Alternatifler - MediaSilo

Vimeo
vimeo.com
Vimeo, video barındırma ve paylaşma platformudur. Ücretsiz ve reklamsız içerik sunarak, kullanıcıların yüksek kaliteli videolar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.
Loom
loom.com
Loom, ekran kaydı yaparak video iletişimi sağlar. Kullanıcılar videoları kaydedip paylaşabilir, etkileşimli öğeler ekleyebilir ve analiz yapabilir.
Frame.io
frame.io
Frame.io, video içeriğini paylaşma, gözden geçirme ve işbirliği yapma sürecini kolaylaştıran bir platformdur.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, metni profesyonel videolara dönüştüren AI tabanlı bir video oluşturma platformudur. Kullanıcılar, özelleştirilebilir avatarlarla videolar yaratabilir.
Desygner
desygner.com
Desygner, görsel içerik oluşturmak için kullanıcı dostu bir grafik tasarım aracıdır; sosyal medya gönderileri, sunumlar ve daha fazlasını tasarlamayı sağlar.
Fathom
fathom.video
Fathom, toplantıları kaydeden, metne döken ve özetleyen AI tabanlı bir not alma aracıdır. Görevleri CRM sistemleriyle senkronize eder ve çok dilli destek sunar.
Zight
zight.com
Zight, ekran kaydı ve GIF oluşturma gibi görsel içerik oluşturan bir iletişim aracıdır. Kullanıcılar içeriklerini bulut üzerinden paylaşabilirler.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch, AI destekli not alma, ekran kaydı ve işbirlikçi video merkezi sunarak toplantıları azaltmayı ve iş akışını kolaylaştırmayı sağlar.
JW Player
jwplayer.com
JW Player, video akışı ve katılımı geliştiren, analitik ve para kazanma araçları sunan kapsamlı bir video platformudur.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir takvimde görmesine ve planlamasına olanak tanır.
Starchive
starchive.io
Starchive, yaratıcıların dijital varlıklarını düzenlemelerine, paylaşmalarına ve para kazanmalarına olanak tanıyan bir varlık yönetim platformudur.
Cloudinary
cloudinary.com
Cloudinary, medya yönetimi için otomatik görüntü ve video teslimatı sağlayan, kapsamlı bir platformdur. Görsellerin işlenmesi ve depolanması için çeşitli araçlar sunar.
Casted
casted.us
Casted, B2B pazarlama için içerik oluşturma ve yönetim çözümü sunan bir uygulamadır; hedef kitleyle bağlantı kurmanıza ve içerik performansını analiz etmenize yardımcı olur.
Baseline
baseline.is
Baseline, marka yönetimi, dijital varlık yönetimi ve içerik oluşturmayı birleştiren kullanıcı dostu bir platformdur.
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI, metni videolara dönüştüren ve video düzenleme araçları sunan bir yapay zeka platformudur. Kullanıcılar, kısa videolar oluşturabilir ve içeriği paylaşabilir.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa, pazarlamacılar ve içerik üreticileri için görüntü ve video barındırma, yönetim ve paylaşım platformudur.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Telebreeze
telebreeze.com
Telebreeze, IPTV hizmetleri sunan bir platformdur. Kanal paketleri yönetimi ve faturalandırma sistemleri entegrasyonu sağlar.
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video, işletmelerin AI ile hızlı ve etkili video oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan bir platformdur.
Muse.ai
muse.ai
muse.ai, büyük video arşivlerinde belirli anları hızlıca bulmayı sağlayan bir video arama platformudur. Aynı zamanda video depolama ve akış hizmeti sunar.
Vodlix
vodlix.com
Vodlix, işletmelerin kendi video akış hizmetlerini kolayca oluşturup başlatmalarını sağlayan, IPTV ve VOD çözümleri sunan bir platformdur.
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal, ekran kaydı ve video düzenleme için kullanıcı dostu bir araçtır. Eğitim videoları ve sunumlar oluşturmayı kolaylaştırır, çoklu platformları destekler.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot, içerik yönetimi sağlayan bir platformdur. Çoklu kanallarda içerik oluşturma, paylaşma ve yönetme imkanı sunar.
Wistia
wistia.com
Wistia, videoları oluşturma, barındırma, pazarlama ve analiz etme işlemlerini bir arada sunan kapsamlı bir video pazarlama platformudur.
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid, etkileşimli videolar yaratmayı, düzenlemeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran video merkezli bir platformdur. Eğitim ve içerik yönetimi için kullanışlıdır.
Uscreen
uscreen.tv
Uscreen, içerik oluşturucular için video üyelikleri oluşturan ve yöneten bir platformdur. Canlı yayın, video kütüphanesi ve topluluk alanı sunar.
Filestage
filestage.io
Filestage, ekiplerin belgeler, video ve görüntüler gibi dosyaları paylaşmasını, tartışmasını ve onaylamasını sağlayan bir inceleme ve onay platformudur.
Akamai
akamai.com
Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG, dünya çapında video gözetim sağlayan bir bulut platformudur. Kullanıcıların IP kameralarını entegre etmelerine ve özelleştirilmiş çözümler sunmalarını sağlar.