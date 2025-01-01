Alternatifler - Kinobi

Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
ClassLink
classlink.com
ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
Huntr
huntr.co
Huntr, iş arama sitelerindeki iş ilanlarını tek bir uygulamada bulmanızı ve takip etmenizi sağlar. Başvuruları yönetir, notlar ve hatırlatıcılar eklemenize olanak tanır.
Skyward
skyward.com
Skyward, K-12 okulları için öğrenci bilgileri ve idari görevleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır.
Submittable
submittable.com
Gönderilebilir, hibe yönetimi ve gönüllü süreçlerini kolaylaştırarak, başvuru, inceleme ve izleme süreçlerini verimli hale getiren bir platformdur.
12Twenty
12twenty.com
12twenty, işverenler ve iş arayanlar için iş fırsatlarını ve adayları kolayca bir araya getiren bir platformdur.
ZoomGrants
zoomgrants.com
ZoomGrants, çevrimiçi hibe başvuru yönetim sistemi olup, başvuruları yönetmek ve raporlamak için kullanıcı dostu bir platform sunar.
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants, hibe vericilerine başvuruları kabul etme, yönetme ve finansman sağlama konusunda kolay bir platform sunar.
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect, burs, hibe ve ödül başvurularını yönetmek için çevrimiçi bir platformdur. Uygulama formları oluşturma ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırır.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar, yükseköğretim kurumlarına yönelik öğrenci bilgi sistemleri ve yönetim çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, etkinlik yönetimi ve hibe yönetimi gibi işlemleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır.
Evalato
evalato.com
Evalato, başvuruları toplamak ve değerlendirmek için tasarlanmış bir ödül yönetim yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüzüyle adil ve şeffaf süreçler sağlar.
Prepler
prepler.com
Prepler, öğrencilerin diploma gereksinimlerini ve ders sıralamasını anlamalarına yardımcı olan otomatik bir diploma planlama uygulamasıdır.
Freckle
freckle.com
Freckle, öğrencilerin matematik, ELA, bilim ve sosyal bilgilerde kişiselleştirilmiş pratik yapmalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.
BridgeU
bridge-u.com
BridgeU, 140 ülkedeki uluslararası okulları üniversitelerle bağlayarak öğrencilere daha iyi yüksek eğitim ve kariyer sonuçları sunar.
Xello
xello.world
Xello, öğrencilerin kariyer keşfi ve eğitim planlaması yapmasına yardımcı olan bir çevrimiçi araçtır. Kullanıcılar hedeflerine ulaşmak için planlar oluşturabilir.
RaiseMe
raise.me
RaiseMe, öğrencilere akademik başarılarına göre mikro burslar kazanma fırsatları sunan bir eğitim platformudur.
Panorama Education
panoramaed.com
Panorama Education, okulların öğrenci deneyimlerini ve refahını anlamalarına yardım eden anketler ve analiz araçları sunan bir eğitim platformudur.
SurveyMonkey Apply
surveymonkey.com
SurveyMonkey Uygulama, hibeler ve programlar için başvuruları toplama ve yönetme sürecini kolaylaştıran bir araçtır.
Untap
untapcompete.com
UNTAP, yenilik ve yetenek keşfi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar, rekabetçi etkinlikler ve zorluklar aracılığıyla hedeflerine ulaşabilir.
CounselMore
counselmore.com
CounselMore, kolej başvuru süreçlerini yönetmek için danışmanlar ve öğrenciler için tasarlanmış kapsamlı bir planlama yazılımıdır.
VisitDays
visitdays.com
VisitDays, K-12 okulları ile 1,800'den fazla kolej ve üniversiteyi bağlayan bir uygulamadır. Etkinlikler ve içerik sunarak iletişimi kolaylaştırır.
Overgrad
overgrad.com
Overgrad, öğrencilerin kolej hedeflerini belirlemelerine, ilerlemelerini takip etmelerine ve üniversitelerle bağlantı kurmalarına yardımcı olan bir çevrimiçi platformdur.