.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online Arka Plan Silici, kullanıcıların fotoğraflarının arka planını kolayca kaldırmasına yardımcı olan ücretsiz bir çevrimiçi araçtır.
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
DocAnalyzer.AI, PDF belgeleri ile akıllı sohbetler yaparak dinamik belge analizi sağlayan bir yapay zeka aracıdır.
Zamzar
zamzar.com
Zamzar, belgeler, görüntüler, videolar ve ses dosyalarını 1100'den fazla formatta çevrimiçi dönüştürme imkanı sunan bir platformdur.