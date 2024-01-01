Alternatifler - JoyQR

ME-QR

me-qr.com

ME-QR, çeşitli amaçlar için QR kodları oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanıyan ücretsiz bir QR kod oluşturucudur. İşte bizi öne çıkaran şeyler: • Ücretsiz ve Özelleştirilebilir: Web siteleri, metinler, vCard'lar, e-postalar ve daha fazlası için QR kodları oluşturun. Markanıza veya etkinliği...