Alternatifler - LightPDF

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat, PDF belgelerini oluşturma, düzenleme, paylaşma ve güvenli bir şekilde imzalama işlemleri için kapsamlı bir araçtır.

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

iLovePDF, belgeleri düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma ve dönüştürme gibi özellikler sunan çok yönlü bir PDF yönetim uygulamasıdır.

PDFescape

PDFescape

pdfescape.com

PDFescape, PDF belgelerini düzenleme, form doldurma ve görüntüleme özelliği sunan ücretsiz bir PDF okuyucu ve editördür.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Wondershare PDFelement, PDF belgeleri oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve imzalama gibi işlevler sunan kapsamlı bir PDF editörüdür.

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub, belgelerin düzenlenmesi, imzalanması ve dağıtılması için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Google Workspace ile entegrasyon sağlar ve 83.3 milyon kullanıcıya sahiptir.

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Smallpdf, PDF belgelerinin dönüştürülmesi, sıkıştırılması, düzenlenmesi ve imzalanması gibi işlemleri basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren çevrimiçi bir araçtır.

PDF Candy

PDF Candy

pdfcandy.com

PDF Candy, 20'den fazla formatı PDF'ye ve PDF'den dönüştürme, düzenleme, birleştirme, bölme ve sıkıştırma gibi 47 çevrimiçi aracı sunar.

Xodo PDF.Online

Xodo PDF.Online

pdf.online

Xodo PDF.Online, PDF'leri düzenlemek, dönüştürmek ve imzalamak için güvenli ve ücretsiz bir araçtır. Belgeler üzerinde işbirliği yapmayı sağlar.

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

pdfFiller, PDF belgelerini düzenleme, form oluşturma, veri toplama ve imzalama işlemlerini bulut üzerinden gerçekleştiren bir uygulamadır.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro, PDF belgelerini yönetmek, düzenlemek ve elektronik imza süreçlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış bir belge yönetim uygulamasıdır.

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

Foxit Cloud, PDF belgelerinin güvenli yönetimi ve gönderimi için araçlar sunan, belge analizini geliştiren bir yönetim çözümüdür.

PDF Agile

PDF Agile

pdfagile.com

PDF Agile, PDF düzenleme, dönüştürme ve yönetim işlemlerini kolaylaştıran çok yönlü bir uygulamadır.

PDFBEAR

PDFBEAR

pdfbear.com

PDFBear, PDF dosyalarını çevrimiçi olarak dönüştürme, düzenleme, sıkıştırma, birleştirme ve bölme işlemleri yapabilen bir uygulamadır.

Sejda

Sejda

sejda.com

Sejda, PDF dosyalarını düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma ve dönüştürme işlemlerini kolayca yapmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir araçtır.

DeftPDF

DeftPDF

deftpdf.com

DeftPDF, kurulum ve abonelik gerektirmeyen, PDF düzenleme ve dönüştürme işlemleri için kullanılan kapsamlı bir çevrimiçi araçtır.

Lumin

Lumin

luminpdf.com

Lumin, PDF düzenleme ve belge iş akışları için bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar belgeleri diledikleri yerden düzenleyebilir ve işbirliği yapabilir.

PDF.co

PDF.co

pdf.co

PDF.co, PDF dönüştürme, düzenleme ve otomasyon işlemleri için bir API sağlayan çok yönlü bir platformdur.

Hipdf

Hipdf

hipdf.com

Hipdf, PDF dosyalarını düzenleme, dönüştürme ve yönetme işlemlerini kolaylaştıran çevrimiçi bir PDF çözümüdür.

Macro

Macro

macro.com

Macro, profesyoneller için belgeleri işlemek amacıyla AI destekli kelime işleme, PDF düzenleme ve otomasyon araçları sunan hepsi bir arada bir iş alanıdır.

Redactable

Redactable

redactable.com

Redactable, PDF ve diğer dosya türlerinden hassas bilgileri güvenli bir şekilde kaldıran, bulut tabanlı otomatik bir belge redaksiyon aracıdır.

FoxyUtils

FoxyUtils

foxyutils.com

FoxyUtils, her 5.000 dönüştürme için bir ağaç diken özel bir kütüphane kullanarak dosya dönüştürme hizmeti sunar.

CraftMyPDF

CraftMyPDF

craftmypdf.com

CraftMyPDF, şablonlardan otomatik PDF belgeleri ve görseller oluşturmanıza olanak tanıyan web tabanlı bir uygulamadır.

CocoDoc

CocoDoc

cocodoc.com

CocoDoc, belgeleri düzenleme, imzalama ve paylaşma işlemlerini kolaylaştıran bir çevrimiçi PDF editörüdür.

pdfRest

pdfRest

pdfrest.com

Pdftools

Pdftools

pdf-tools.com

Pdftools, PDF dosyalarını yönetmek, düzenlemek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış kullanıcı dostu bir PDF yönetim uygulamasıdır.

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