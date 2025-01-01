Alternatifler - Malcare

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry, uygulama kod sağlığını izleyen bir hata izleme ve performans izleme platformudur. Geliştiricilere hataları tanımlama, izleme ve yönetme imkanı sunar.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne, işletmeler ile etik hackerları bir araya getiren güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur.

Pulsetic

Pulsetic

pulsetic.com

Pulsetic, web sitelerinin performansını izleyen ve kesinti durumunda kullanıcıları bilgilendiren bir izleme aracıdır.

UptimeRobot

UptimeRobot

uptimerobot.com

UptimeRobot, web sitelerinin izlenmesi için tasarlanmış bir uygulamadır. Kesinti durumunda kullanıcıya gerçek zamanlı bildirimler gönderir.

Freshworks

Freshworks

freshworks.com

Freshworks, BT, müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama ekiplerinin verimliliğini artırmak için AI destekli iş yazılımları sunar.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack, teknoloji yığınlarını görselleştiren, sorunları tanımlayıp çözen ve olay yönetimi ile izleme sağlayan bir platformdur.

Synack

Synack

synack.com

Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera, kuruluşların siber güvenlik katmanlarını test etmelerini sağlayan otomatik güvenlik doğrulama platformudur.

ClickPress

ClickPress

click.press

ClickPress, WordPress sitenizi tek tıklama ile yönetmenizi sağlayan bir uygulamadır. Hızlı yükleme ve yüksek performans sunar.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack, web sitelerinin hızını artırmak için önbellekleme, görüntü optimizasyonu ve CDN hizmetleri sunan kullanıcı dostu bir araçtır.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest Tools, web uygulamaları ve ağlar için güvenlik testi yapan, zayıflıkları tespit eden ve detaylı raporlar oluşturan bulut tabanlı bir platformdur.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk, geliştiricilere özelleşmiş kod ve açık kaynak bağımlılıklarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur.

Hexometer

Hexometer

hexometer.com

Heksometre, web sitelerini izleyerek uptime, kullanıcı deneyimi, performans, güvenlik ve SEO sorunlarını tespit eden bir uygulamadır.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate, kuruluşların güvenlik açıklarını tespit edip test etmelerini sağlayan bir siber güvenlik platformudur. Saldırı simülasyonları ile güvenlik duruşunu güçlendirir.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.

Uptime

Uptime

uptime.com

Uptime, web sitesi, sunucu ve API performansını gerçek zamanlı izleyen kapsamlı bir platformdur. Kullanıcı odaklı analiz ve test imkanları sunar.

StatusCake

StatusCake

statuscake.com

StatusCake, web sitenizin çalışma süresini, hızını ve SSL belgelerini izleyen, performansı yöneten bir web izleme platformudur.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb, mühendislik ekiplerinin karmaşık sistemlerde sorunları hızlıca bulup çözmelerine yardımcı olan bir gözlemlenebilirlik platformudur.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti, kuruluşların siber güvenliğini artırmak için yetenekli araştırmacılardan yararlanan, hata ödül programları sunan bir platformdur.

CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

Cybersmart, kullanıcıların siber tehditlere karşı korunmasını sağlayan dijital güvenlik araçları sunan bir uygulamadır.

Tethered

Tethered

tethered.app

Tethered, sınırsız web sitesi ve sunucu izleme imkanı sunan, tamamen ücretsiz bir çalışma süresi izleme aracıdır.

Cronitor

Cronitor

cronitor.io

Cronitor, uygulamaların, görevlerin ve API'lerin izlenmesini sağlayan bir hizmettir. Gerçek zamanlı bildirimler ve raporlamalar sunar.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan, BT varlıklarında güvenlik açıklarını taramak, yönetmek ve bildirimler sağlamak için 7/24 hizmet veren kapsamlı bir platformdur.

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Checkly, uygulamaların ve API'lerin izlenmesi için tasarlanmış, kod olarak izleme yapan bir araçtır ve kullanıcı etkileşimlerini simüle eder.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

Patchstack, web sitelerini eklenti güvenlik açıklarından koruyan otomatik yama ve gerçek zamanlı tehdit algılama hizmeti sunar.

Harness

Harness

harness.io

Harness, yazılım dağıtımlarını otomatikleştirip doğrulayan ve geri alabilen bir DevOps platformudur.

DebugBear

DebugBear

debugbear.com

DebugBear, web sitelerinin hızını ve performansını izleyen bir araçtır. Gerçek kullanıcı verileriyle analitik sunar ve çeşitli önerilerde bulunur.

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