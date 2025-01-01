Alternatifler - Jetpack

ManageWP

ManageWP

managewp.com

ManageWP, birden fazla WordPress sitesini tek bir panelden yönetmeyi sağlayan bir web sitesi yönetim aracıdır.

WP Engine

WP Engine

wpengine.com

WP Engine, WordPress siteleri için yüksek performanslı yönetilen barındırma hizmeti sunar. Güvenlik ve hız için optimize edilmiştir.

Modular DS

Modular DS

modulards.com

Modüler DS, WordPress sitelerini merkezi bir yerden yönetmeye ve bakım görevlerini otomatikleştirmeye yarayan bir dijital araçtır.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

WPMU DEV, birden fazla WordPress sitesini yönetmek için eklentiler, barındırma ve araçlar sunan merkezi bir platformdur.

CommandWP

CommandWP

commandwp.com

CommandWP, ajansların müvekkil WordPress sitelerini güncel tutmasını ve güvenliğini sağlamasını kolaylaştıran bir yönetim aracıdır.

WP Remote

WP Remote

wpremote.com

WP Remote, birden fazla WordPress sitesini yönetmek için tasarlanmış bir web uygulamasıdır. Güncellemeler, yedeklemeler ve güvenlik izleme gibi özellikler sunar.

WP Umbrella

WP Umbrella

wp-umbrella.com

WP Umbrella, birden fazla WordPress sitesinin yönetimini ve bakımını kolaylaştıran bir araçtır.

mySites.guru

mySites.guru

mysites.guru

Mysites.Guru, birden fazla WordPress ve Joomla sitesini tek bir panelden yönetmenizi sağlar, güvenlik denetimleri ve performans izlemeleri sunar.

PrettyWP

PrettyWP

prettywp.com

PrettyWP, WordPress kullanıcıları için web sitesi yönetimini kolaylaştıran araçlar sunan kapsamlı bir platformdur.

FlyWP

FlyWP

flywp.com

FlyWP, WordPress için bulut platformlarında sunucu yönetimini kolaylaştıran bir Docker tabanlı kontrol panelidir. Kullanıcı dostu arayüzü ile tüm kullanıcıların sunucularını yönetmesini sağlar.

SolidWP

SolidWP

solidwp.com

SolidWP, WordPress siteleri için güvenlik, yedekleme ve yönetim sunan bir platformdur. Kullanıcıları siber tehditlere karşı korur ve site yönetimini kolaylaştırır.

Glow

Glow

getglow.io

Glow, WordPress bakım işletmeleri için iletişim, değer kanıtlama ve verimlilik sağlayan bir yönetim panelidir.

Raidboxes

Raidboxes

raidboxes.io

Raidboxes, WordPress için hızlı, güvenli ve GDPR uyumlu barındırma hizmeti sunar. Otomatik yedekleme, güncelleme ve kullanıcı dostu yönetim paneli sağlar.

Pressidium

Pressidium

pressidium.com

Pressidium, güvenli ve ölçeklenebilir yönetilen WordPress barındırma hizmeti sunar. Web sitesi yönetimi ve optimizasyonu için araçlar sağlar.

Siterack

Siterack

siterack.app

Siterack, WordPress sitelerini merkezi bir panelden yönetmenizi sağlar. Uzaktan eklenti ve kullanıcı yönetimi gibi özellikler sunar.

Rocon

Rocon

roconpaas.com

Rocon, WordPress sitenizi güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir şekilde yönetmenizi sağlar; teknik destek de 7/24 mevcuttur.

SpinupWP

SpinupWP

spinupwp.com

SpinupWP, WordPress sitelerini hızlı bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir bulut sunucu kontrol panelidir. Basit kullanıcı arayüzü ile çeşitli bulut sağlayıcılarını destekler.

Blazers

Blazers

blazers.io

Blazers, işletmelerin dijital hizmetlerini yönetmesine yardımcı olan merkezi bir platformsun. Verimliliği artırarak çevrimiçi etkinlikleri kolaylaştırır.

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