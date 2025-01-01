Alternatifler - LearnDash

Udemy
udemy.com
Udemy, kullanıcıların çeşitli konularda online kurslar alabileceği bir öğrenme platformudur. Farklı seviyelerde dersler sunar ve kullanıcılara kendi hızlarında öğrenme imkanı tanır.
Google Classroom
edu.google.com
Google Classroom, öğretmenlerin ödev oluşturup dağıtmasına, öğrencilerin çalışmalarını yönetmesine ve iletişimi kolaylaştırmasına olanak tanıyan ücretsiz bir eğitim platformudur.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi, içerik oluşturucuların çevrimiçi kurslar, üyelik, podcast ve koçluk deneyimleri gibi dijital ürünler geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
Great Learning
mygreatlearning.com
Great Learning uygulaması, profesyonellere ve öğrencilere kariyer başarıları için gerekli becerileri kazandıran çevrimiçi kurslar sunar.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp, veri bilimi ve yapay zeka konularında çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Her seviyedeki öğrenciler için uygulamalı eğitim sağlar.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare, yaratıcı konularda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Kullanıcılar, proje odaklı öğrenme ile yeni beceriler geliştirir.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks, kullanıcıların çevrimiçi topluluklar, kurslar ve etkinlikler oluşturup yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Moodle
moodle.org
Moodle, çevrimiçi öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme imkanları sunar.
Teachable
teachable.com
Teachable, çevrimiçi kurslar ve koçluk hizmetleri oluşturup yönetmeye yarayan bir platformdur.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace, eğitim deneyimlerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve erişilebilirlik sunar.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Stepik
stepik.org
Stepik, çeşitli alanlarda çevrimiçi kurslar sunan bir eğitim platformudur. Esnek öğrenme ile kullanıcıların kendi hızında ilerlemesine olanak tanır.
Cengage
cengage.com
Cengage uygulaması, öğrencilerin ders materyallerine erişim sağlamasına ve öğrenme deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olan eğitim kaynakları sunar.
Open LMS
openlms.net
Open LMS, eğitim içeriklerini oluşturup yönetmek için esnek bir öğrenme yönetim sistemidir. Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini destekler.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
its learning
itslearning.com
itslearning, eğitimcilerin ders içeriklerini yönetmelerine ve öğrencilerin ilerlemesini takip etmelerine yardımcı olan çevrimiçi bir öğrenme yönetim sistemidir.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
Thinkific
thinkific.com
Thinkific, çevrimiçi kurslar ve topluluklar oluşturmak için tasarlanmış kullanıcı dostu bir platformdur.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.
Sana AI
sana.ai
Sana, kurumların bilgi paylaşımını kolaylaştıran, eğitim süreçlerini otomatikleştiren ve öğrenmeyi hızlandıran bir yapay zeka destekli öğrenme platformudur.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS, çevrimiçi eğitim programları oluşturmak, barındırmak ve yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
Nas.io
nas.io
Nas.io, topluluk temelli işletmeler için üyelikler, dijital ürünler, ücretli etkinlikler ve daha fazlasını sunan bir uygulamadır.
TrainerCentral
trainercentral.com
TrainerCentral, eğitmenler ve eğitimciler için çevrimiçi bir eğitim platformudur. Müşteri yönetimi ve eğitim programları oluşturmayı kolaylaştırır.
Showbie
showbie.com
Showbie, eğitimcilerin öğrencilere geri bildirim sağladığı, ödevleri yönettiği ve işbirliği yaptığı dijital bir öğrenme platformudur.
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud, BT ve DevOps eğitimi için etkileşimli bir çevrimiçi platformdur. Kullanıcılar pratik laboratuvarlar ile becerilerini gelişitirirler.
Education Perfect
educationperfect.com
Eğitim Perfect, öğretmenlerin öğrenci ilerlemesini izleyip kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunmalarını sağlayan çevrimiçi değerlendirme platformudur.
ClassLink
classlink.com
ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn, bilgi paylaşımını ve öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. Eğitim materyalleri oluşturma ve ilerleme izleme imkanı sunar.