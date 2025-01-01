Alternatifler - Middleware

Sentry
sentry.io
Sentry, uygulama kod sağlığını izleyen bir hata izleme ve performans izleme platformudur. Geliştiricilere hataları tanımlama, izleme ve yönetme imkanı sunar.
Freshservice
freshservice.com
Freshservice, bulut tabanlı bir BT hizmet yönetimi çözümüdür. Kullanıcı dostu arayüzü ile BT operasyonlarını yönetmeyi ve verimliliği artırmayı sağlar.
Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.
Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
Grafana
grafana.com
Grafana, kullanıcıların farklı veri kaynaklarından verileri keşfetmelerine, analiz etmelerine ve görselleştirmelerine yardımcı olan bir açık kaynaklı analiz aracıdır.
New Relic
newrelic.com
New Relic, yazılım ve altyapının performansını gerçek zamanlı izlemek, hata ayıklamak ve geliştirmek için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur.
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic, web sitelerinin performansını izleyen ve kesinti durumunda kullanıcıları bilgilendiren bir izleme aracıdır.
Opsgenie
atlassian.com
Opsgenie, olay yönetimi ve çağrı planlaması sağlayan bir çözüm olup, BT ekiplerinin uyarıları yönetmelerine ve sorunlara hızlıca yanıt vermelerine yardımcı olur.
PagerDuty
pagerduty.com
PagerDuty, BT departmanları için olay yönetimi platformudur. Kesintileri bildirmek ve ekip işbirliğini sağlamak amacıyla otomasyon ve makine öğrenimi kullanır.
Site24x7
site24x7.com
Site24x7, web sitelerini uzaktan izleme ve erişim sorunları için anlık e-posta/SMS uyarıları sunan bir hizmettir.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.
Netdata
netdata.cloud
NetData, sistem sağlığı ve performansını gerçek zamanlı izleyen, kullanıcı dostu grafikler ve anlık uyarılar sunan bir izleme aracıdır.
AppSignal
appsignal.com
AppSignal, uygulama performansını izlemek ve sorunları tespit etmek için geliştiricilere yardımcı olan bir izleme aracıdır.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack, teknoloji yığınlarını görselleştiren, sorunları tanımlayıp çözen ve olay yönetimi ile izleme sağlayan bir platformdur.
Netumo
netumo.com
Netumo, tüm alan adlarınızı ve web sitelerinizi tek bir yerden takip etmenizi sağlayan 7/24 çevrimiçi izleme uygulamasıdır.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket, kullanıcı etkileşimlerini izleyip analiz ederek web ve mobil uygulama performansını artırmak için geliştiricilere derinlemesine bilgiler sunar.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar, geliştiricilerin web ve mobil platformlarda hataları izleyip çözmelerine yardımcı olan bir hata izleme aracıdır.
Uptime
uptime.com
Uptime, web sitesi, sunucu ve API performansını gerçek zamanlı izleyen kapsamlı bir platformdur. Kullanıcı odaklı analiz ve test imkanları sunar.
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack, SolarWinds® web yardım masası ve Dameware uzaktan destek uygulamalarını birleştirir. IT desteğini otomatikleştirir ve yönetmeyi kolaylaştırır.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb, mühendislik ekiplerinin karmaşık sistemlerde sorunları hızlıca bulup çözmelerine yardımcı olan bir gözlemlenebilirlik platformudur.
Raygun
raygun.com
Raygun, yazılım performansını izleyip geliştirmeyi sağlayan, hata raporlama ve gerçek kullanıcı izleme araçları sunan bir uygulama izleme platformudur.
logit.io
logit.io
Logit.io, günlük verilerini yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir platformdur; sistem performansı ve güvenliği hakkında bilgi sağlar.
Validato
validato.io
Validato, güvenlik kontrol yapılandırmalarını test etmek için siber saldırıları simüle eden bir sürekli güvenlik doğrulama platformudur.
Witbe
witbe.net
Witbe, dijital hizmetlerde kullanıcı deneyimini izlemek ve analiz etmek için robotlar kullanan bir araçtır. Hem bulut hem de yerel sistemlerle entegre olur.
Splunk
splunk.com
Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.
Cronitor
cronitor.io
Cronitor, uygulamaların, görevlerin ve API'lerin izlenmesini sağlayan bir hizmettir. Gerçek zamanlı bildirimler ve raporlamalar sunar.
Checkly
checklyhq.com
Checkly, uygulamaların ve API'lerin izlenmesi için tasarlanmış, kod olarak izleme yapan bir araçtır ve kullanıcı etkileşimlerini simüle eder.
Blumira
blumira.com
Blumira, KOBİ'lere yönelik bulut tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri otomatik olarak algılar ve yanıt verir, BT ekiplerinin yükünü hafifletir.
xMatters
xmatters.com
Xmatters, olay yönetimi ve iş akışı otomasyonu sağlayarak, BT ekiplerinin olayları hızlı bir şekilde çözümlemesine ve müdahale sürelerini azaltmasına yardımcı olur.
Squadcast
squadcast.com
Squadcast, olay yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; olay yanıtını otomatikleştirir, kesintileri en aza indirir ve teknik ekip verimliliğini artırır.