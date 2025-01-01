Alternatifler - MarbleFlows

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemy, kullanıcıların çeşitli konularda online kurslar alabileceği bir öğrenme platformudur. Farklı seviyelerde dersler sunar ve kullanıcılara kendi hızlarında öğrenme imkanı tanır.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi, içerik oluşturucuların çevrimiçi kurslar, üyelik, podcast ve koçluk deneyimleri gibi dijital ürünler geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Great Learning uygulaması, profesyonellere ve öğrencilere kariyer başarıları için gerekli becerileri kazandıran çevrimiçi kurslar sunar.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp, veri bilimi ve yapay zeka konularında çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Her seviyedeki öğrenciler için uygulamalı eğitim sağlar.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare, yaratıcı konularda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Kullanıcılar, proje odaklı öğrenme ile yeni beceriler geliştirir.

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networks, kullanıcıların çevrimiçi topluluklar, kurslar ve etkinlikler oluşturup yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachable, çevrimiçi kurslar ve koçluk hizmetleri oluşturup yönetmeye yarayan bir platformdur.

Stepik

Stepik

stepik.org

Stepik, çeşitli alanlarda çevrimiçi kurslar sunan bir eğitim platformudur. Esnek öğrenme ile kullanıcıların kendi hızında ilerlemesine olanak tanır.

Cengage

Cengage

cengage.com

Cengage uygulaması, öğrencilerin ders materyallerine erişim sağlamasına ve öğrenme deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olan eğitim kaynakları sunar.

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkific, çevrimiçi kurslar ve topluluklar oluşturmak için tasarlanmış kullanıcı dostu bir platformdur.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS, çevrimiçi eğitim programları oluşturmak, barındırmak ve yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.

Nas.io

Nas.io

nas.io

Nas.io, topluluk temelli işletmeler için üyelikler, dijital ürünler, ücretli etkinlikler ve daha fazlasını sunan bir uygulamadır.

TrainerCentral

TrainerCentral

trainercentral.com

TrainerCentral, eğitmenler ve eğitimciler için çevrimiçi bir eğitim platformudur. Müşteri yönetimi ve eğitim programları oluşturmayı kolaylaştırır.

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

Eğitim Perfect, öğretmenlerin öğrenci ilerlemesini izleyip kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunmalarını sağlayan çevrimiçi değerlendirme platformudur.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash, WordPress için profesyonel çevrimiçi kurslar oluşturmayı sağlayan güçlü bir öğrenme yönetim sistemidir.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning, şirketlerin çalışanlarını eğitmesine olanak tanıyan, işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir öğrenim yönetim sistemidir.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds, işletmelere çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme ve satma imkanı sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.

zyBooks

zyBooks

zybooks.com

zyBooks, STEM konularında etkileşimli öğrenme materyalleri sunarak öğrencilerin kavramları anlamalarına ve ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olan bir platformdur.

WileyPLUS

WileyPLUS

wiley.com

WileyPLUS, interaktif içerik ve kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunarak öğrenmeyi ve öğretimi destekleyen bir çevrimiçi eğitim platformudur.

Traverse.link

Traverse.link

traverse.link

Traverse.link, hatırlamayı geliştiren bilim temelli bir uygulamadır. Daha akıllıca çalışarak sınav başarı oranınızı artırır.

edumerge

edumerge

edumerge.com

edumerge, öğrenci, öğretmen, ebeveyn ve yönetimi bir araya getirerek anlık iletişim, öğrenme platformu, sınıf yönetimi ve idari otomasyon sağlar.

Emeritus

Emeritus

emeritus.org

Emeritus uygulaması, kullanıcıların dünya çapındaki üniversitelerle tanınmış kurslara ve sertifikalara erişimini sağlar ve profesyonel gelişim için bir topluluk oluşturur.

Uteach

Uteach

uteach.io

Uteach, kullanıcıların kendi etiketli eğitim web sitelerini hızlıca oluşturmalarını ve bilgilerini para kazanma amacıyla sunmalarını sağlayan bir çevrimiçi platformdur.

Wooflash

Wooflash

wooflash.com

Wooflash, öğretmenlerin ve öğrencilerin etkileşimli ve kişiselleştirilmiş kurslar oluşturmalarını sağlayan bir eğitim platformudur. Soruları analiz edin ve sonuçları değerlendirin.

WISE

WISE

wise.live

Wise, online eğitim ve özel ders uygulaması, programlama, hatırlatmalar ve faturalama gibi süreçleri otomatikleştirir.

Pathwright

Pathwright

pathwright.com

Pathwright, eğitimcilerin kurslar oluşturmasını, yönetmesini ve uyarlamasını sağlayan, öğrenme ve öğretim için tasarlanmış bir platformdur.

Zenler

Zenler

newzenler.com

Zenler, çevrimiçi kurs oluşturma, yönetme ve pazarlama süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir platformdur.

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