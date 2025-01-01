Alternatifler - iClassPro

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling, işletmelerin çevrimiçi randevularını yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir bir randevu planlama yazılımıdır.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro, salon, spa ve fitness profesyonelleri için randevu alma, inceleme yazma ve müşteri yönetimi yapan bir uygulamadır.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving, sağlık ve fitness işletmeleri için yönetim yazılımıdır. Rezervasyonları, ödemeleri ve müşteri etkileşimlerini yönetmek için araçlar sunar.

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox, spor salonları ve stüdyolar için keşif, üyelik yönetimi, ders planlama ve ödeme otomasyonu sağlayan bir yönetim yazılımıdır.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive, kişisel antrenörlerin program oluşturma, müşteri yönetimi, ilerleme takip ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılımdır.

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner, fitness işletmeleri için üye yönetimi, faturalama, sınıf planlama ve pazarlama otomasyonu sunan kapsamlı bir yazılımdır.

Momence

Momence

momence.com

Momence, müşterilere özel deneyimler oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Rezervasyon alma, yeni öncülleri kapama ve üyeleri koruma gibi işlemleri otomatikleştirir.

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow, spor salonu yönetimini kolaylaştıran, üyelerin egzersiz deneyimlerini geliştiren bir uygulamadır. Fitness sınıflarını planlama ve iptal etme gibi işlevler sunar.

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym, kullanıcıların fitness hedeflerini belirleyip izleyebileceği ve özelleşmiş egzersiz planlarına erişebileceği bir spor salonu yönetim uygulamasıdır.

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

TeamUp, fitness stüdyoları, spor salonları ve eğitmenler için hizmetleri yönetmeyi sağlayan bir yazılımdır.

Fitune

Fitune

fitune.io

Fitune, fitness ve wellness işinizi kolayca yönetmenizi sağlar. Müşterilerinizin rezervasyon ve ödeme yapabileceği bir web sitesi sunar.

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk, spor salonu yönetimi için modern bir yazılımdır. Üyelik yönetimi, planlama ve faturalandırma gibi işlemleri kolaylaştırır.

Jackrabbit

Jackrabbit

jackrabbitclass.com

Jackrabbit uygulaması, spor ve sanat sınıfları için yönetim yazılımı olup, çevrimiçi kayıt, ödeme düzenlemeleri, sınıf planlama ve katılım izleme özellikleri sunar.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify, işletmeler için rezervasyon, ödeme yönetimi, müşteri profilleme ve web sitesi oluşturma gibi bulut tabanlı çözümler sunar.

FitBudd

FitBudd

fitbudd.com

FitBudd, kişisel antrenörlerin kendi fitness uygulamalarını oluşturmalarına ve müşteri ilerlemelerini takip etmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Trainin

Trainin

trainin.com

Trainin, spor işletmeleri için yönetim, planlama ve iletişimi otomatikleştiren hepsi bir arada bir yazılımdır.

Outcoach

Outcoach

outcoach.io

Outcoach, müzik okulları, dans stüdyoları gibi eğitim sağlayıcıları için ders yönetimi yazılımıdır. Sınıf programı, devam takibi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.

Hapana

Hapana

hapana.com

Hapana, fitness işletmeleri için yönetim çözümleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların stüdyolarını yönetmelerine ve üye etkileşimini artırmalarına yardımcı olur.

Clubworx

Clubworx

clubworx.com

Clubworx, fitness işletmeleri için üye yönetimi, faturalandırma, katılım takibi ve iletişim gibi işleri otomatikleştiren kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.

Karmasoft

Karmasoft

karmasoft.io

Karmasoft, yoga stüdyoları ve spor salonları için üyelik yönetimi, personel yönetimi ve çevrimiçi dersler gibi iş yönetimi çözümleri sunar.

fitDEGREE

fitDEGREE

fitdegree.com

fitDEGREE, spor stüdyolarında ders kaydı yapmayı, ödeme işlemlerini kolaylaştırmayı ve bireysel hizmetlere erişimi yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır.

Pike13

Pike13

pike13.com

Pike13, spor salonları ve eğitim merkezleri için randevu ve sınıf yönetimi, müşteri bilgileri, faturalama ve raporlama yapan bir yazılımdır.

LegitFit

LegitFit

legitfit.com

LegitFit, fitness işletmelerine rezervasyonlar, üyelikler ve finansları yönetme imkanı sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

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