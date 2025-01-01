Alternatifler - Instahyre

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork, serbest çalışanlar ile işletmeleri buluşturan bir platformdur ve çeşitli sektörlerde uzaktan çalışma fırsatları sunar.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound, girişimciler ile melek yatırımcıları ve iş arayanları bir araya getiren bir platformdur. 2010 yılında kuruldu ve iş bulma sürecini kolaylaştırır.

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview, mülakatları daha iyi hale getirmek için veriler ve geri bildirim sağlayarak, tutarlı ve kaliteli bir işe alım süreci sunar.

Jobscan

Jobscan

jobscan.co

Jobscan, özgeçmişi iş gereksinimlerine uyumlu hale getirerek ve anahtar kelimeleri vurgulayarak iş arayanlara yardımcı olan bir araçtır.

Superset

Superset

joinsuperset.com

Superset, üniversitelerin kampüs yerleştirmelerini otomatikleştirir, işverenlerin genç yetenekleri işe almasına yardımcı olur ve öğrencilerin fırsatlara erişimini sağlar.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha, organizasyonların adayların teknik becerilerini değerlendirmesi ve iç yetenek gelişimini desteklemesi için kapsamlı bir platformdur.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için işe alım, performans ve devam yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow, iş arama sürecini basit ve hızlı hale getiren ücretsiz araçlar sunan bir platformdur, kullanıcıların iş fırsatlarını takip etmesine yardımcı olur.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp, kişisel ve mesleki gelişim için koçluk, bilim ve AI teknolojilerini birleştirerek destek sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai, yapay zeka destekli bir iş gücü yönetim platformudur. İşe alım, çalışan gelişimi ve hedef takibi gibi süreçleri kolaylaştırır.

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

InterviewAI, mülakat süreçlerinizi AI destekli özelleştirilmiş sorularla kolaylaştırır ve etkili mülakatlar yapmanıza yardımcı olur.

Webbtree

Webbtree

webbtree.com

Webbtree, LinkedIn, GitHub ve diğer platformlardan 500 milyondan fazla aday verisine erişim sağlar. Chrome uzantısıyla iletişim kurma imkanı sunar.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros, iş tanımlarını sorumluluk ve gereksinimleri yansıtarak oluşturan bir araçtır. Kullanıcıların ilanları özelleştirmesine imkan tanır.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut, işletmelerin yetenek edinme ve yönetimini kolaylaştıran, veri odaklı bir işe alım platformudur.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase, iş arayanlar için özgeçmiş oluşturma ve kariyer tavsiyeleri sunan bir çevrimiçi topluluktur.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo, işe alım sürecini yöneten, AI destekli araçlar ve veri tabanı sunan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.

Prosple

Prosple

prosple.com

Prosple, öğrencilere ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatları sunan, kariyer gelişimi için bilgi sağlayan bir platformdur.

Gem

Gem

gem.com

Gem, işe alım süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur. İşe alım verimliliğini artırmak için entegre çözümler sunar.

Hireflow

Hireflow

hireflow.com

Hireflow, işe alım sürecini otomatikleştiren bir platformdur. Adayları bulur, e-posta gönderir ve görüşmeleri organize eder.

Atomic Hire

Atomic Hire

atomichire.com

Atomic Hire, işe alım sürecini kolaylaştıran, aday yönetimi ve veri analizi sunan bir platformdur.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

hireEZ, AI destekli bir işe alım platformudur. Aday verilerini toplayarak özelleştirilmiş kampanyalar oluşturmayı ve verimliliği artırmayı sağlar.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt, şirketlerin en iyi yetenekleri bulup işe almasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar ve verimliliği artırır.

Giig Hire

Giig Hire

giighire.com

Giig Hire, işverenlerin adayları bulmasını ve yönetmesini kolaylaştıran, iş arayanların da iş fırsatlarını bulabildiği dijital bir platformdur.

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin, CRM, aday takip ve insan kaynakları yönetimi sunan bir platformdur. İşe alım verimliliğini artırmak için veri analitiği ve raporlama sağlar.

Harver

Harver

harver.com

Harver, adayları değerlendirmek için otomatik çözümler sunan bir işe alım platformudur ve işverenlerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Phenom

Phenom

phenom.com

Fenom, AI destekli bir yetenek deneyim platformudur; adayları hızlı bulur, çalışanları geliştirir, işe alım verimliliğini artırır ve güçlü ekipler oluşturur.

Niceboard

Niceboard

niceboard.co

Niceboard, iş ilanlarının oluşturulması ve yönetilmesi için kullanıcı dostu bir platform sunar. İş ilanlarını içe aktarma ve yayınlama olanağı sağlar.

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