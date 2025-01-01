Alternatifler - Job Today

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed uygulaması, iş arayanları çeşitli sektör ve lokasyonlarda iş ilanlarıyla buluşturan bir iş arama platformudur.

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Naukri, Hindistan'daki iş arayanlar için iş fırsatlarını bulmalarına ve başvurmalarına yardımcı olan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz sunar.

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

Glassdoor, kullanıcıların şirket incelemeleri, maaş bilgileri ve iş ilanları bulmasını sağlayan bir iş arama platformudur.

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

ZipRecruiter, işverenlerin adayları yönetmesine yardımcı olan bir uygulamadır. İş ilanları oluşturma, özgeçmişleri görüntüleme ve başvuru sürecini kolaylaştırır.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake, üniversite öğrencilerini iş ve staj fırsatlarıyla bağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, profil oluşturarak ilgili iş ilanlarına ulaşabilirler.

Monster

Monster

monster.com

Monster, iş arayanlar için iş fırsatları sunan bir platformdur. Kariyer tavsiyesi ve özgeçmiş oluşturma araçları sağlar.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound, girişimciler ile melek yatırımcıları ve iş arayanları bir araya getiren bir platformdur. 2010 yılında kuruldu ve iş bulma sürecini kolaylaştırır.

Remote

Remote

remote.com

Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

Otta

Otta

otta.com

Otta, iş arayanların ilgi alanlarına uygun iş fırsatlarını bulmalarına yardımcı olan bir platformdur. Şirket bilgileri ve kariyer kaynakları sunar.

Hubstaff Talent

Hubstaff Talent

talent.hubstaff.com

Hubstaff Talent, işletmelerin dünya çapında ücretsiz olarak uzaktan yetenek bulmasına yardımcı olan bir platformdur. İş ilanları yayınlama ve serbest çalışanlarla iletişim kurma imkanı sağlar.

Dice

Dice

dice.com

Dice, teknoloji sektöründe iş arayanlar ve işe alımcılar için iş ilanlarına erişim sağlayan bir iş arama platformudur.

Talent.com

Talent.com

talent.com

Talent.com, işletmelerin hızlı bir şekilde nitelikli aday bulmasını sağlayan bir işe alım platformudur.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder, iş arayanlar için iş ilanlarını arama, profiller oluşturma ve kariyer tavsiyeleri alma imkanı sunan bir iş arama platformudur.

Snagajob

Snagajob

snagajob.com

Snagajob, saatlik iş fırsatları sunan bir uygulamadır. İşçilerin esnek çalışma saatleri bulmasına ve iş başvurularını kolaylaştırmasına yardımcı olur.

InfoJobs

InfoJobs

infojobs.net

InfoJobs, iş arayanların becerilerine uygun iş ilanlarına erişmesini sağlayan kapsamlı bir iş arama platformudur.

Built In

Built In

builtin.com

Dahili, teknoloji girişimleri için iş ilanları ve sektör haberleri sunan bir çevrimiçi topluluktur.

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io, teknoloji yetenekleri ile işverenleri bir araya getiren, iş ilanları ve aday başvurusunu kolaylaştıran bir platformdur.

Idealist

Idealist

idealist.org

İdealist, kar amacı gütmeyen sektör için iş ilanları, gönüllü pozisyonları ve sosyal etki kaynakları sunan bir platformdur.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

PowerToFly, iş fırsatları bulma, ağ oluşturma ve kariyer gelişimi için uzaktan çalışma odaklı bir platformdur.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros, iş tanımlarını sorumluluk ve gereksinimleri yansıtarak oluşturan bir araçtır. Kullanıcıların ilanları özelleştirmesine imkan tanır.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase, iş arayanlar için özgeçmiş oluşturma ve kariyer tavsiyeleri sunan bir çevrimiçi topluluktur.

Dr. Job

Dr. Job

drjobpro.com

Dr.Job, iş arayanlar ve serbest çalışanlar için iş fırsatları sunan yüksek teknolojili bir portal. İşverenler ve projelerle bir araya getirir.

GrabJobs

GrabJobs

grabjobs.co

GrabJobs, yarı zamanlı ve tam zamanlı işler için en iyi puan alan uygulamadır. Perakende, satış, pazarlama ve daha birçok alanda iş bulmanıza yardımcı olur.

Crypto Jobs List

Crypto Jobs List

cryptojobslist.com

Kripto İşler Listesi, kullanıcıları kripto, Web3 ve blockchain iş fırsatları ile buluşturan bir platformdur. İş ilanları çeşitli kategorilere ayrılmıştır.

Zippia

Zippia

zippia.com

Zippia, iş arayanlara kariyer yollarını keşfetme, iş fırsatlarını araştırma ve iş piyasası hakkında bilgi edinme imkanı sunan bir kariyer platformudur.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt, şirketlerin en iyi yetenekleri bulup işe almasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar ve verimliliği artırır.

The Ladders

The Ladders

theladders.com

Ladders, üst düzey profesyonellere yüksek ücretli iş fırsatlarını bulma ve başvurma imkanı sunan bir iş arama platformudur.

Loopcv

Loopcv

loopcv.pro

Loopcv, özgeçmişinizi yükleyip iş tercihlerinizi ayarlayarak otomatik iş başvuruları yapmanıza olanak tanıyan bir platformdur.

Jobsora

Jobsora

jobsora.com

Jobsora, iş arayanlar için çeşitli iş ilanlarını bir araya getiren bir platformdur. 250'den fazla kaynaktan yeni fırsatlar sunmaktadır.

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