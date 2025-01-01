Alternatifler - Malcare

Sentry
sentry.io
Sentry, uygulama kod sağlığını izleyen bir hata izleme ve performans izleme platformudur. Geliştiricilere hataları tanımlama, izleme ve yönetme imkanı sunar.
Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.
Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne, işletmeler ile etik hackerları bir araya getiren güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur.
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic, web sitelerinin performansını izleyen ve kesinti durumunda kullanıcıları bilgilendiren bir izleme aracıdır.
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot, web sitelerinin izlenmesi için tasarlanmış bir uygulamadır. Kesinti durumunda kullanıcıya gerçek zamanlı bildirimler gönderir.
Freshworks
freshworks.com
Freshworks, BT, müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama ekiplerinin verimliliğini artırmak için AI destekli iş yazılımları sunar.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack, teknoloji yığınlarını görselleştiren, sorunları tanımlayıp çözen ve olay yönetimi ile izleme sağlayan bir platformdur.
Synack
synack.com
Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.
Pentera
pentera.io
Pentera, kuruluşların siber güvenlik katmanlarını test etmelerini sağlayan otomatik güvenlik doğrulama platformudur.
ClickPress
click.press
ClickPress, WordPress sitenizi tek tıklama ile yönetmenizi sağlayan bir uygulamadır. Hızlı yükleme ve yüksek performans sunar.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack, web sitelerinin hızını artırmak için önbellekleme, görüntü optimizasyonu ve CDN hizmetleri sunan kullanıcı dostu bir araçtır.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest Tools, web uygulamaları ve ağlar için güvenlik testi yapan, zayıflıkları tespit eden ve detaylı raporlar oluşturan bulut tabanlı bir platformdur.
Snyk
snyk.io
Snyk, geliştiricilere özelleşmiş kod ve açık kaynak bağımlılıklarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur.
Hexometer
hexometer.com
Heksometre, web sitelerini izleyerek uptime, kullanıcı deneyimi, performans, güvenlik ve SEO sorunlarını tespit eden bir uygulamadır.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate, kuruluşların güvenlik açıklarını tespit edip test etmelerini sağlayan bir siber güvenlik platformudur. Saldırı simülasyonları ile güvenlik duruşunu güçlendirir.
Defendify
defendify.com
Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.
Uptime
uptime.com
Uptime, web sitesi, sunucu ve API performansını gerçek zamanlı izleyen kapsamlı bir platformdur. Kullanıcı odaklı analiz ve test imkanları sunar.
StatusCake
statuscake.com
StatusCake, web sitenizin çalışma süresini, hızını ve SSL belgelerini izleyen, performansı yöneten bir web izleme platformudur.
Qualys
qualys.com
Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb, mühendislik ekiplerinin karmaşık sistemlerde sorunları hızlıca bulup çözmelerine yardımcı olan bir gözlemlenebilirlik platformudur.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti, kuruluşların siber güvenliğini artırmak için yetenekli araştırmacılardan yararlanan, hata ödül programları sunan bir platformdur.
CyberSmart
cybersmart.co.uk
Cybersmart, kullanıcıların siber tehditlere karşı korunmasını sağlayan dijital güvenlik araçları sunan bir uygulamadır.
Tethered
tethered.app
Tethered, sınırsız web sitesi ve sunucu izleme imkanı sunan, tamamen ücretsiz bir çalışma süresi izleme aracıdır.
Cronitor
cronitor.io
Cronitor, uygulamaların, görevlerin ve API'lerin izlenmesini sağlayan bir hizmettir. Gerçek zamanlı bildirimler ve raporlamalar sunar.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan, BT varlıklarında güvenlik açıklarını taramak, yönetmek ve bildirimler sağlamak için 7/24 hizmet veren kapsamlı bir platformdur.
Checkly
checklyhq.com
Checkly, uygulamaların ve API'lerin izlenmesi için tasarlanmış, kod olarak izleme yapan bir araçtır ve kullanıcı etkileşimlerini simüle eder.
Patchstack
patchstack.com
Patchstack, web sitelerini eklenti güvenlik açıklarından koruyan otomatik yama ve gerçek zamanlı tehdit algılama hizmeti sunar.
Harness
harness.io
Harness, yazılım dağıtımlarını otomatikleştirip doğrulayan ve geri alabilen bir DevOps platformudur.
DebugBear
debugbear.com
DebugBear, web sitelerinin hızını ve performansını izleyen bir araçtır. Gerçek kullanıcı verileriyle analitik sunar ve çeşitli önerilerde bulunur.
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