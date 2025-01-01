Alternatifler - Middleware

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry, uygulama kod sağlığını izleyen bir hata izleme ve performans izleme platformudur. Geliştiricilere hataları tanımlama, izleme ve yönetme imkanı sunar.

Freshservice

Freshservice

freshservice.com

Freshservice, bulut tabanlı bir BT hizmet yönetimi çözümüdür. Kullanıcı dostu arayüzü ile BT operasyonlarını yönetmeyi ve verimliliği artırmayı sağlar.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.

Grafana

Grafana

grafana.com

Grafana, kullanıcıların farklı veri kaynaklarından verileri keşfetmelerine, analiz etmelerine ve görselleştirmelerine yardımcı olan bir açık kaynaklı analiz aracıdır.

New Relic

New Relic

newrelic.com

New Relic, yazılım ve altyapının performansını gerçek zamanlı izlemek, hata ayıklamak ve geliştirmek için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur.

Pulsetic

Pulsetic

pulsetic.com

Pulsetic, web sitelerinin performansını izleyen ve kesinti durumunda kullanıcıları bilgilendiren bir izleme aracıdır.

Opsgenie

Opsgenie

atlassian.com

Opsgenie, olay yönetimi ve çağrı planlaması sağlayan bir çözüm olup, BT ekiplerinin uyarıları yönetmelerine ve sorunlara hızlıca yanıt vermelerine yardımcı olur.

PagerDuty

PagerDuty

pagerduty.com

PagerDuty, BT departmanları için olay yönetimi platformudur. Kesintileri bildirmek ve ekip işbirliğini sağlamak amacıyla otomasyon ve makine öğrenimi kullanır.

Site24x7

Site24x7

site24x7.com

Site24x7, web sitelerini uzaktan izleme ve erişim sorunları için anlık e-posta/SMS uyarıları sunan bir hizmettir.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.

Netdata

Netdata

netdata.cloud

NetData, sistem sağlığı ve performansını gerçek zamanlı izleyen, kullanıcı dostu grafikler ve anlık uyarılar sunan bir izleme aracıdır.

AppSignal

AppSignal

appsignal.com

AppSignal, uygulama performansını izlemek ve sorunları tespit etmek için geliştiricilere yardımcı olan bir izleme aracıdır.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack, teknoloji yığınlarını görselleştiren, sorunları tanımlayıp çözen ve olay yönetimi ile izleme sağlayan bir platformdur.

Netumo

Netumo

netumo.com

Netumo, tüm alan adlarınızı ve web sitelerinizi tek bir yerden takip etmenizi sağlayan 7/24 çevrimiçi izleme uygulamasıdır.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket, kullanıcı etkileşimlerini izleyip analiz ederek web ve mobil uygulama performansını artırmak için geliştiricilere derinlemesine bilgiler sunar.

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar, geliştiricilerin web ve mobil platformlarda hataları izleyip çözmelerine yardımcı olan bir hata izleme aracıdır.

Uptime

Uptime

uptime.com

Uptime, web sitesi, sunucu ve API performansını gerçek zamanlı izleyen kapsamlı bir platformdur. Kullanıcı odaklı analiz ve test imkanları sunar.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Help Desk Essentials Pack, SolarWinds® web yardım masası ve Dameware uzaktan destek uygulamalarını birleştirir. IT desteğini otomatikleştirir ve yönetmeyi kolaylaştırır.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb, mühendislik ekiplerinin karmaşık sistemlerde sorunları hızlıca bulup çözmelerine yardımcı olan bir gözlemlenebilirlik platformudur.

Raygun

Raygun

raygun.com

Raygun, yazılım performansını izleyip geliştirmeyi sağlayan, hata raporlama ve gerçek kullanıcı izleme araçları sunan bir uygulama izleme platformudur.

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io, günlük verilerini yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir platformdur; sistem performansı ve güvenliği hakkında bilgi sağlar.

Validato

Validato

validato.io

Validato, güvenlik kontrol yapılandırmalarını test etmek için siber saldırıları simüle eden bir sürekli güvenlik doğrulama platformudur.

Witbe

Witbe

witbe.net

Witbe, dijital hizmetlerde kullanıcı deneyimini izlemek ve analiz etmek için robotlar kullanan bir araçtır. Hem bulut hem de yerel sistemlerle entegre olur.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.

Cronitor

Cronitor

cronitor.io

Cronitor, uygulamaların, görevlerin ve API'lerin izlenmesini sağlayan bir hizmettir. Gerçek zamanlı bildirimler ve raporlamalar sunar.

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Checkly, uygulamaların ve API'lerin izlenmesi için tasarlanmış, kod olarak izleme yapan bir araçtır ve kullanıcı etkileşimlerini simüle eder.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira, KOBİ'lere yönelik bulut tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri otomatik olarak algılar ve yanıt verir, BT ekiplerinin yükünü hafifletir.

xMatters

xMatters

xmatters.com

Xmatters, olay yönetimi ve iş akışı otomasyonu sağlayarak, BT ekiplerinin olayları hızlı bir şekilde çözümlemesine ve müdahale sürelerini azaltmasına yardımcı olur.

Squadcast

Squadcast

squadcast.com

Squadcast, olay yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; olay yanıtını otomatikleştirir, kesintileri en aza indirir ve teknik ekip verimliliğini artırır.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.