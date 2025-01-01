Alternatifler - HireVue

PayPal
paypal.com
PayPal, kullanıcıların para transferi yapmasına, çevrimiçi ve mağaza içi alımlar gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir dijital cüzdandır.
Indeed
indeed.com
Indeed uygulaması, iş arayanları çeşitli sektör ve lokasyonlarda iş ilanlarıyla buluşturan bir iş arama platformudur.
Calendly
calendly.com
Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank, yazılım geliştiricilerin becerilerini değerlendirip işe almak için kullanılan bir platformdur. 3000'den fazla müşteri tarafından tercih edilmektedir.
DocuSign
docusign.com
DocuSign, belgeleri her yerden, her zaman güvenle imzalamayı ve göndermeyi sağlayan bir dijital imza ve belge yönetim uygulamasıdır.
Moodle
moodle.org
Moodle, çevrimiçi öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme imkanları sunar.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX, sanayi ekipleri için bakım işlemlerini yöneten bir yazılımdır. İş siparişlerini, varlık yönetimini ve güvenlik prosedürlerini dijitalleştirir.
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir. Adayları, özgeçmişleri ve müşteri bilgilerini tek platformdan yönetir.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake, üniversite öğrencilerini iş ve staj fırsatlarıyla bağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, profil oluşturarak ilgili iş ilanlarına ulaşabilirler.
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
LinkedIn Recruiter uygulaması, işe alımcılara hareket halindeyken adaylarla iletişim kurma ve uygun adayları bulma imkanı sunar.
Beekeeper
beekeeper.io
Arıcı, cephe işçileri için iletişim ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır. Çalışanlar arasında güncel bilgileri paylaşır ve katılımı artırır.
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal, geliştiricilerin becerilerini değerlendiren bir platformdur. Şirketler, verimli testler yaparak aday performansını analiz edebilir.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound, girişimciler ile melek yatırımcıları ve iş arayanları bir araya getiren bir platformdur. 2010 yılında kuruldu ve iş bulma sürecini kolaylaştırır.
Metaview
metaview.ai
Metaview, mülakatları daha iyi hale getirmek için veriler ve geri bildirim sağlayarak, tutarlı ve kaliteli bir işe alım süreci sunar.
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth, kodlama yeteneklerini değerlendiren, 22,000'den fazla soru içeren çevrimiçi bir platformdur. Adayların pratik becerilerini analiz eder ve hızlı kıyaslama sağlar.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.
Manatal
manatal.com
Manatal, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday yönetimi ve iletişim için çeşitli özellikler sunar.
Bob HR
hibob.com
Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Otomasyon Anywhere, iş süreçlerini otomatikleştirmek için yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu sunan bir platformdur.
CoderPad
coderpad.io
CoderPad, adayların gerçek zamanlı kodlama yapabildiği bir görüşme ve değerlendirme platformudur. 65'ten fazla dil ve çerçeve desteği sunar.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR, işe alım sürecini otomatikleştiren ve yönetimi kolaylaştıran bir bulut tabanlı İK yazılımıdır. Aday izleme ve mülakat planlama sağlar.
iMocha
imocha.io
iMocha, organizasyonların adayların teknik becerilerini değerlendirmesi ve iç yetenek gelişimini desteklemesi için kapsamlı bir platformdur.
NLSQL
nlsql.com
NLSQL, çalışanların karmaşık veri kaynaklarından kolayca bilgi almasını sağlayan bir B2B SaaS uygulamasıdır.
Codility
codility.com
Codility, yazılımcı adaylarını değerlendirmek için çevrimiçi testler ve canlı görüşmeler sunan bir platformdur.
TestGorilla
testgorilla.com
TestGorilla, adayların becerilerini değerlendiren çeşitli testler sunarak işletmelerin işe alım sürecini kolaylaştıran bir platformdur.
Cloudinary
cloudinary.com
Cloudinary, medya yönetimi için otomatik görüntü ve video teslimatı sağlayan, kapsamlı bir platformdur. Görsellerin işlenmesi ve depolanması için çeşitli araçlar sunar.