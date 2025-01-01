Alternatifler - MarbleFlows

Udemy
udemy.com
Udemy, kullanıcıların çeşitli konularda online kurslar alabileceği bir öğrenme platformudur. Farklı seviyelerde dersler sunar ve kullanıcılara kendi hızlarında öğrenme imkanı tanır.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi, içerik oluşturucuların çevrimiçi kurslar, üyelik, podcast ve koçluk deneyimleri gibi dijital ürünler geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
Great Learning
mygreatlearning.com
Great Learning uygulaması, profesyonellere ve öğrencilere kariyer başarıları için gerekli becerileri kazandıran çevrimiçi kurslar sunar.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp, veri bilimi ve yapay zeka konularında çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Her seviyedeki öğrenciler için uygulamalı eğitim sağlar.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare, yaratıcı konularda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Kullanıcılar, proje odaklı öğrenme ile yeni beceriler geliştirir.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks, kullanıcıların çevrimiçi topluluklar, kurslar ve etkinlikler oluşturup yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Teachable
teachable.com
Teachable, çevrimiçi kurslar ve koçluk hizmetleri oluşturup yönetmeye yarayan bir platformdur.
Stepik
stepik.org
Stepik, çeşitli alanlarda çevrimiçi kurslar sunan bir eğitim platformudur. Esnek öğrenme ile kullanıcıların kendi hızında ilerlemesine olanak tanır.
Cengage
cengage.com
Cengage uygulaması, öğrencilerin ders materyallerine erişim sağlamasına ve öğrenme deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olan eğitim kaynakları sunar.
Thinkific
thinkific.com
Thinkific, çevrimiçi kurslar ve topluluklar oluşturmak için tasarlanmış kullanıcı dostu bir platformdur.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS, çevrimiçi eğitim programları oluşturmak, barındırmak ve yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
Nas.io
nas.io
Nas.io, topluluk temelli işletmeler için üyelikler, dijital ürünler, ücretli etkinlikler ve daha fazlasını sunan bir uygulamadır.
TrainerCentral
trainercentral.com
TrainerCentral, eğitmenler ve eğitimciler için çevrimiçi bir eğitim platformudur. Müşteri yönetimi ve eğitim programları oluşturmayı kolaylaştırır.
Education Perfect
educationperfect.com
Eğitim Perfect, öğretmenlerin öğrenci ilerlemesini izleyip kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunmalarını sağlayan çevrimiçi değerlendirme platformudur.
ClassLink
classlink.com
ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
LearnDash
learndash.com
LearnDash, WordPress için profesyonel çevrimiçi kurslar oluşturmayı sağlayan güçlü bir öğrenme yönetim sistemidir.
360Learning
360learning.com
360Learning, şirketlerin çalışanlarını eğitmesine olanak tanıyan, işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir öğrenim yönetim sistemidir.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds, işletmelere çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme ve satma imkanı sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
zyBooks
zybooks.com
zyBooks, STEM konularında etkileşimli öğrenme materyalleri sunarak öğrencilerin kavramları anlamalarına ve ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olan bir platformdur.
WileyPLUS
wiley.com
WileyPLUS, interaktif içerik ve kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunarak öğrenmeyi ve öğretimi destekleyen bir çevrimiçi eğitim platformudur.
Traverse.link
traverse.link
Traverse.link, hatırlamayı geliştiren bilim temelli bir uygulamadır. Daha akıllıca çalışarak sınav başarı oranınızı artırır.
edumerge
edumerge.com
edumerge, öğrenci, öğretmen, ebeveyn ve yönetimi bir araya getirerek anlık iletişim, öğrenme platformu, sınıf yönetimi ve idari otomasyon sağlar.
Emeritus
emeritus.org
Emeritus uygulaması, kullanıcıların dünya çapındaki üniversitelerle tanınmış kurslara ve sertifikalara erişimini sağlar ve profesyonel gelişim için bir topluluk oluşturur.
Uteach
uteach.io
Uteach, kullanıcıların kendi etiketli eğitim web sitelerini hızlıca oluşturmalarını ve bilgilerini para kazanma amacıyla sunmalarını sağlayan bir çevrimiçi platformdur.
Wooflash
wooflash.com
Wooflash, öğretmenlerin ve öğrencilerin etkileşimli ve kişiselleştirilmiş kurslar oluşturmalarını sağlayan bir eğitim platformudur. Soruları analiz edin ve sonuçları değerlendirin.
WISE
wise.live
Wise, online eğitim ve özel ders uygulaması, programlama, hatırlatmalar ve faturalama gibi süreçleri otomatikleştirir.
Pathwright
pathwright.com
Pathwright, eğitimcilerin kurslar oluşturmasını, yönetmesini ve uyarlamasını sağlayan, öğrenme ve öğretim için tasarlanmış bir platformdur.
Zenler
newzenler.com
Zenler, çevrimiçi kurs oluşturma, yönetme ve pazarlama süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir platformdur.