Alternatifler - Knoetic

Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio, verileri görsel olarak sunmaya yardımcı olan bir diyagram aracıdır. Akış şemaları, organizasyonel grafikler ve ağ diyagramları oluşturur.
Lucid
lucid.co
Lucid, ekiplerin sanal beyaz tahta ve akıllı diyagramlama kullanarak fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir görsel işbirliği uygulamasıdır.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Deel
deel.com
Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw, diyagramlar, beyaz tahta ve veri görselleştirmeyi birleştiren, ekiplerle gerçek zamanlı işbirliği yapmayı sağlayan bir yazılım uygulamasıdır.
Creately
creately.com
Creately, görsel işbirliği platformudur; ekiplerin fikirden plana ve uygulamaya geçmesini sağlar, çeşitli şablonlarla proje belgeleri ve diyagramlar oluşturur.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.
Bob HR
hibob.com
Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.
Happeo
happeo.com
Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.
People.ai
people.ai
People.ai, satış ekiplerinin müşteri verilerine erişimini kolaylaştıran ve satış süreçlerini optimize eden bir gelir istihbarat platformudur.
Chartloop
chartloop.com
Chartloop, satış, işe alım ve iş stratejilerini desteklemek için organizasyonel bilgi sağlar ve otomatik olarak organizasyon şemaları oluşturur.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmeler için İK yazılımıdır; işe alım, çalışan bilgileri yönetimi ve izin taleplerini tek platformda sunar.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, Holacracy yöntemiyle organizasyonel yapı, roller ve sorumlulukların yönetimi için tasarlanmış bir web tabanlı yazılımdır.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.
Agentnoon
agentnoon.com
AgentNoon, organizasyonel performansı artırmak için iş gücü planlaması ve analiz aracı sunan, AI destekli bir platformdur.
Worksy
worksy.io
Worksy, orta ve büyük ölçekli organizasyonlar için kapsamlı bir İK yazılımıdır. Maaş, personel devam, izin, performans ve istihdam gibi yönetim araçları sunar.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, çalışan deneyimini yönetmeye ve İK süreçlerini optimize etmeye yönelik kapsamlı bir insan kaynakları yönetim platformudur.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard, uzaktan çalışan ekipler için organizasyonel grafikler ve çalışan dizinleri sunarak iletişimi ve katılımı artıran bir yazılım platformudur.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Hedefleri paylaşan kişilerin iş birliği yapmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırır ve duruma göre uyum sağlamanıza imkan tanır.
Hireology
hireology.com
Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Names & Faces
namesandfaces.com
Names & Faces, çalışan verilerini hızlı bir şekilde görsel çalışan dizini ve organizasyon şeması haline getirerek ekip üyelerinin tanınmasını sağlar.
ChartHop
charthop.com
ChartHop, insan verilerini bağlayan ve görselleştiren bir platformdur. Kuruluşların bilgilerle bilinçli kararlar almasını sağlar.
The Org
theorg.com
The Org uygulaması, kamuya açık bir organizasyon şeması ile daha iyi bir yapı oluşturmanızı sağlar. Bu sayede çalışanlarınızı kutlayabilir ve yetenek çekebilirsiniz.
Worknice
worknice.com
Worknice, İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayarak işe alım, çalışan geçişleri ve belgeleri kolaylaştıran bir yazılımdır.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR, çalışan yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır. İşe alım, zaman yönetimi, izin talepleri ve bordro işlemlerini entegre biçimde sunar.
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR, 100+ çalışanı olan işletmeler için bulut tabanlı bir insan kaynakları ve bordro çözümüdür, süreçleri otomatikleştirir ve verimliliği artırır.
Sympa
sympa.com
Sympa, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış özelleştirilebilir bir yazılımdır. İşe alımdan performans yönetimine kadar çeşitli İK işlemlerini kolaylaştırır.
Organimi
organimi.com
Organimi, bulut tabanlı organizasyon şeması yazılımıdır. Kullanıcılar, grafikler oluşturup özelleştirip paylaşabilirler.