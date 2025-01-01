Alternatifler - Knoetic

Microsoft Visio

Microsoft Visio

microsoft.com

Microsoft Visio, verileri görsel olarak sunmaya yardımcı olan bir diyagram aracıdır. Akış şemaları, organizasyonel grafikler ve ağ diyagramları oluşturur.

Lucid

Lucid

lucid.co

Lucid, ekiplerin sanal beyaz tahta ve akıllı diyagramlama kullanarak fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir görsel işbirliği uygulamasıdır.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Deel

Deel

deel.com

Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw, diyagramlar, beyaz tahta ve veri görselleştirmeyi birleştiren, ekiplerle gerçek zamanlı işbirliği yapmayı sağlayan bir yazılım uygulamasıdır.

Creately

Creately

creately.com

Creately, görsel işbirliği platformudur; ekiplerin fikirden plana ve uygulamaya geçmesini sağlar, çeşitli şablonlarla proje belgeleri ve diyagramlar oluşturur.

Personio

Personio

personio.de

Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai, satış ekiplerinin müşteri verilerine erişimini kolaylaştıran ve satış süreçlerini optimize eden bir gelir istihbarat platformudur.

Chartloop

Chartloop

chartloop.com

Chartloop, satış, işe alım ve iş stratejilerini desteklemek için organizasyonel bilgi sağlar ve otomatik olarak organizasyon şemaları oluşturur.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam, büyüyen işletmeler için İK yazılımıdır; işe alım, çalışan bilgileri yönetimi ve izin taleplerini tek platformda sunar.

GlassFrog

GlassFrog

glassfrog.com

GlassFrog, Holacracy yöntemiyle organizasyonel yapı, roller ve sorumlulukların yönetimi için tasarlanmış bir web tabanlı yazılımdır.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.

Agentnoon

Agentnoon

agentnoon.com

AgentNoon, organizasyonel performansı artırmak için iş gücü planlaması ve analiz aracı sunan, AI destekli bir platformdur.

Worksy

Worksy

worksy.io

Worksy, orta ve büyük ölçekli organizasyonlar için kapsamlı bir İK yazılımıdır. Maaş, personel devam, izin, performans ve istihdam gibi yönetim araçları sunar.

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce, çalışan deneyimini yönetmeye ve İK süreçlerini optimize etmeye yönelik kapsamlı bir insan kaynakları yönetim platformudur.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard, uzaktan çalışan ekipler için organizasyonel grafikler ve çalışan dizinleri sunarak iletişimi ve katılımı artıran bir yazılım platformudur.

Tasks in a Box

Tasks in a Box

tasksinabox.com

Hedefleri paylaşan kişilerin iş birliği yapmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırır ve duruma göre uyum sağlamanıza imkan tanır.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Names & Faces

Names & Faces

namesandfaces.com

Names & Faces, çalışan verilerini hızlı bir şekilde görsel çalışan dizini ve organizasyon şeması haline getirerek ekip üyelerinin tanınmasını sağlar.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop, insan verilerini bağlayan ve görselleştiren bir platformdur. Kuruluşların bilgilerle bilinçli kararlar almasını sağlar.

The Org

The Org

theorg.com

The Org uygulaması, kamuya açık bir organizasyon şeması ile daha iyi bir yapı oluşturmanızı sağlar. Bu sayede çalışanlarınızı kutlayabilir ve yetenek çekebilirsiniz.

Worknice

Worknice

worknice.com

Worknice, İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayarak işe alım, çalışan geçişleri ve belgeleri kolaylaştıran bir yazılımdır.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR, çalışan yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır. İşe alım, zaman yönetimi, izin talepleri ve bordro işlemlerini entegre biçimde sunar.

Natural HR

Natural HR

naturalhr.com

Natural HR, 100+ çalışanı olan işletmeler için bulut tabanlı bir insan kaynakları ve bordro çözümüdür, süreçleri otomatikleştirir ve verimliliği artırır.

Sympa

Sympa

sympa.com

Sympa, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış özelleştirilebilir bir yazılımdır. İşe alımdan performans yönetimine kadar çeşitli İK işlemlerini kolaylaştırır.

Organimi

Organimi

organimi.com

Organimi, bulut tabanlı organizasyon şeması yazılımıdır. Kullanıcılar, grafikler oluşturup özelleştirip paylaşabilirler.

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