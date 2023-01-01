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Inperium

Inperium

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Web Sitesi: inperium.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Inperium Sell mükemmel dengelenmiş bir satış CRM'sidir. Geleneksel CRM'lerin maliyetinin çok altında bir maliyetle, yolunuza çıkacak gereksiz karmaşıklık olmadan işinizi ölçeklendirmek için ihtiyaç duyduğunuz özelliklere sahip olursunuz. Inperium Sell, satış ekiplerinizin karmaşık menüler ve arayüzlerle uğraşmak yerine satış fırsatlarına odaklanmasını sağlar. Mevcut BT ekosisteminize kolayca entegre olan bir çözümle satış sürecinizi düzenleyin, tam işlem hattı şeffaflığının keyfini çıkarın, müşteri iletişim kanallarını birleştirin ve fiyat teklifi, faturalandırma ve faturalandırmayı otomatikleştirerek hızlı değer elde etme süresi ve sürdürülebilir yatırım getirisi sağlayın.

Web Sitesi: inperium.com

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