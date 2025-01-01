Alternatifler - Hivekit

Farmbrite

Farmbrite

farmbrite.com

FarmBrite, çiftlik yönetimi için entegre bir yazılımdır. Tarımsal üretim, hayvancılık takibi ve finansal raporlama için araçlar sunar.

Bushel Farm

Bushel Farm

bushelfarm.com

Bushel Farm, çiftlik operasyonlarını yönetmek için kayıtları organize eden ve analiz eden bir dijital platformdur. Çiftçilere karar alma süreçlerinde yardımcı olur.

Agroptima

Agroptima

agroptima.com

Agroptima, çiftçilere tarımsal operasyonlarını mobil cihazlarıyla kolayca yönetme ve izleme imkanı sunan bir çiftlik yönetim yazılımıdır.

Mobble

Mobble

mobble.io

Mobble, çiftlik yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Hayvancılık kaydı tutma, yönetim ve iletişimi basit hale getirir.

eAgronom

eAgronom

eagronom.com

eAgronom, tahıl üreticilerine yönelik bağımsız bir tarımsal yönetim yazılımıdır; kayıt tutmayı, görev ve planları organize etmeyi kolaylaştırır.

Aegro

Aegro

aegro.com.br

Aegro uygulaması, çiftçilere üretim süreçlerini yönetme ve finansal bilgileri merkezi bir şekilde takip etme imkanı sunarak tarım işini kolaylaştırır.

AgriWebb

AgriWebb

agriwebb.com

AgriWebb, çiftçilere hayvancılık yönetimi için veri analizi, izleme ve kayıt yapma imkanı sunan kapsamlı bir dijital çözümdür.

Traction

Traction

tractionag.com

Traction, bulut tabanlı tarım yönetim çözümüdür. Finansal analiz için muhasebe ve saha faaliyetlerini entegre eder, kayıtları otomatikleştirir.

Agworld

Agworld

agworld.com

Agworld, çiftlik verilerini yönetmek ve ekipler arasında işbirliği sağlamak için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcılar verileri toplayıp paylaşabilir.

PickApp

PickApp

pickapp.farm

PickApp, işçi çıktısını ölçen ve tarımsal verimliliği arttıran yenilikçi bir sistemdir. Daha yüksek üretkenlik ve kalite sağlar.

Hectre

Hectre

hectre.com

Hectre, meyve yetiştiricileri ve paketleyicileri için dijital tarım teknolojileri sunan bir uygulamadır; zaman yönetimi, hasat verileri ve çalışan raporlama işlevleri içerir.

aydi

aydi

aydi.com

aydi, tarım endüstrisi için bir alan işletim sistemi sağlayan B2B SaaS uygulamasıdır. Üreticilere operasyonlarını gerçek zamanlı görüntüleme ve maliyetleri azaltma imkanı sunar.

Conservis

Conservis

conservis.ag

Conservis, tarım işletmelerine veri analizi, izleme ve iyileştirme araçları sunarak çiftlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur.

Croptracker

Croptracker

croptracker.com

Croptracker, tarımsal operasyonları izlemek ve yönetmek için kullanıcıların kritik verileri kaydetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir çiftlik yönetim uygulamasıdır.

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