Alternatifler - Infisical

1Password

1Password

1password.com

1Password, şifreleri ve hassas bilgileri güvenli bir sanal tonozda depolayan bir şifre yönetim uygulamasıdır.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper, şifreleri ve hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Kullanıcılar, güçlü şifreler üretebilir ve paylaşabilir.

Doppler

Doppler

doppler.com

Doppler, geliştiricilerin gizli bilgileri yönetmesine, paylaşmasına ve otomatik entegrasyonlarla iş akışlarını kolaylaştırmasına olanak tanıyan bir gizli yönetimi platformudur.

Cyqur

Cyqur

cyqur.com

Cyqur, Binarii Labs tarafından geliştirilen bir güvenlik çözümüdür. Hassas verilerin şifrelenmesi, parçalanması ve dağıtımı için güvenli bir hizmet sunar.

Akeyless

Akeyless

akeyless.io

Akeyless, şirketlerin kimlik bilgileri, sertifikalar ve anahtarları güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir SaaS tabanlı sır yönetimi çözümüdür.

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