Alternatifler - Hybrid Analysis

VirusTotal
virustotal.com
Virustotal, dosya ve URL'leri analiz ederek kötü amaçlı yazılım tespiti yapar ve sonuçları güvenlik topluluğuyla paylaşır.
ANY.RUN
any.run
ANY.RUN, kötü amaçlı yazılım analizi için bulut tabanlı bir hizmettir. Kullanıcılar şüpheli dosya ve URL'leri güvenli bir ortamda analiz edebilir.
Threat Zone
threat.zone
Tehdit Bölgesi, kullanıcıların kötü amaçlı yazılımları analiz etmelerine ve siber güvenlik tehditlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir araçtır.
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard, kötü amaçlı belgeleri tespit eden bir siber güvenlik çözümüdür. E-postaları analiz ederek tehditleri belirler ve güvenliği artırır.
Coro
coro.net
Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.