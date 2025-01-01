Alternatifler - Kinderpedia

Teachmint
teachmint.com
Teachmint, sınıf yönetimi, katılım takibi ve çevrimiçi kayıt gibi özellikler sunan, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir eğitim platformudur.
Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo, öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler için sınıf yönetimi ve iletişim aracı olarak çalışan bir uygulamadır.
Remind
remind.com
Remind, öğrenciler ve ailelerle iletişim kurulmasını sağlayan bir platformdur. Eğitimde başarı için ilişkilerin önemli olduğuna inanır.
Top Hat
tophat.com
Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.
Toddle
toddleapp.com
Toddle, öğretmenlere yenilikçi ve geleceğe hazır eğitim sunmaları için araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir öğretim partneridir.
brightwheel
mybrightwheel.com
Brightwheel, okul öncesi eğitim ve çocuk bakım merkezlerinin yönetimi için giriş-çıkış, iletişim, raporlama gibi işlevler sunan bir uygulamadır.
Showbie
showbie.com
Showbie, eğitimcilerin öğrencilere geri bildirim sağladığı, ödevleri yönettiği ve işbirliği yaptığı dijital bir öğrenme platformudur.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.
ClassLink
classlink.com
ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
Classcraft
classcraft.com
Classcraft, eğitimcilerin öğrenci davranışını, katılımını ve devamını artırmalarına yardımcı olan bir eğitim platformudur.
Socrative Student
socrative.com
Sokratif Öğrenci uygulaması, öğrencilere öğretmenlerinin sınavlarını yanıtlayarak öğrenme süreçlerini değerlendirme imkanı sunar. Oyunlar ve raporlarla etkileşimi artırır.
Edmentum
edmentum.com
Edmentum, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunan kapsamlı bir çevrimiçi eğitim platformudur.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard, okulların idari ve akademik süreçlerini otomatikleştiren bir okul yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıt, katılım ve performans izleme sunar.
Pearson Online Classroom
pearson.com
Pearson Online Classroom, öğretmenler ve öğrenciler için eğitim kaynaklarını yönetmelerine yardımcı olan dijital bir platformdur.
Classroomscreen
classroomscreen.com
ClassroomScreen, sınıf yönetimini ve öğrenci katılımını artırmak için etkileşimli özellikler sunan bir eğitim aracıdır.
Classe365
classe365.com
Classe365, okullar ve üniversiteler için eğitim yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıtları, ders yönetimi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.
edumerge
edumerge.com
edumerge, öğrenci, öğretmen, ebeveyn ve yönetimi bir araya getirerek anlık iletişim, öğrenme platformu, sınıf yönetimi ve idari otomasyon sağlar.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Frontline Education, eğitim kurumları için işe alım, zaman takibi, devamsızlık yönetimi ve mesleki gelişim gibi işlemleri yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır.
Extramarks
extramarks.com
Extramarks, önceden okuldan yüksek öğretim düzeyine kadar uzaktan öğrenme imkanı sunan bir eğitim platformudur.
Skyward
skyward.com
Skyward, K-12 okulları için öğrenci bilgileri ve idari görevleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır.
Socrative Teacher
socrative.com
Sokratif Öğretmen, öğretmenlerin anketler ve quizler aracılığıyla öğrencilerin anlayışını gerçek zamanlı olarak değerlendirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
SmartPass
smartpass.app
SmartPass, dijital geçiş belgesi ve öğrenci yönetimi çözümüdür. Sınıf içindeki yönetimi kolaylaştırarak öğrenim süresini artırır.
Cialfo
cialfo.co
Cialfo, K12 okullarındaki öğrencilerin kolej süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan AI destekli bir platformdur.
KidKare
kidkare.com
KidKare, çocuk bakım sağlayıcılarının yemek programı uyumunu yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır. Hızlı işlem, takip ve hata azaltma sağlar.
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go, eğitim merkezleri için okul yönetimi yazılımıdır. Ders planlaması, katılım izleme ve içerik yönetimi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Classter
classter.com
Classter, eğitim kurumları için öğrenci bilgi ve öğrenim yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve gerçek zamanlı ilerleme izleme imkanı sunar.
Sentral
sentral.com.au
Sentral, Avustralya'nın okul yönetim sistemi olarak eğitimciler tarafından hazırlanmış, okullar için kapsamlı bir yazılım çözümüdür.
Studybase
studybase.in
Studybase, okullar ve yükseköğrenim kurumları için B2B bir dijital platformdur. Okul ekosistemini yönetmek ve online eğitim süreçlerini desteklemek için modüller sunar.