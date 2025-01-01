Alternatifler - iMocha

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed uygulaması, iş arayanları çeşitli sektör ve lokasyonlarda iş ilanlarıyla buluşturan bir iş arama platformudur.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank, yazılım geliştiricilerin becerilerini değerlendirip işe almak için kullanılan bir platformdur. 3000'den fazla müşteri tarafından tercih edilmektedir.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle, çevrimiçi öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme imkanları sunar.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight, teknoloji becerilerini geliştirmek için kurslar ve beceri değerlendirmeleri sunan bir öğrenme platformudur.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal, geliştiricilerin becerilerini değerlendiren bir platformdur. Şirketler, verimli testler yaparak aday performansını analiz edebilir.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound, girişimciler ile melek yatırımcıları ve iş arayanları bir araya getiren bir platformdur. 2010 yılında kuruldu ve iş bulma sürecini kolaylaştırır.

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview, mülakatları daha iyi hale getirmek için veriler ve geri bildirim sağlayarak, tutarlı ve kaliteli bir işe alım süreci sunar.

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth, kodlama yeteneklerini değerlendiren, 22,000'den fazla soru içeren çevrimiçi bir platformdur. Adayların pratik becerilerini analiz eder ve hızlı kıyaslama sağlar.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPad, adayların gerçek zamanlı kodlama yapabildiği bir görüşme ve değerlendirme platformudur. 65'ten fazla dil ve çerçeve desteği sunar.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR, işe alım sürecini otomatikleştiren ve yönetimi kolaylaştıran bir bulut tabanlı İK yazılımıdır. Aday izleme ve mülakat planlama sağlar.

Codility

Codility

codility.com

Codility, yazılımcı adaylarını değerlendirmek için çevrimiçi testler ve canlı görüşmeler sunan bir platformdur.

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorilla, adayların becerilerini değerlendiren çeşitli testler sunarak işletmelerin işe alım sürecini kolaylaştıran bir platformdur.

Karat

Karat

karat.com

Karat, teknik işe alım süreçlerini geliştirmek isteyen organizasyonlar için kapsamlı bir çözümdür, mülakatlar ve veri analizi sunar.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI, adayları değerlendirmek için sanal sınavlar ve özelleştirilebilir testler sunan bir beceri zekası platformudur.

Searchie

Searchie

searchie.io

Searchie, dijital kurslar, üyelik siteleri ve koçluk gibi içeriklerinizi oluşturmanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır.

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow, iş arama sürecini basit ve hızlı hale getiren ücretsiz araçlar sunan bir platformdur, kullanıcıların iş fırsatlarını takip etmesine yardımcı olur.

Canditech

Canditech

canditech.io

Canditech, İK profesyonellerinin teknik ve yumuşak becerileri değerlendirmesine olanak tanıyan bir istihdam öncesi platformdur.

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

Evalgator, işe alım sürecini kolaylaştıran bir dijital değerlendirme platformudur. Teknik ve teknik olmayan pozisyonlar için adayları değerlendirir.

Mettl

Mettl

mettl.com

Mettl, adayların teknik ve yumuşak becerilerini değerlendiren, işe alım süreçlerini kolaylaştıran çevrimiçi bir değerlendirme platformudur.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp, kişisel ve mesleki gelişim için koçluk, bilim ve AI teknolojilerini birleştirerek destek sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai, yapay zeka destekli bir iş gücü yönetim platformudur. İşe alım, çalışan gelişimi ve hedef takibi gibi süreçleri kolaylaştırır.

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

InterviewAI, mülakat süreçlerinizi AI destekli özelleştirilmiş sorularla kolaylaştırır ve etkili mülakatlar yapmanıza yardımcı olur.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros, iş tanımlarını sorumluluk ve gereksinimleri yansıtarak oluşturan bir araçtır. Kullanıcıların ilanları özelleştirmesine imkan tanır.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut, işletmelerin yetenek edinme ve yönetimini kolaylaştıran, veri odaklı bir işe alım platformudur.

Filtered

Filtered

filtered.ai

Filtered, teknik yetenekleri işe almanın sürecini otomatikleştirir. İşe alımda uygun adayları belirlemek için iş simülasyonları sunar.

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