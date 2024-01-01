Alternatifler - JoyQR
Bitly
bitly.com
Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR Code Scanner en hızlı ve en kullanıcı dostu web uygulamasıdır.
QR.io
qr.io
Renk, şekil ve logoya sahip, tamamen özelleştirilmiş QR Kodları oluşturun ve QR Kodlarınızı kaç kişinin, nereden ve hangi tarihte taradığını takip edin.
BL.INK
bl.ink
Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.
QR Code AI
qrcode-ai.com
Benzersiz ve Sanatsal QR Kodlarının Çevrimiçi Oluşturucusu QR Kodlarınızı Yapay Zeka Başyapıtına Dönüştürün Marka Pazarlamanızı Dönüştürün
ME-QR
me-qr.com
ME-QR, çeşitli amaçlar için QR kodları oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanıyan ücretsiz bir QR kod oluşturucudur. İşte bizi öne çıkaran şeyler: • Ücretsiz ve Özelleştirilebilir: Web siteleri, metinler, vCard'lar, e-postalar ve daha fazlası için QR kodları oluşturun. Markanıza veya etkinliği...
Linkfire
linkfire.com
Müzik pazarlaması için akıllı bağlantılar. Linkfire, ilk single'ınızdan ilk dünya turnenize kadar sanatçı tanıtımınızı her adımda kolaylaştırır. Büyük plak şirketlerinin ve 50.000'den fazla sanatçının güvendiği.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io, UTM'lerinizi ekibinizle oluşturmanın, paylaşmanın ve senkronize etmenin en iyi yoludur. Dağınık e-tablolar kullanmayı bırakın ve analizlerinizde iyi kampanya verileri elde edin.
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER, ProductHunt'ta en yenilikçi ürün ödülüne layık görülen, dünyanın en gelişmiş çevrimiçi QR kod oluşturucusudur. 147 ülkede 850.000'den fazla markanın güvenini taşıyor. Bunlar arasında: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Otelleri ...
Autonix
autonix.io
QR Kodları her yerdedir ve Autonix ile son derece değerlidirler. Ajansları, pazar yerlerini, perakende satışları, sağlık hizmetlerini, devleti ve daha fazlasını hedefleyen Autonix, büyük ve küçük kuruluşlara hitap eden güçlü bir QR Kod izleme çözümüdür.
QRfy
qrfy.com
Kendi QR kodlarınızı oluşturun ve işinizi veya fikrinizi geliştirin. QR kodlarınızı kolayca oluşturun, yönetin ve istatistiksel olarak takip edin.
Barcode.so
barcode.so
Normal QRCode'lar sıkıcıdır. Hedef kitlenizin bunları taramaya istekli olmasını sağlayan, AI tarafından oluşturulan güzel QRCode'lar. Aralarından seçim yapabileceğiniz veya yalnızca kendi tarzınızı kullanabileceğiniz 25+ Stil
ToneDen
toneden.io
ToneDen, size önemli kişilere ulaşma ve satış yapma gücü veren dost canlısı bir sosyal pazarlama platformudur.
QRStuff
qrstuff.com
Ücretsiz QR Kod Oluşturucu ve çevrimiçi QR kod oluşturucu. Kayıt olmanıza gerek yok. Bir web sitesi URL'si PDF, Resim, Katılım Takibi, YouTube videosu, Google Haritalar konumu, facebook, iletişim bilgileri veya 27 QR kod türünden herhangi biri için sınırsız, süresi dolmayan ücretsiz QR kodları oluşt...
Hovercode
hovercode.com
Markanız için dinamik QR kodları Markanız için dinamik QR kodları oluşturun, takip edin ve yönetin
Limey
limey.io
Dakikalar içinde güzel tek sayfalık web siteleri oluşturun. Hedef kitlenizle bağlantı kurun, potansiyel müşterileri yakalayın ve bunları dışa aktarın.
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks, sayfa dışı SEO'ya yardımcı olan bir SEO yazılımıdır. Bağlantı oluşturmayı basitleştirmeye ve bağlantı oluşturucular için zaman tasarrufu sağlamaya yardımcı oluyoruz. Bunu şu şekilde yaparız: 1. İçerik işbirlikleriyle ilgilenen doğrulanmış SaaS Pazarlamacılarından oluşan bir topluluk oluş...
y.gy
app.y.gy
Dönüşümleri artıran kısa ve unutulmaz bağlantılar oluşturun Uzun ve karmaşık bağlantıları e-postalarda, sosyal medyada ve daha fazlasında kullanabileceğiniz kısa ve akılda kalıcı bağlantılara dönüştürün. * Y.gy'yi veya kendi özel alan adınızı kullanın. Kendi özel kısa bağlantınızı veya y.gy kısa b...
