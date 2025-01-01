Alternatifler - Moka

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir. Adayları, özgeçmişleri ve müşteri bilgilerini tek platformdan yönetir.

Personio

Personio

personio.de

Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday yönetimi ve iletişim için çeşitli özellikler sunar.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR, işe alım sürecini otomatikleştiren ve yönetimi kolaylaştıran bir bulut tabanlı İK yazılımıdır. Aday izleme ve mülakat planlama sağlar.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.

Bayt

Bayt

bayt.com

Bayt, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki CV veritabanına erişim sağlayan bir işe alım platformudur. Adayları filtreleme, izleme ve markalaşma araçları sunar.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder, iş arayanlar için iş ilanlarını arama, profiller oluşturma ve kariyer tavsiyeleri alma imkanı sunan bir iş arama platformudur.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday deneyimini iyileştirir ve iş ilanları ile aday yönetimini sağlar.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn, personel ve işe alım ajansları için işe alım süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai, yapay zeka destekli bir iş gücü yönetim platformudur. İşe alım, çalışan gelişimi ve hedef takibi gibi süreçleri kolaylaştırır.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva, başvuru izleme ve işe alım yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Aday bilgilerini merkezi olarak yönetir ve işe alım süreçlerini otomatikleştirir.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam, büyüyen işletmeler için İK yazılımıdır; işe alım, çalışan bilgileri yönetimi ve izin taleplerini tek platformda sunar.

Ashby

Ashby

ashbyhq.com

Ashby, işe alım süreçlerini yönetmek için kapsamlı analitik ve özelleştirilebilir iş akışları sunan, kullanımı kolay bir başvuru izleme sistemidir.

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM, küçük ve orta ölçekli işe alım ajansları için bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir.

Recruitee

Recruitee

recruitee.com

Recruitee, işe alım sürecini yöneten bir Başvuru İzleme Sistemidir (ATS) ve işverenler için kariyer sayfaları oluşturma işlevi sunar.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo, işe alım sürecini yöneten, AI destekli araçlar ve veri tabanı sunan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.

Workable

Workable

workable.com

Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir başvuru izleme sistemidir. Aday deneyimini değerlendirmeye ve süreçleri optimize etmeye yarar.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

hireEZ, AI destekli bir işe alım platformudur. Aday verilerini toplayarak özelleştirilmiş kampanyalar oluşturmayı ve verimliliği artırmayı sağlar.

JazzHR

JazzHR

jazzhr.com

JazzHR, işletmelerin işe alım süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir işe alım yazılımıdır.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt, şirketlerin en iyi yetenekleri bulup işe almasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar ve verimliliği artırır.

Vincere

Vincere

vincere.io

Vincere, personel ajansları için entegre bir işe alım işletim sistemidir; aday yönetimi, analiz ve iletişim araçları sunar.

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate, işe alım ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik özelleştirilebilir bir platformdur. Aday takibi, esnek iş akışları ve raporlama özellikleri sunar.

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

Cutshort, modern profesyoneller için kariyer gelişim platformudur. 3M'lik profesyonel ağı ve AI ile işe alım süreçlerini kolaylaştırır.

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

ApplicantPro, özelleştirilebilir çözümler sunarak işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Candydate

Candydate

candydate.app

Candydate, küçük işletmeler için işe alım sürecini kolaylaştıran, video destekli bir yapay zeka platformudur.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire, işe alım sürecini yönetmek için özelleştirilebilir bir başvuru izleme yazılımıdır. Adayları çekmek ve mülakatları düzenlemek için işbirliği araçları sunar.

Comeet

Comeet

comeet.co

Comeet, küçük ve orta ölçekli şirketler için bir başvuru izleme ve işe alım platformudur. İşe alım süreçlerini kolaylaştırır ve otomatikleştirir.

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