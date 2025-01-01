Alternatifler - Hybrid Analysis

VirusTotal

VirusTotal

virustotal.com

Virustotal, dosya ve URL'leri analiz ederek kötü amaçlı yazılım tespiti yapar ve sonuçları güvenlik topluluğuyla paylaşır.

ANY.RUN

ANY.RUN

any.run

ANY.RUN, kötü amaçlı yazılım analizi için bulut tabanlı bir hizmettir. Kullanıcılar şüpheli dosya ve URL'leri güvenli bir ortamda analiz edebilir.

Threat Zone

Threat Zone

threat.zone

Tehdit Bölgesi, kullanıcıların kötü amaçlı yazılımları analiz etmelerine ve siber güvenlik tehditlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir araçtır.

DOCGuard

DOCGuard

docguard.io

DOCGuard, kötü amaçlı belgeleri tespit eden bir siber güvenlik çözümüdür. E-postaları analiz ederek tehditleri belirler ve güvenliği artırır.

Coro

Coro

coro.net

Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.

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