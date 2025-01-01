Alternatifler - MicroMentor

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

GrowthMentor, girişimcileri ve pazarlama profesyonellerini deneyimli mentorlarla buluşturan bir mentorluk platformudur. Kullanıcılar sınırsız bire bir seanslara erişebilir.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp, kişisel ve mesleki gelişim için koçluk, bilim ve AI teknolojilerini birleştirerek destek sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Valence

Valence

valence.co

Valence, yöneticilere ekip sağlığını anlık izleme, etkileşimde bulunma ve ortak taahhütleri takip etme imkanı sunan bir ekip yönetim platformudur.

Torch

Torch

torch.io

Torch, bireylerin, ekiplerin ve organizasyonların potansiyelini açan, kapsayıcı koçluk ve mentorluk programları sunan bir geliştirme platformudur.

Qooper

Qooper

qooper.io

Qooper, mentorluk ve öğrenme programlarını yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Kuruluşların çalışan gelişimini desteklemesine yardımcı olur.

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely, çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan koçluk ve öğrenme araçlarını sunan dijital bir platformdur.

Mentorloop

Mentorloop

mentorloop.com

Mentorloop, kullanıcıların mentorluk ilişkileri kurmasına ve bilgi paylaşmasına yardımcı olan bir platformdur.

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simply.Coach, koçlar, danışmanlar ve terapistler için çevrimiçi bir koçluk platformudur. Müşteri yönetimi, planlama ve faturalama gibi araçlar sunar.

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

CoachHub, kurumların tüm çalışanları için kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir koçluk programları oluşturan bir dijital yetenek geliştirme platformudur.

Mentornity

Mentornity

mentornity.com

Mentornity, mentorluk programlarını yönetmek ve geliştirmek için özelleştirilebilen bir yazılımdır. Mentor ve menti arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA Koçluğu, çalışanlara bireysel koçluk deneyimleri sunan dijital bir platformdur; performans değerlendirmeleri ve kullanıcı geri bildirimi ile desteklenir.

Mentoring Complete

Mentoring Complete

mentoringcomplete.com

Mentoring Complete, organizasyonlara uygun mentorluk programları oluşturarak, ilişkileri yönetmeyi ve eşleştirmeyi kolaylaştıran bir platformdur.

PushFar

PushFar

pushfar.com

PushFar, mentorlar ve mentiler için etkili eşleştirme ve yönetim araçları sunan dijital bir mentorluk platformudur.

Mentorink

Mentorink

mentorink.com

Mentorink, AI tabanlı mentorluk platformudur, kullanıcıların kişisel ve mesleki gelişimlerine destek sağlamak için rehberlik ve kaynaklar sunar.

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Growthspace, bireyler ve ekipler için kişiselleştirilmiş beceri geliştirme programları sunan bir yetenek geliştirme platformudur.

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Mentessa, çalışanların becerilerine dayalı olarak işbirliğini güçlendiren ve yeni işe alınanları destekleyen bir öğrenme platformudur.

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman, bireysel ve profesyonel gelişimi desteklemek için koçlarla bağlantı kurmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılara kişiselleştirilmiş koçluk hizmeti sunar.

Insala

Insala

insala.com

Insala, katılımcıları güçlendirip sonuçları artıran kapsamlı bir mentorluk çözümüdür. Danışmanlık, eğitim ve mentorluk yazılımı sunar.

Together Software

Together Software

togetherplatform.com

Together Software, 500+ çalışanı olan firmalar için mentorluk programları oluşturan bir platformdur. Çalışanların gelişim alanlarını belirleyip uygun mentorlarla eşleştirir.

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