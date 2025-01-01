Alternatifler - Jetpack

ManageWP
managewp.com
ManageWP, birden fazla WordPress sitesini tek bir panelden yönetmeyi sağlayan bir web sitesi yönetim aracıdır.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine, WordPress siteleri için yüksek performanslı yönetilen barındırma hizmeti sunar. Güvenlik ve hız için optimize edilmiştir.
Modular DS
modulards.com
Modüler DS, WordPress sitelerini merkezi bir yerden yönetmeye ve bakım görevlerini otomatikleştirmeye yarayan bir dijital araçtır.
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV, birden fazla WordPress sitesini yönetmek için eklentiler, barındırma ve araçlar sunan merkezi bir platformdur.
CommandWP
commandwp.com
CommandWP, ajansların müvekkil WordPress sitelerini güncel tutmasını ve güvenliğini sağlamasını kolaylaştıran bir yönetim aracıdır.
WP Remote
wpremote.com
WP Remote, birden fazla WordPress sitesini yönetmek için tasarlanmış bir web uygulamasıdır. Güncellemeler, yedeklemeler ve güvenlik izleme gibi özellikler sunar.
WP Umbrella
wp-umbrella.com
WP Umbrella, birden fazla WordPress sitesinin yönetimini ve bakımını kolaylaştıran bir araçtır.
mySites.guru
mysites.guru
Mysites.Guru, birden fazla WordPress ve Joomla sitesini tek bir panelden yönetmenizi sağlar, güvenlik denetimleri ve performans izlemeleri sunar.
PrettyWP
prettywp.com
PrettyWP, WordPress kullanıcıları için web sitesi yönetimini kolaylaştıran araçlar sunan kapsamlı bir platformdur.
FlyWP
flywp.com
FlyWP, WordPress için bulut platformlarında sunucu yönetimini kolaylaştıran bir Docker tabanlı kontrol panelidir. Kullanıcı dostu arayüzü ile tüm kullanıcıların sunucularını yönetmesini sağlar.
SolidWP
solidwp.com
SolidWP, WordPress siteleri için güvenlik, yedekleme ve yönetim sunan bir platformdur. Kullanıcıları siber tehditlere karşı korur ve site yönetimini kolaylaştırır.
Glow
getglow.io
Glow, WordPress bakım işletmeleri için iletişim, değer kanıtlama ve verimlilik sağlayan bir yönetim panelidir.
Raidboxes
raidboxes.io
Raidboxes, WordPress için hızlı, güvenli ve GDPR uyumlu barındırma hizmeti sunar. Otomatik yedekleme, güncelleme ve kullanıcı dostu yönetim paneli sağlar.
Pressidium
pressidium.com
Pressidium, güvenli ve ölçeklenebilir yönetilen WordPress barındırma hizmeti sunar. Web sitesi yönetimi ve optimizasyonu için araçlar sağlar.
Siterack
siterack.app
Siterack, WordPress sitelerini merkezi bir panelden yönetmenizi sağlar. Uzaktan eklenti ve kullanıcı yönetimi gibi özellikler sunar.
Rocon
roconpaas.com
Rocon, WordPress sitenizi güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir şekilde yönetmenizi sağlar; teknik destek de 7/24 mevcuttur.
SpinupWP
spinupwp.com
SpinupWP, WordPress sitelerini hızlı bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir bulut sunucu kontrol panelidir. Basit kullanıcı arayüzü ile çeşitli bulut sağlayıcılarını destekler.
Blazers
blazers.io
Blazers, işletmelerin dijital hizmetlerini yönetmesine yardımcı olan merkezi bir platformsun. Verimliliği artırarak çevrimiçi etkinlikleri kolaylaştırır.