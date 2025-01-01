Alternatifler - KodeKloud

Physics Wallah

Physics Wallah

pw.live

Fizik Wallah, rekabetçi sınavlara hazırlık için ders notları, video dersler ve etkileşimli araçlar sunan bir eğitim platformudur.

Coursera

Coursera

coursera.org

Coursera, üniversitelerle iş birliği yaparak çevrimiçi kurslar ve sertifikalar sunan bir öğrenme platformudur.

Testbook

Testbook

testbook.com

Testbook, SSC, UPSC gibi rekabetçi sınavlara hazırlanmaya yardımcı olan bir uygulamadır. Mock testler, canlı koçluk ve performans analizi sunar.

edX

edX

edx.org

EDX, dünya genelinden 2000'den fazla ücretsiz çevrimiçi kurs sunan bir platformdur. Kullanıcılar yeni beceriler kazanabilir ve tamamlandığında sertifika alabilir.

Khan Academy

Khan Academy

khanacademy.org

Khan Academy, kullanıcıların videolar ve etkileşimli alıştırmalarla çeşitli konularda öğrenmelerini sağlayan ücretsiz bir eğitim uygulamasıdır.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning, profesyonellere iş ve teknik alanlarda 21.000'den fazla kurs sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

Codecademy, kodlama becerilerini öğretmek için çevrimiçi kurslar sunan bir platformdur. HTML, CSS, JavaScript gibi dillerde kurslar içermektedir.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp, veri bilimi ve yapay zeka konularında çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Her seviyedeki öğrenciler için uygulamalı eğitim sağlar.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank, yazılım geliştiricilerin becerilerini değerlendirip işe almak için kullanılan bir platformdur. 3000'den fazla müşteri tarafından tercih edilmektedir.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.

Programiz

Programiz

programiz.pro

Programiz, programlama becerilerini geliştirmek için interaktif dersler ve projeler sunan bir öğrenme platformudur.

Brilliant

Brilliant

brilliant.org

Brilliant, matematik, bilim ve programlama konularında etkileşimli içerikle öğrenim sağlayan bir eğitim uygulamasıdır. Kullanıcılar bulmaca ve egzersizlerle öğrenir.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare, yaratıcı konularda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Kullanıcılar, proje odaklı öğrenme ile yeni beceriler geliştirir.

Preply

Preply

preply.com

Preply, öğrencilere sertifikalı öğretmenlerle çevrimiçi bire bir dil dersleri sunan bir platformdur. Öğrenciler, dillerini esnek bir şekilde öğrenme imkanı bulur.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle, çevrimiçi öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme imkanları sunar.

O'Reilly Learning

O'Reilly Learning

oreilly.com

O'Reilly Learning, teknoloji ve iş alanında geniş bir içerik sunarak kullanıcıların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan dijital bir öğrenme platformudur.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight, teknoloji becerilerini geliştirmek için kurslar ve beceri değerlendirmeleri sunan bir öğrenme platformudur.

Hack The Box

Hack The Box

hackthebox.com

Hack The Box, siber güvenlik becerilerini geliştirmek için sanal makinelerle penetrasyon testi ve etik hackleme eğitimi sunan çevrimiçi bir platformdur.

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacity, çeşitli alanlarda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Öğrenciler, pratik beceriler kazanarak dijital kariyerlerini geliştirebilirler.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace, eğitim deneyimlerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve erişilebilirlik sunar.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S, öğrencilere video dersler ve kişiselleştirilmiş öğrenme ile derinlemesine konuları anlamalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.

Scrimba

Scrimba

scrimba.com

Scrimba, kullanıcıların kodlama becerilerini etkileşimli derslerle geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur. Çeşitli programlama dillerinde kurslar sunar.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS, eğitim içeriklerini oluşturup yönetmek için esnek bir öğrenme yönetim sistemidir. Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini destekler.

Grok Academy

Grok Academy

groklearning.com

Grok Academy, dijital teknolojiler eğitimi için etkileşimli kaynaklar sunan bir eğitim platformudur. Öğrenme materyalleri ve işbirlikçi araçlar sağlar.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.

Chegg

Chegg

chegg.com

Chegg, öğrencilere ders kitabı kiralama, sorulara çözüm, çevrimiçi ders ve akademik destek sunan bir eğitim platformudur.

Intellipaat

Intellipaat

intellipaat.com

IntelliPaat, büyük veri, veri bilimi ve yapay zeka gibi alanlarda çevrimiçi eğitimler sunan bir platformdur. Kullanıcılara teknoloji ve dijital beceriler üzerinde kaynaklar sağlar.

Educative

Educative

educative.io

Eğitim, kullanıcıların programlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan etkileşimli bir öğrenme platformudur.

Platzi

Platzi

platzi.com

Platzi, çevrimiçi kurslarla programlama, tasarım, pazarlama ve iş alanlarında pratik beceriler kazandıran bir eğitim platformudur.

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