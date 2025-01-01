Alternatifler - MediaSilo

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo, video barındırma ve paylaşma platformudur. Ücretsiz ve reklamsız içerik sunarak, kullanıcıların yüksek kaliteli videolar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.

Loom

Loom

loom.com

Loom, ekran kaydı yaparak video iletişimi sağlar. Kullanıcılar videoları kaydedip paylaşabilir, etkileşimli öğeler ekleyebilir ve analiz yapabilir.

Frame.io

Frame.io

frame.io

Frame.io, video içeriğini paylaşma, gözden geçirme ve işbirliği yapma sürecini kolaylaştıran bir platformdur.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia, metni profesyonel videolara dönüştüren AI tabanlı bir video oluşturma platformudur. Kullanıcılar, özelleştirilebilir avatarlarla videolar yaratabilir.

Desygner

Desygner

desygner.com

Desygner, görsel içerik oluşturmak için kullanıcı dostu bir grafik tasarım aracıdır; sosyal medya gönderileri, sunumlar ve daha fazlasını tasarlamayı sağlar.

Fathom

Fathom

fathom.video

Fathom, toplantıları kaydeden, metne döken ve özetleyen AI tabanlı bir not alma aracıdır. Görevleri CRM sistemleriyle senkronize eder ve çok dilli destek sunar.

Zight

Zight

zight.com

Zight, ekran kaydı ve GIF oluşturma gibi görsel içerik oluşturan bir iletişim aracıdır. Kullanıcılar içeriklerini bulut üzerinden paylaşabilirler.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch, AI destekli not alma, ekran kaydı ve işbirlikçi video merkezi sunarak toplantıları azaltmayı ve iş akışını kolaylaştırmayı sağlar.

JW Player

JW Player

jwplayer.com

JW Player, video akışı ve katılımı geliştiren, analitik ve para kazanma araçları sunan kapsamlı bir video platformudur.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

CoSchedule, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir takvimde görmesine ve planlamasına olanak tanır.

Starchive

Starchive

starchive.io

Starchive, yaratıcıların dijital varlıklarını düzenlemelerine, paylaşmalarına ve para kazanmalarına olanak tanıyan bir varlık yönetim platformudur.

Cloudinary

Cloudinary

cloudinary.com

Cloudinary, medya yönetimi için otomatik görüntü ve video teslimatı sağlayan, kapsamlı bir platformdur. Görsellerin işlenmesi ve depolanması için çeşitli araçlar sunar.

Casted

Casted

casted.us

Casted, B2B pazarlama için içerik oluşturma ve yönetim çözümü sunan bir uygulamadır; hedef kitleyle bağlantı kurmanıza ve içerik performansını analiz etmenize yardımcı olur.

Baseline

Baseline

baseline.is

Baseline, marka yönetimi, dijital varlık yönetimi ve içerik oluşturmayı birleştiren kullanıcı dostu bir platformdur.

Vadoo AI

Vadoo AI

vadoo.tv

Vadoo AI, metni videolara dönüştüren ve video düzenleme araçları sunan bir yapay zeka platformudur. Kullanıcılar, kısa videolar oluşturabilir ve içeriği paylaşabilir.

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Cincopa, pazarlamacılar ve içerik üreticileri için görüntü ve video barındırma, yönetim ve paylaşım platformudur.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.

Telebreeze

Telebreeze

telebreeze.com

Telebreeze, IPTV hizmetleri sunan bir platformdur. Kanal paketleri yönetimi ve faturalandırma sistemleri entegrasyonu sağlar.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Hippo Video, işletmelerin AI ile hızlı ve etkili video oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan bir platformdur.

Muse.ai

Muse.ai

muse.ai

muse.ai, büyük video arşivlerinde belirli anları hızlıca bulmayı sağlayan bir video arama platformudur. Aynı zamanda video depolama ve akış hizmeti sunar.

Vodlix

Vodlix

vodlix.com

Vodlix, işletmelerin kendi video akış hizmetlerini kolayca oluşturup başlatmalarını sağlayan, IPTV ve VOD çözümleri sunan bir platformdur.

ScreenPal

ScreenPal

screenpal.com

ScreenPal, ekran kaydı ve video düzenleme için kullanıcı dostu bir araçtır. Eğitim videoları ve sunumlar oluşturmayı kolaylaştırır, çoklu platformları destekler.

Brightspot

Brightspot

brightspot.com

Brightspot, içerik yönetimi sağlayan bir platformdur. Çoklu kanallarda içerik oluşturma, paylaşma ve yönetme imkanı sunar.

Wistia

Wistia

wistia.com

Wistia, videoları oluşturma, barındırma, pazarlama ve analiz etme işlemlerini bir arada sunan kapsamlı bir video pazarlama platformudur.

VidGrid

VidGrid

vidgrid.com

VidGrid, etkileşimli videolar yaratmayı, düzenlemeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran video merkezli bir platformdur. Eğitim ve içerik yönetimi için kullanışlıdır.

Uscreen

Uscreen

uscreen.tv

Uscreen, içerik oluşturucular için video üyelikleri oluşturan ve yöneten bir platformdur. Canlı yayın, video kütüphanesi ve topluluk alanı sunar.

Filestage

Filestage

filestage.io

Filestage, ekiplerin belgeler, video ve görüntüler gibi dosyaları paylaşmasını, tartışmasını ve onaylamasını sağlayan bir inceleme ve onay platformudur.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.

VXG

VXG

videoexpertsgroup.com

VXG, dünya çapında video gözetim sağlayan bir bulut platformudur. Kullanıcıların IP kameralarını entegre etmelerine ve özelleştirilmiş çözümler sunmalarını sağlar.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.