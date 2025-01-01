Alternatifler - Instahyre

Upwork
upwork.com
Upwork, serbest çalışanlar ile işletmeleri buluşturan bir platformdur ve çeşitli sektörlerde uzaktan çalışma fırsatları sunar.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound, girişimciler ile melek yatırımcıları ve iş arayanları bir araya getiren bir platformdur. 2010 yılında kuruldu ve iş bulma sürecini kolaylaştırır.
Metaview
metaview.ai
Metaview, mülakatları daha iyi hale getirmek için veriler ve geri bildirim sağlayarak, tutarlı ve kaliteli bir işe alım süreci sunar.
Jobscan
jobscan.co
Jobscan, özgeçmişi iş gereksinimlerine uyumlu hale getirerek ve anahtar kelimeleri vurgulayarak iş arayanlara yardımcı olan bir araçtır.
Superset
joinsuperset.com
Superset, üniversitelerin kampüs yerleştirmelerini otomatikleştirir, işverenlerin genç yetenekleri işe almasına yardımcı olur ve öğrencilerin fırsatlara erişimini sağlar.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
iMocha
imocha.io
iMocha, organizasyonların adayların teknik becerilerini değerlendirmesi ve iç yetenek gelişimini desteklemesi için kapsamlı bir platformdur.
Sage HR
sage.hr
Sage HR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için işe alım, performans ve devam yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow, iş arama sürecini basit ve hızlı hale getiren ücretsiz araçlar sunan bir platformdur, kullanıcıların iş fırsatlarını takip etmesine yardımcı olur.
BetterUp
betterup.com
BetterUp, kişisel ve mesleki gelişim için koçluk, bilim ve AI teknolojilerini birleştirerek destek sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai, yapay zeka destekli bir iş gücü yönetim platformudur. İşe alım, çalışan gelişimi ve hedef takibi gibi süreçleri kolaylaştırır.
InterviewAI
interviewai.io
InterviewAI, mülakat süreçlerinizi AI destekli özelleştirilmiş sorularla kolaylaştırır ve etkili mülakatlar yapmanıza yardımcı olur.
Webbtree
webbtree.com
Webbtree, LinkedIn, GitHub ve diğer platformlardan 500 milyondan fazla aday verisine erişim sağlar. Chrome uzantısıyla iletişim kurma imkanı sunar.
Queros
app.qureos.com
Queros, iş tanımlarını sorumluluk ve gereksinimleri yansıtarak oluşturan bir araçtır. Kullanıcıların ilanları özelleştirmesine imkan tanır.
SeekOut
seekout.com
SeekOut, işletmelerin yetenek edinme ve yönetimini kolaylaştıran, veri odaklı bir işe alım platformudur.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase, iş arayanlar için özgeçmiş oluşturma ve kariyer tavsiyeleri sunan bir çevrimiçi topluluktur.
Loxo
loxo.co
Loxo, işe alım sürecini yöneten, AI destekli araçlar ve veri tabanı sunan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.
Prosple
prosple.com
Prosple, öğrencilere ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatları sunan, kariyer gelişimi için bilgi sağlayan bir platformdur.
Gem
gem.com
Gem, işe alım süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur. İşe alım verimliliğini artırmak için entegre çözümler sunar.
Hireflow
hireflow.com
Hireflow, işe alım sürecini otomatikleştiren bir platformdur. Adayları bulur, e-posta gönderir ve görüşmeleri organize eder.
Atomic Hire
atomichire.com
Atomic Hire, işe alım sürecini kolaylaştıran, aday yönetimi ve veri analizi sunan bir platformdur.
hireEZ
hireez.com
hireEZ, AI destekli bir işe alım platformudur. Aday verilerini toplayarak özelleştirilmiş kampanyalar oluşturmayı ve verimliliği artırmayı sağlar.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, şirketlerin en iyi yetenekleri bulup işe almasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar ve verimliliği artırır.
Giig Hire
giighire.com
Giig Hire, işverenlerin adayları bulmasını ve yönetmesini kolaylaştıran, iş arayanların da iş fırsatlarını bulabildiği dijital bir platformdur.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin, CRM, aday takip ve insan kaynakları yönetimi sunan bir platformdur. İşe alım verimliliğini artırmak için veri analitiği ve raporlama sağlar.
Harver
harver.com
Harver, adayları değerlendirmek için otomatik çözümler sunan bir işe alım platformudur ve işverenlerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
Phenom
phenom.com
Fenom, AI destekli bir yetenek deneyim platformudur; adayları hızlı bulur, çalışanları geliştirir, işe alım verimliliğini artırır ve güçlü ekipler oluşturur.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard, iş ilanlarının oluşturulması ve yönetilmesi için kullanıcı dostu bir platform sunar. İş ilanlarını içe aktarma ve yayınlama olanağı sağlar.