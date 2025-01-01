Alternatifler - Nanonets

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat, PDF belgelerini oluşturma, düzenleme, paylaşma ve güvenli bir şekilde imzalama işlemleri için kapsamlı bir araçtır.

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr, serbest çalışanların hizmetlerini sunabileceği bir çevrimiçi pazardır. Kullanıcılar, çeşitli alanlarda yetenekli freelancerlar ile iletişim kurabilir.

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer, kullanıcıların sınır ötesi ödemeleri yönetmelerine, çoklu para birimlerinde işlem yapmalarına ve küresel olarak para göndermelerine ve almalarına olanak tanıyan bir ödeme platformudur.

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

CamScanner, belgeleri tarayıp PDF veya JPG formatında paylaşmayı sağlayan bir mobil uygulamadır.

Xero

Xero

xero.com

Xero, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır. Faturalama, gider izleme ve finansal raporlama gibi işlevler sunar.

Convertio

Convertio

convertio.co

Convertio, 309'dan fazla dosya formatını çevrimiçi olarak dönüştüren basit bir araçtır. Kullanıcılar farklı kaynaklardan dosya yükleyerek hızlıca dönüşüm yapabilirler.

CloudConvert

CloudConvert

cloudconvert.com

CloudConvert, ses, video, belge ve resim gibi çeşitli dosya türlerini çevrimiçi dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.

PDF Candy

PDF Candy

pdfcandy.com

PDF Candy, 20'den fazla formatı PDF'ye ve PDF'den dönüştürme, düzenleme, birleştirme, bölme ve sıkıştırma gibi 47 çevrimiçi aracı sunar.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu, projeleri, müşteri etkileşimlerini ve finansal süreçleri tek bir platformda yönetmeyi sağlayan bir işletme yönetimidir.

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp, gider yönetimi ve kurumsal kartlar gibi finansal işlemleri otomatikleştiren bir platformdur. İşletmelere basit ve merkezi bir çözüm sunar.

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal işlemlerini otomatikleştirerek nakit akışlarını yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Qonto

Qonto

qonto.com

Qonto, işletmeler için günlük banka işlemlerini yönetebileceğiniz bir hesap sunar. Yerel IBAN, ödeme kartları, transfer seçenekleri, faturalama yönetimi ve harcama kontrolü sağlar.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için müşteri akışını yönetmeye yardımcı olan bir platformdur. Faturalama, sözleşmeler ve randevu planlama gibi işlemleri içerir.

Novo

Novo

novo.co

Novo, modern işletmelere yönelik dijital bankacılık çözümüdür. Ücretsiz çek hesabı, sınırsız işlemler ve iş yazılımlarıyla entegrasyon sunar.

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio, faturaları banka transferi veya kredi kartıyla ödemeye olanak tanıyan, QuickBooks ile entegre bulut tabanlı bir ödeme platformudur.

Keap

Keap

keap.com

Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Razorpay, Hindistan'da çeşitli ödeme yöntemleriyle işletmelere güvenli ve etkili ödeme çözümleri sunan bir ödeme ağ geçidi platformudur.

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

Moneybird, işletmelerin muhasebe ve faturalandırma işlemlerini yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.

SAP

SAP

sap.com

SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.

Pyrus

Pyrus

pyrus.com

Pyrus, iş akışlarını otomatikleştirerek işbirliğini kolaylaştıran, görev ve projeleri yönetmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir uygulamadır.

Holded

Holded

holded.com

Holded, işletmeler için muhasebe, faturalandırma, CRM ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini tek platformda birleştiren bir yönetim yazılımıdır.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix Snip, PDF'leri LaTeX, DOCX ve Markdown gibi formatlara dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.

OpenRead

OpenRead

openread.academy

OpenRead, PDF belgeleriyle etkileşimi geliştiren, AI desteğiyle özetleme ve analiz yapabilen bir araştırma aracıdır.

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için iş yönetim aracıdır. Müşteri iletişimi ve tüm işlemleri tek noktada birleştirir.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

Foxit Cloud, PDF belgelerinin güvenli yönetimi ve gönderimi için araçlar sunan, belge analizini geliştiren bir yönetim çözümüdür.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

Otomasyon Anywhere, iş süreçlerini otomatikleştirmek için yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu sunan bir platformdur.

HitPaw Online

HitPaw Online

online.hitpaw.com

HitPaw Online Arka Plan Silici, kullanıcıların fotoğraflarının arka planını kolayca kaldırmasına yardımcı olan ücretsiz bir çevrimiçi araçtır.

docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

DocAnalyzer.AI, PDF belgeleri ile akıllı sohbetler yaparak dinamik belge analizi sağlayan bir yapay zeka aracıdır.

Zamzar

Zamzar

zamzar.com

Zamzar, belgeler, görüntüler, videolar ve ses dosyalarını 1100'den fazla formatta çevrimiçi dönüştürme imkanı sunan bir platformdur.

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