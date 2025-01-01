Alternatifler - Infisical

1Password
1password.com
1Password, şifreleri ve hassas bilgileri güvenli bir sanal tonozda depolayan bir şifre yönetim uygulamasıdır.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper, şifreleri ve hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Kullanıcılar, güçlü şifreler üretebilir ve paylaşabilir.
Doppler
doppler.com
Doppler, geliştiricilerin gizli bilgileri yönetmesine, paylaşmasına ve otomatik entegrasyonlarla iş akışlarını kolaylaştırmasına olanak tanıyan bir gizli yönetimi platformudur.
Cyqur
cyqur.com
Cyqur, Binarii Labs tarafından geliştirilen bir güvenlik çözümüdür. Hassas verilerin şifrelenmesi, parçalanması ve dağıtımı için güvenli bir hizmet sunar.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless, şirketlerin kimlik bilgileri, sertifikalar ve anahtarları güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir SaaS tabanlı sır yönetimi çözümüdür.