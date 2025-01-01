Alternatifler - LightPDF

Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat, PDF belgelerini oluşturma, düzenleme, paylaşma ve güvenli bir şekilde imzalama işlemleri için kapsamlı bir araçtır.
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF, belgeleri düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma ve dönüştürme gibi özellikler sunan çok yönlü bir PDF yönetim uygulamasıdır.
PDFescape
pdfescape.com
PDFescape, PDF belgelerini düzenleme, form doldurma ve görüntüleme özelliği sunan ücretsiz bir PDF okuyucu ve editördür.
JotForm
jotform.com
Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement, PDF belgeleri oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve imzalama gibi işlevler sunan kapsamlı bir PDF editörüdür.
DocHub
dochub.com
DocHub, belgelerin düzenlenmesi, imzalanması ve dağıtılması için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Google Workspace ile entegrasyon sağlar ve 83.3 milyon kullanıcıya sahiptir.
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf, PDF belgelerinin dönüştürülmesi, sıkıştırılması, düzenlenmesi ve imzalanması gibi işlemleri basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren çevrimiçi bir araçtır.
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF Candy, 20'den fazla formatı PDF'ye ve PDF'den dönüştürme, düzenleme, birleştirme, bölme ve sıkıştırma gibi 47 çevrimiçi aracı sunar.
Xodo PDF.Online
pdf.online
Xodo PDF.Online, PDF'leri düzenlemek, dönüştürmek ve imzalamak için güvenli ve ücretsiz bir araçtır. Belgeler üzerinde işbirliği yapmayı sağlar.
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller, PDF belgelerini düzenleme, form oluşturma, veri toplama ve imzalama işlemlerini bulut üzerinden gerçekleştiren bir uygulamadır.
Nitro
gonitro.com
Nitro, PDF belgelerini yönetmek, düzenlemek ve elektronik imza süreçlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış bir belge yönetim uygulamasıdır.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud, PDF belgelerinin güvenli yönetimi ve gönderimi için araçlar sunan, belge analizini geliştiren bir yönetim çözümüdür.
PDF Agile
pdfagile.com
PDF Agile, PDF düzenleme, dönüştürme ve yönetim işlemlerini kolaylaştıran çok yönlü bir uygulamadır.
PDFBEAR
pdfbear.com
PDFBear, PDF dosyalarını çevrimiçi olarak dönüştürme, düzenleme, sıkıştırma, birleştirme ve bölme işlemleri yapabilen bir uygulamadır.
Sejda
sejda.com
Sejda, PDF dosyalarını düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma ve dönüştürme işlemlerini kolayca yapmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir araçtır.
DeftPDF
deftpdf.com
DeftPDF, kurulum ve abonelik gerektirmeyen, PDF düzenleme ve dönüştürme işlemleri için kullanılan kapsamlı bir çevrimiçi araçtır.
Lumin
luminpdf.com
Lumin, PDF düzenleme ve belge iş akışları için bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar belgeleri diledikleri yerden düzenleyebilir ve işbirliği yapabilir.
PDF.co
pdf.co
PDF.co, PDF dönüştürme, düzenleme ve otomasyon işlemleri için bir API sağlayan çok yönlü bir platformdur.
Hipdf
hipdf.com
Hipdf, PDF dosyalarını düzenleme, dönüştürme ve yönetme işlemlerini kolaylaştıran çevrimiçi bir PDF çözümüdür.
Macro
macro.com
Macro, profesyoneller için belgeleri işlemek amacıyla AI destekli kelime işleme, PDF düzenleme ve otomasyon araçları sunan hepsi bir arada bir iş alanıdır.
Redactable
redactable.com
Redactable, PDF ve diğer dosya türlerinden hassas bilgileri güvenli bir şekilde kaldıran, bulut tabanlı otomatik bir belge redaksiyon aracıdır.
FoxyUtils
foxyutils.com
FoxyUtils, her 5.000 dönüştürme için bir ağaç diken özel bir kütüphane kullanarak dosya dönüştürme hizmeti sunar.
CraftMyPDF
craftmypdf.com
CraftMyPDF, şablonlardan otomatik PDF belgeleri ve görseller oluşturmanıza olanak tanıyan web tabanlı bir uygulamadır.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc, belgeleri düzenleme, imzalama ve paylaşma işlemlerini kolaylaştıran bir çevrimiçi PDF editörüdür.
pdfRest
pdfrest.com
Pdftools
pdf-tools.com
Pdftools, PDF dosyalarını yönetmek, düzenlemek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış kullanıcı dostu bir PDF yönetim uygulamasıdır.