Alternatifler - Legito

Microsoft Word Online

Microsoft Word Online

word.cloud.microsoft

Microsoft Word Online, belgeleri oluşturma, düzenleme ve paylaşma imkanı sunan bulut tabanlı bir kelime işlemcisidir.

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat, PDF belgelerini oluşturma, düzenleme, paylaşma ve güvenli bir şekilde imzalama işlemleri için kapsamlı bir araçtır.

Overleaf

Overleaf

overleaf.com

Overleaf, bilimsel belgelerin yazımını ve düzenlemesini kolaylaştıran, bulut tabanlı bir LaTeX editörüdür. Kullanıcılar belgeleri ortak olarak düzenleyebilir.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.

monday.com

monday.com

monday.com

Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.

Coda

Coda

coda.io

Coda, belgeleri, elektronik tabloları ve uygulamaları bir araya getiren bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir.

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign, belgeleri her yerden, her zaman güvenle imzalamayı ve göndermeyi sağlayan bir dijital imza ve belge yönetim uygulamasıdır.

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

iLovePDF, belgeleri düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma ve dönüştürme gibi özellikler sunan çok yönlü bir PDF yönetim uygulamasıdır.

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

Zoho Sheet, veri düzenleme, rapor tartışma ve analiz için çevrimiçi çalışan bir elektronik tablo uygulamasıdır.

Zoho Writer

Zoho Writer

zoho.com

Zoho Writer, belgeleri oluşturmak, düzenlemek ve işbirliği yapmak için tasarlanmış çok yönlü bir kelime işleme uygulamasıdır.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.

StudioBinder

StudioBinder

studiobinder.com

Studiobinder, film yapım süreçlerini yönetmeye yönelik web tabanlı bir yazılımdır. Senaryo yazımı, çekim programları ve ekip yönetimi gibi özellikler sunar.

Clio

Clio

clio.com

Clio, hukuk firmaları için belgeleri, faturalandırmayı ve müşteri etkileşimlerini yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir uygulama yönetimi yazılımıdır.

WriterDuet

WriterDuet

writerduet.com

WriterDuet, senaryo yazımını kolaylaştıran, çoklu kullanıcıların aynı anda çalışmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Wondershare PDFelement, PDF belgeleri oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve imzalama gibi işlevler sunan kapsamlı bir PDF editörüdür.

Craft

Craft

craft.do

Craft, ekiplerin not almasını, belgeler oluşturmasını ve görev yönetimini kolaylaştıran bir işbirliği uygulamasıdır.

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub, belgelerin düzenlenmesi, imzalanması ve dağıtılması için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Google Workspace ile entegrasyon sağlar ve 83.3 milyon kullanıcıya sahiptir.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc, belgelerin oluşturulması, gönderilmesi ve imzalanması için bir belge yönetim platformudur. Elektronik imza ve iş akışı otomasyonu sunar.

Soda PDF

Soda PDF

sodapdf.com

Soda PDF, PDF dosyalarını oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve diğer işlemleri yapmayı kolaylaştıran çok yönlü bir PDF yönetim aracıdır.

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Smallpdf, PDF belgelerinin dönüştürülmesi, sıkıştırılması, düzenlenmesi ve imzalanması gibi işlemleri basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren çevrimiçi bir araçtır.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir platformdur. Mesajlaşma, belge düzenleme ve görev yönetimi gibi araçları tek bir yerde sunar.

Inkitt

Inkitt

inkitt.com

Inkitt, bağımsız yazarların romanlarını ücretsiz okumanızı sağlayan bir platformdur. Yeni hikayeleri keşfetmek ve paylaşmak için AI kullanır.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu, projeleri, müşteri etkileşimlerini ve finansal süreçleri tek bir platformda yönetmeyi sağlayan bir işletme yönetimidir.

Xodo

Xodo

xodo.com

Xodo, PDF'leri düzenleme, açıklama yapma, imzalama ve paylaşma işlemleri için masaüstü, mobil ve webde kullanılabilen bir uygulamadır.

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Zoho Docs, ekipler için belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturma, düzenleme ve paylaşma imkanı sunan güvenli bir çevrimiçi belge yönetim uygulamasıdır.

EasyPrompter

EasyPrompter

easyprompter.com

EasyPrompter, blog yazarları, öğrenciler, sunucular, din adamları ve avukatlar için web tabanlı bir teleprompter çözümüdür.

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

pdfFiller, PDF belgelerini düzenleme, form oluşturma, veri toplama ve imzalama işlemlerini bulut üzerinden gerçekleştiren bir uygulamadır.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro, PDF belgelerini yönetmek, düzenlemek ve elektronik imza süreçlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış bir belge yönetim uygulamasıdır.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix Snip, PDF'leri LaTeX, DOCX ve Markdown gibi formatlara dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.

Drawboard

Drawboard

drawboard.com

Drawboard, PDF'ler üzerinde işbirliği yaparak not alma ve açıklama yapma imkanı sunan bir dijital araçtır. Kullanıcılar belgeleri yönetip düzenleyebilir.

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