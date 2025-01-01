Alternatifler - Kinobi

Workday

Workday

workday.com

Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.

Huntr

Huntr

huntr.co

Huntr, iş arama sitelerindeki iş ilanlarını tek bir uygulamada bulmanızı ve takip etmenizi sağlar. Başvuruları yönetir, notlar ve hatırlatıcılar eklemenize olanak tanır.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward, K-12 okulları için öğrenci bilgileri ve idari görevleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır.

Submittable

Submittable

submittable.com

Gönderilebilir, hibe yönetimi ve gönüllü süreçlerini kolaylaştırarak, başvuru, inceleme ve izleme süreçlerini verimli hale getiren bir platformdur.

12Twenty

12Twenty

12twenty.com

12twenty, işverenler ve iş arayanlar için iş fırsatlarını ve adayları kolayca bir araya getiren bir platformdur.

ZoomGrants

ZoomGrants

zoomgrants.com

ZoomGrants, çevrimiçi hibe başvuru yönetim sistemi olup, başvuruları yönetmek ve raporlamak için kullanıcı dostu bir platform sunar.

Good Grants

Good Grants

goodgrants.com

Good Grants, hibe vericilerine başvuruları kabul etme, yönetme ve finansman sağlama konusunda kolay bir platform sunar.

SmarterSelect

SmarterSelect

smarterselect.com

SmarterSelect, burs, hibe ve ödül başvurularını yönetmek için çevrimiçi bir platformdur. Uygulama formları oluşturma ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırır.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar, yükseköğretim kurumlarına yönelik öğrenci bilgi sistemleri ve yönetim çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, etkinlik yönetimi ve hibe yönetimi gibi işlemleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır.

Evalato

Evalato

evalato.com

Evalato, başvuruları toplamak ve değerlendirmek için tasarlanmış bir ödül yönetim yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüzüyle adil ve şeffaf süreçler sağlar.

Prepler

Prepler

prepler.com

Prepler, öğrencilerin diploma gereksinimlerini ve ders sıralamasını anlamalarına yardımcı olan otomatik bir diploma planlama uygulamasıdır.

Freckle

Freckle

freckle.com

Freckle, öğrencilerin matematik, ELA, bilim ve sosyal bilgilerde kişiselleştirilmiş pratik yapmalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.

BridgeU

BridgeU

bridge-u.com

BridgeU, 140 ülkedeki uluslararası okulları üniversitelerle bağlayarak öğrencilere daha iyi yüksek eğitim ve kariyer sonuçları sunar.

Xello

Xello

xello.world

Xello, öğrencilerin kariyer keşfi ve eğitim planlaması yapmasına yardımcı olan bir çevrimiçi araçtır. Kullanıcılar hedeflerine ulaşmak için planlar oluşturabilir.

RaiseMe

RaiseMe

raise.me

RaiseMe, öğrencilere akademik başarılarına göre mikro burslar kazanma fırsatları sunan bir eğitim platformudur.

Panorama Education

Panorama Education

panoramaed.com

Panorama Education, okulların öğrenci deneyimlerini ve refahını anlamalarına yardım eden anketler ve analiz araçları sunan bir eğitim platformudur.

SurveyMonkey Apply

SurveyMonkey Apply

surveymonkey.com

SurveyMonkey Uygulama, hibeler ve programlar için başvuruları toplama ve yönetme sürecini kolaylaştıran bir araçtır.

Untap

Untap

untapcompete.com

UNTAP, yenilik ve yetenek keşfi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar, rekabetçi etkinlikler ve zorluklar aracılığıyla hedeflerine ulaşabilir.

CounselMore

CounselMore

counselmore.com

CounselMore, kolej başvuru süreçlerini yönetmek için danışmanlar ve öğrenciler için tasarlanmış kapsamlı bir planlama yazılımıdır.

VisitDays

VisitDays

visitdays.com

VisitDays, K-12 okulları ile 1,800'den fazla kolej ve üniversiteyi bağlayan bir uygulamadır. Etkinlikler ve içerik sunarak iletişimi kolaylaştırır.

Overgrad

Overgrad

overgrad.com

Overgrad, öğrencilerin kolej hedeflerini belirlemelerine, ilerlemelerini takip etmelerine ve üniversitelerle bağlantı kurmalarına yardımcı olan bir çevrimiçi platformdur.

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