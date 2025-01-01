Alternatifler - Moka

Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir. Adayları, özgeçmişleri ve müşteri bilgilerini tek platformdan yönetir.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Manatal
manatal.com
Manatal, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday yönetimi ve iletişim için çeşitli özellikler sunar.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR, işe alım sürecini otomatikleştiren ve yönetimi kolaylaştıran bir bulut tabanlı İK yazılımıdır. Aday izleme ve mülakat planlama sağlar.
Paycor
paycor.com
Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.
Bayt
bayt.com
Bayt, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki CV veritabanına erişim sağlayan bir işe alım platformudur. Adayları filtreleme, izleme ve markalaşma araçları sunar.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder, iş arayanlar için iş ilanlarını arama, profiller oluşturma ve kariyer tavsiyeleri alma imkanı sunan bir iş arama platformudur.
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday deneyimini iyileştirir ve iş ilanları ile aday yönetimini sağlar.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel ve işe alım ajansları için işe alım süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai, yapay zeka destekli bir iş gücü yönetim platformudur. İşe alım, çalışan gelişimi ve hedef takibi gibi süreçleri kolaylaştırır.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva, başvuru izleme ve işe alım yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Aday bilgilerini merkezi olarak yönetir ve işe alım süreçlerini otomatikleştirir.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmeler için İK yazılımıdır; işe alım, çalışan bilgileri yönetimi ve izin taleplerini tek platformda sunar.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby, işe alım süreçlerini yönetmek için kapsamlı analitik ve özelleştirilebilir iş akışları sunan, kullanımı kolay bir başvuru izleme sistemidir.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM, küçük ve orta ölçekli işe alım ajansları için bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee, işe alım sürecini yöneten bir Başvuru İzleme Sistemidir (ATS) ve işverenler için kariyer sayfaları oluşturma işlevi sunar.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.
Loxo
loxo.co
Loxo, işe alım sürecini yöneten, AI destekli araçlar ve veri tabanı sunan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.
Workable
workable.com
Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir başvuru izleme sistemidir. Aday deneyimini değerlendirmeye ve süreçleri optimize etmeye yarar.
hireEZ
hireez.com
hireEZ, AI destekli bir işe alım platformudur. Aday verilerini toplayarak özelleştirilmiş kampanyalar oluşturmayı ve verimliliği artırmayı sağlar.
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR, işletmelerin işe alım süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir işe alım yazılımıdır.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, şirketlerin en iyi yetenekleri bulup işe almasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar ve verimliliği artırır.
Vincere
vincere.io
Vincere, personel ajansları için entegre bir işe alım işletim sistemidir; aday yönetimi, analiz ve iletişim araçları sunar.
Crelate
crelate.com
Crelate, işe alım ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik özelleştirilebilir bir platformdur. Aday takibi, esnek iş akışları ve raporlama özellikleri sunar.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort, modern profesyoneller için kariyer gelişim platformudur. 3M'lik profesyonel ağı ve AI ile işe alım süreçlerini kolaylaştırır.
ApplicantPro
applicantpro.com
ApplicantPro, özelleştirilebilir çözümler sunarak işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir.
Hireology
hireology.com
Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Candydate
candydate.app
Candydate, küçük işletmeler için işe alım sürecini kolaylaştıran, video destekli bir yapay zeka platformudur.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire, işe alım sürecini yönetmek için özelleştirilebilir bir başvuru izleme yazılımıdır. Adayları çekmek ve mülakatları düzenlemek için işbirliği araçları sunar.
Comeet
comeet.co
Comeet, küçük ve orta ölçekli şirketler için bir başvuru izleme ve işe alım platformudur. İşe alım süreçlerini kolaylaştırır ve otomatikleştirir.
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