Alternatifler - Legito

Microsoft Word Online
word.cloud.microsoft
Microsoft Word Online, belgeleri oluşturma, düzenleme ve paylaşma imkanı sunan bulut tabanlı bir kelime işlemcisidir.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat, PDF belgelerini oluşturma, düzenleme, paylaşma ve güvenli bir şekilde imzalama işlemleri için kapsamlı bir araçtır.
Overleaf
overleaf.com
Overleaf, bilimsel belgelerin yazımını ve düzenlemesini kolaylaştıran, bulut tabanlı bir LaTeX editörüdür. Kullanıcılar belgeleri ortak olarak düzenleyebilir.
ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.
Coda
coda.io
Coda, belgeleri, elektronik tabloları ve uygulamaları bir araya getiren bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir.
DocuSign
docusign.com
DocuSign, belgeleri her yerden, her zaman güvenle imzalamayı ve göndermeyi sağlayan bir dijital imza ve belge yönetim uygulamasıdır.
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF, belgeleri düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma ve dönüştürme gibi özellikler sunan çok yönlü bir PDF yönetim uygulamasıdır.
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet, veri düzenleme, rapor tartışma ve analiz için çevrimiçi çalışan bir elektronik tablo uygulamasıdır.
Zoho Writer
zoho.com
Zoho Writer, belgeleri oluşturmak, düzenlemek ve işbirliği yapmak için tasarlanmış çok yönlü bir kelime işleme uygulamasıdır.
JotForm
jotform.com
Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.
StudioBinder
studiobinder.com
Studiobinder, film yapım süreçlerini yönetmeye yönelik web tabanlı bir yazılımdır. Senaryo yazımı, çekim programları ve ekip yönetimi gibi özellikler sunar.
Clio
clio.com
Clio, hukuk firmaları için belgeleri, faturalandırmayı ve müşteri etkileşimlerini yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir uygulama yönetimi yazılımıdır.
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet, senaryo yazımını kolaylaştıran, çoklu kullanıcıların aynı anda çalışmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement, PDF belgeleri oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve imzalama gibi işlevler sunan kapsamlı bir PDF editörüdür.
Craft
craft.do
Craft, ekiplerin not almasını, belgeler oluşturmasını ve görev yönetimini kolaylaştıran bir işbirliği uygulamasıdır.
DocHub
dochub.com
DocHub, belgelerin düzenlenmesi, imzalanması ve dağıtılması için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Google Workspace ile entegrasyon sağlar ve 83.3 milyon kullanıcıya sahiptir.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, belgelerin oluşturulması, gönderilmesi ve imzalanması için bir belge yönetim platformudur. Elektronik imza ve iş akışı otomasyonu sunar.
Soda PDF
sodapdf.com
Soda PDF, PDF dosyalarını oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve diğer işlemleri yapmayı kolaylaştıran çok yönlü bir PDF yönetim aracıdır.
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf, PDF belgelerinin dönüştürülmesi, sıkıştırılması, düzenlenmesi ve imzalanması gibi işlemleri basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren çevrimiçi bir araçtır.
Lark
larksuite.com
Lark, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir platformdur. Mesajlaşma, belge düzenleme ve görev yönetimi gibi araçları tek bir yerde sunar.
Inkitt
inkitt.com
Inkitt, bağımsız yazarların romanlarını ücretsiz okumanızı sağlayan bir platformdur. Yeni hikayeleri keşfetmek ve paylaşmak için AI kullanır.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu, projeleri, müşteri etkileşimlerini ve finansal süreçleri tek bir platformda yönetmeyi sağlayan bir işletme yönetimidir.
Xodo
xodo.com
Xodo, PDF'leri düzenleme, açıklama yapma, imzalama ve paylaşma işlemleri için masaüstü, mobil ve webde kullanılabilen bir uygulamadır.
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs, ekipler için belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturma, düzenleme ve paylaşma imkanı sunan güvenli bir çevrimiçi belge yönetim uygulamasıdır.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter, blog yazarları, öğrenciler, sunucular, din adamları ve avukatlar için web tabanlı bir teleprompter çözümüdür.
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller, PDF belgelerini düzenleme, form oluşturma, veri toplama ve imzalama işlemlerini bulut üzerinden gerçekleştiren bir uygulamadır.
Nitro
gonitro.com
Nitro, PDF belgelerini yönetmek, düzenlemek ve elektronik imza süreçlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış bir belge yönetim uygulamasıdır.
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip, PDF'leri LaTeX, DOCX ve Markdown gibi formatlara dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.
Drawboard
drawboard.com
Drawboard, PDF'ler üzerinde işbirliği yaparak not alma ve açıklama yapma imkanı sunan bir dijital araçtır. Kullanıcılar belgeleri yönetip düzenleyebilir.