Bitelink
bitelink.co
Bağlantı yönetimi dünyasında yeniliğin rahatlıkla buluştuğu Bitelink'e hoş geldiniz. Hantal URL'lere veda edin ve etkili, şık, paylaşılabilir varlıklara merhaba deyin! Neden Bitelink? * Uzun, karmaşık URL'leri zahmetsizce kısa ve güçlü bağlantılara dönüştürün. * Çevrimiçi ve çevrimdışı varlığınız a...
Linkr
linkr.com
Yaratıcılar ve Markalar için Hepsi Bir Arada Para Kazanma Platformu! Linkr.com ile bio'daki bağlantınızı oluşturabilir, takipçilerinizi artırabilir, yaratıcılığınızdan para kazanabilir ve gelişebilirsiniz.
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic, gelişmiş özelleştirme özellikleri sağlayan, kullanımı kolay ve izlenebilir bir QR kod oluşturucudur. Bu araçla tamamen kişiselleştirilmiş bir QR kodu oluşturmak, kodu taramak kadar basittir. QR Code Dynamic, farklı kullanım senaryolarına göre oluşturulmuş 13 farklı kod türü sayesind...
AIQrArt
aiqrart.co
Sanatın teknolojiyle kusursuz bir şekilde harmanlandığı AIQrArt'ın dönüştürücü dünyasını keşfedin. Çarpıcı, Yapay Zeka ile Oluşturulan QR Sanatı ile markanızın varlığını güçlendirin, yalnızca görülmesini değil aynı zamanda hatırlanmasını da sağlayın. AIQrArt, sanatsal yetenekle aşılanmış benzersiz v...
GoCodes
gocodes.com
Artık eksik alet yok! Dayanıklı etiketler, bulut yazılımı, tarayıcı uygulamaları ve GPS izlemeyi içeren kullanımı kolay çözümümüzle ekipmanınızı takip edin. Sektördeki müşteriler için özel olarak tasarlanan toplam çözümümüz, hareket halindeyken akıllı telefonunuzu kullanarak gözetim zincirini yönete...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (eski adıyla Beaconstac) New York, NY merkezlidir ve 25.000'den fazla global markanın QR Code girişimlerini ölçeklenebilir tek bir platformda birleştirmesine yardımcı olur. Bu onlara QR Kodu öngörülerini daha geniş bir mobil pazarlama stratejisine bağlama gücü veriyor. 40'tan fazla ülkede mü...
Uplifter
uplifter.ai
Tüm pazarlama kampanyalarınızı takip etmek için kurşun geçirmez UTM bağlantıları oluşturun. Google Analytics ve Adobe Analytics'e güvenilir veriler sunun. Bu verileri eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürün. Uplifter, analitiğin zorlu çalışmasını ortadan kaldırır ve pazarlamacıların daha hı...
TLinky
tlinky.com
TLinky'ye hoş geldiniz - Üstün Bağlantı Yönetimi Çözümü! TLinky'de bireyleri, pazarlamacıları ve işletmeleri çevrimiçi varlıklarını optimize etme ve pazarlama kampanyalarını basitleştirme konusunda güçlendirirler. Hepsi bir arada platform sayesinde bağlantılarınızı sorunsuz bir şekilde yönetebilir,...
ElkQR
elkqr.com
ElkQR ile markalı QR kodları oluşturun ve marka bilinirliğini artırın. Ayrıntılı analizlerle kampanya performansını izleyin ve öngörüler elde edin.
Leaf.page
leaf.page
Profesyonel Hayatınız için bir sayfa
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page, tüm sosyal ağlar ve mesajlaşma programları için harika bir sayfa oluşturmaya yönelik kullanımı kolay bir araçtır. Geniş şablon seti ve özelleştirme özelliği, işletmeniz için harika sayfalar oluşturmanıza yardımcı olur. Özellikler: - Tek projede birden fazla sayfa oluşturun - Google Analyt...