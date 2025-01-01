Alternatifler - iClassPro

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletmelerin çevrimiçi randevularını yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir bir randevu planlama yazılımıdır.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro, salon, spa ve fitness profesyonelleri için randevu alma, inceleme yazma ve müşteri yönetimi yapan bir uygulamadır.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving, sağlık ve fitness işletmeleri için yönetim yazılımıdır. Rezervasyonları, ödemeleri ve müşteri etkileşimlerini yönetmek için araçlar sunar.
Glofox
glofox.com
Glofox, spor salonları ve stüdyolar için keşif, üyelik yönetimi, ders planlama ve ödeme otomasyonu sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
WeStrive
westrive.com
WeStrive, kişisel antrenörlerin program oluşturma, müşteri yönetimi, ilerleme takip ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılımdır.
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner, fitness işletmeleri için üye yönetimi, faturalama, sınıf planlama ve pazarlama otomasyonu sunan kapsamlı bir yazılımdır.
Momence
momence.com
Momence, müşterilere özel deneyimler oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Rezervasyon alma, yeni öncülleri kapama ve üyeleri koruma gibi işlemleri otomatikleştirir.
Gymflow
gymflow.io
Gymflow, spor salonu yönetimini kolaylaştıran, üyelerin egzersiz deneyimlerini geliştiren bir uygulamadır. Fitness sınıflarını planlama ve iptal etme gibi işlevler sunar.
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym, kullanıcıların fitness hedeflerini belirleyip izleyebileceği ve özelleşmiş egzersiz planlarına erişebileceği bir spor salonu yönetim uygulamasıdır.
TeamUp
goteamup.com
TeamUp, fitness stüdyoları, spor salonları ve eğitmenler için hizmetleri yönetmeyi sağlayan bir yazılımdır.
Fitune
fitune.io
Fitune, fitness ve wellness işinizi kolayca yönetmenizi sağlar. Müşterilerinizin rezervasyon ve ödeme yapabileceği bir web sitesi sunar.
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk, spor salonu yönetimi için modern bir yazılımdır. Üyelik yönetimi, planlama ve faturalandırma gibi işlemleri kolaylaştırır.
Jackrabbit
jackrabbitclass.com
Jackrabbit uygulaması, spor ve sanat sınıfları için yönetim yazılımı olup, çevrimiçi kayıt, ödeme düzenlemeleri, sınıf planlama ve katılım izleme özellikleri sunar.
Omnify
getomnify.com
Omnify, işletmeler için rezervasyon, ödeme yönetimi, müşteri profilleme ve web sitesi oluşturma gibi bulut tabanlı çözümler sunar.
FitBudd
fitbudd.com
FitBudd, kişisel antrenörlerin kendi fitness uygulamalarını oluşturmalarına ve müşteri ilerlemelerini takip etmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Trainin
trainin.com
Trainin, spor işletmeleri için yönetim, planlama ve iletişimi otomatikleştiren hepsi bir arada bir yazılımdır.
Outcoach
outcoach.io
Outcoach, müzik okulları, dans stüdyoları gibi eğitim sağlayıcıları için ders yönetimi yazılımıdır. Sınıf programı, devam takibi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.
Hapana
hapana.com
Hapana, fitness işletmeleri için yönetim çözümleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların stüdyolarını yönetmelerine ve üye etkileşimini artırmalarına yardımcı olur.
Clubworx
clubworx.com
Clubworx, fitness işletmeleri için üye yönetimi, faturalandırma, katılım takibi ve iletişim gibi işleri otomatikleştiren kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.
Karmasoft
karmasoft.io
Karmasoft, yoga stüdyoları ve spor salonları için üyelik yönetimi, personel yönetimi ve çevrimiçi dersler gibi iş yönetimi çözümleri sunar.
fitDEGREE
fitdegree.com
fitDEGREE, spor stüdyolarında ders kaydı yapmayı, ödeme işlemlerini kolaylaştırmayı ve bireysel hizmetlere erişimi yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır.
Pike13
pike13.com
Pike13, spor salonları ve eğitim merkezleri için randevu ve sınıf yönetimi, müşteri bilgileri, faturalama ve raporlama yapan bir yazılımdır.
LegitFit
legitfit.com
LegitFit, fitness işletmelerine rezervasyonlar, üyelikler ve finansları yönetme imkanı sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.