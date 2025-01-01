Alternatifler - italki

Duolingo
duolingo.com
Duolingo, farklı dilleri eğlenceli bir şekilde öğrenmek için kullanılabilen bir dil öğrenme uygulamasıdır.
Babbel
babbel.com
Babbel, kullanıcılara çeşitli dillerde konuşma akıcılığı kazandıran bir dil öğrenme uygulamasıdır. Pratik derslerle dil bilgisi ve konuşma becerilerini geliştirir.
Busuu
busuu.com
Busuu, kullanıcıların okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir dil öğrenme uygulamasıdır.
Rosetta Stone
rosettastone.com
Rosetta Stone, etkileşimli ve sürükleyici yöntemlerle 25 dilde dil öğrenimi sunan bir uygulamadır.
Preply
preply.com
Preply, öğrencilere sertifikalı öğretmenlerle çevrimiçi bire bir dil dersleri sunan bir platformdur. Öğrenciler, dillerini esnek bir şekilde öğrenme imkanı bulur.
Memrise
memrise.com
Memrise, kullanıcıların 75'ten fazla dil öğrenmelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Sesli, görüntülü içerik ve etkileşimli sohbet botları ile pratik imkanı sunar.
ELSA Speech Analyzer
speechanalyzer.elsaspeak.com
ELSA konuşma analizörü, kullanıcıların İngilizce konuşma becerilerini geliştirirken telaffuz, dilbilgisi ve kelime bilgisi hakkında geri bildirim sağlar.
TalkPal
talkpal.ai
TalkPal, kullanıcıların etkileşimli konuşmalarla dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan AI destekli bir dil öğrenme uygulamasıdır.
LingoDeer
lingodeer.com
Lingodeer, kullanıcıların çeşitli dillerde (Çince, Japonca vb.) dil becerilerini geliştirmesi için yapılandırılmış dersler ve etkileşimli egzersizler sunan bir dil öğrenme uygulamasıdır.
Mondly
mondly.com
Mondly, çok dilli bir iş gücü yetiştirmek amacıyla kullanılan bir dil öğrenme platformudur. 41 dilde etkileşimli eğitim sunar ve pratik İngilizceye odaklanır.
Drops
languagedrops.com
Drops, dil öğrenimini eğlenceli ve hızlı hale getiren bir uygulamadır. 50'den fazla dilde, 3.000'den fazla kelime ve ifade sunar.
Lingvist
lingvist.com
Lingvist uygulaması, öğrenme deneyimini kişiselleştirir ve hafızaya uygun şekilde kelimeleri sunarak hızlı dil öğrenimini sağlar. Fransızca, İspanyolca, Almanca, Rusça ve İngilizce öğrenebilirsiniz.
Pimsleur
pimsleur.com
Pimsleur, dil öğrenimini ses tabanlı derslerle destekleyen bir uygulamadır. Kullanıcılara konuşma becerilerini geliştirme imkanı sunar.
Mango Languages
mangolanguages.com
Mango Dilleri, 70'ten fazla dilde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştiren çevrimiçi bir dil öğrenme uygulamasıdır.
AlfaPTE
alfapte.com
AlfaPTE, PTE sınavlarına hazırlananlar için okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalardır.
Lingoda
lingoda.com
Lingoda, çevrimiçi dil dersleri sunarak kullanıcıların İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğrenmelerine yardımcı olan bir platformdur.
LanGeek
langeek.co
Langeek, İngilizceyi çeşitli dillerden öğrenmek isteyenler için kişiselleştirilmiş, interaktif dil dersleri sunan bir uygulamadır.
Chatterbug
chatterbug.com
Chatterbug, çalışanların dil yeterliliğini hızlı ve etkili bir şekilde geliştirmelerini sağlayan çevrimiçi dil öğrenme platformudur.
Fluenz
fluenz.com
Fluenz, kullanıcıların İngilizce ve diğer dillerde etkileşimli derslerle dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir dil öğrenme uygulamasıdır.
Hack Chinese
hackchinese.com
Hack Çince, öğrencilere Çince dil becerilerini geliştirmeleri için çeşitli egzersizler ve kaynaklarla destekleyen bir eğitim uygulamasıdır.
EnglishCentral
englishcentral.com
EnglishCentral, kullanıcıların video dersler ve etkileşimli egzersizler aracılığıyla İngilizce becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir dil öğrenme platformudur.
Voxy
voxy.com
Voxy, kullanıcıların İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan interaktif bir öğrenme platformudur. Kişiselleştirilmiş içerik sunar.
SpeechSuper
speechsuper.com
SpeechSuper, derin öğrenme tabanlı telaffuz değerlendirmeleri sunan bir uygulamadır. 8 dilde kapalı ve açık uçlu geri bildirim sağlar.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame, geniş bir e-öğrenim kursu kütüphanesi sunarak, kuruluşların çalışan eğitimini ve gelişimini destekleyen bir platformdur.
Rocket Languages
rocketlanguages.com
Roket Dilleri, kullanıcılara çeşitli dillerde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kazandıran kapsamlı bir dil öğrenme platformudur.
Speexx
speexx.com
Speexx, dijital işyerlerinde dil eğitimi ve iş koçluğu hizmetleri sunan bir platformdur. Kuruluşlar için esnek öğrenme çözümleri sağlar.
LiveXP
livexp.com
LiveXP, dünyanın dört bir yanından farklı diller öğrenen öğrencilere ilham veren öğretmenlerle bağlantı kuran bir online eğitim platformudur.
Languagehood
languagehood.com
Languagehood, profesyonellere sektörel eğitim programları sunarak iletişim becerilerini geliştirir. Rol bazlı öğrenme ve sürekli gelişim destekler.
Lingolette
lingolette.com
Lingolette, AI destekli bir dil öğrenme uygulamasıdır. Kullanıcıların konuşma ve yazma becerilerini geliştirirken, kişiselleştirilmiş eğitim sunar.
Verbling
verbling.com
Verbling, anadili konuşanlarla video görüşmeleri yaparak dil öğrenimini kolaylaştıran bir platformdur. Öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunar.