Alternatifler - LearnDash

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemy, kullanıcıların çeşitli konularda online kurslar alabileceği bir öğrenme platformudur. Farklı seviyelerde dersler sunar ve kullanıcılara kendi hızlarında öğrenme imkanı tanır.

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroom, öğretmenlerin ödev oluşturup dağıtmasına, öğrencilerin çalışmalarını yönetmesine ve iletişimi kolaylaştırmasına olanak tanıyan ücretsiz bir eğitim platformudur.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi, içerik oluşturucuların çevrimiçi kurslar, üyelik, podcast ve koçluk deneyimleri gibi dijital ürünler geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Great Learning uygulaması, profesyonellere ve öğrencilere kariyer başarıları için gerekli becerileri kazandıran çevrimiçi kurslar sunar.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp, veri bilimi ve yapay zeka konularında çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Her seviyedeki öğrenciler için uygulamalı eğitim sağlar.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare, yaratıcı konularda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Kullanıcılar, proje odaklı öğrenme ile yeni beceriler geliştirir.

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networks, kullanıcıların çevrimiçi topluluklar, kurslar ve etkinlikler oluşturup yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle, çevrimiçi öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme imkanları sunar.

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachable, çevrimiçi kurslar ve koçluk hizmetleri oluşturup yönetmeye yarayan bir platformdur.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace, eğitim deneyimlerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve erişilebilirlik sunar.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Stepik

Stepik

stepik.org

Stepik, çeşitli alanlarda çevrimiçi kurslar sunan bir eğitim platformudur. Esnek öğrenme ile kullanıcıların kendi hızında ilerlemesine olanak tanır.

Cengage

Cengage

cengage.com

Cengage uygulaması, öğrencilerin ders materyallerine erişim sağlamasına ve öğrenme deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olan eğitim kaynakları sunar.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS, eğitim içeriklerini oluşturup yönetmek için esnek bir öğrenme yönetim sistemidir. Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini destekler.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.

its learning

its learning

itslearning.com

itslearning, eğitimcilerin ders içeriklerini yönetmelerine ve öğrencilerin ilerlemesini takip etmelerine yardımcı olan çevrimiçi bir öğrenme yönetim sistemidir.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkific, çevrimiçi kurslar ve topluluklar oluşturmak için tasarlanmış kullanıcı dostu bir platformdur.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Sana, kurumların bilgi paylaşımını kolaylaştıran, eğitim süreçlerini otomatikleştiren ve öğrenmeyi hızlandıran bir yapay zeka destekli öğrenme platformudur.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS, çevrimiçi eğitim programları oluşturmak, barındırmak ve yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.

Nas.io

Nas.io

nas.io

Nas.io, topluluk temelli işletmeler için üyelikler, dijital ürünler, ücretli etkinlikler ve daha fazlasını sunan bir uygulamadır.

TrainerCentral

TrainerCentral

trainercentral.com

TrainerCentral, eğitmenler ve eğitimciler için çevrimiçi bir eğitim platformudur. Müşteri yönetimi ve eğitim programları oluşturmayı kolaylaştırır.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie, eğitimcilerin öğrencilere geri bildirim sağladığı, ödevleri yönettiği ve işbirliği yaptığı dijital bir öğrenme platformudur.

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

KodeKloud, BT ve DevOps eğitimi için etkileşimli bir çevrimiçi platformdur. Kullanıcılar pratik laboratuvarlar ile becerilerini gelişitirirler.

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

Eğitim Perfect, öğretmenlerin öğrenci ilerlemesini izleyip kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunmalarını sağlayan çevrimiçi değerlendirme platformudur.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn, bilgi paylaşımını ve öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. Eğitim materyalleri oluşturma ve ilerleme izleme imkanı sunar.

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