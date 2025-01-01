Alternatifler - HireVue

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal, kullanıcıların para transferi yapmasına, çevrimiçi ve mağaza içi alımlar gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir dijital cüzdandır.

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed uygulaması, iş arayanları çeşitli sektör ve lokasyonlarda iş ilanlarıyla buluşturan bir iş arama platformudur.

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank, yazılım geliştiricilerin becerilerini değerlendirip işe almak için kullanılan bir platformdur. 3000'den fazla müşteri tarafından tercih edilmektedir.

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign, belgeleri her yerden, her zaman güvenle imzalamayı ve göndermeyi sağlayan bir dijital imza ve belge yönetim uygulamasıdır.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle, çevrimiçi öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme imkanları sunar.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

MaintainX, sanayi ekipleri için bakım işlemlerini yöneten bir yazılımdır. İş siparişlerini, varlık yönetimini ve güvenlik prosedürlerini dijitalleştirir.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir. Adayları, özgeçmişleri ve müşteri bilgilerini tek platformdan yönetir.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake, üniversite öğrencilerini iş ve staj fırsatlarıyla bağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, profil oluşturarak ilgili iş ilanlarına ulaşabilirler.

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

LinkedIn Recruiter uygulaması, işe alımcılara hareket halindeyken adaylarla iletişim kurma ve uygun adayları bulma imkanı sunar.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Arıcı, cephe işçileri için iletişim ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır. Çalışanlar arasında güncel bilgileri paylaşır ve katılımı artırır.

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal, geliştiricilerin becerilerini değerlendiren bir platformdur. Şirketler, verimli testler yaparak aday performansını analiz edebilir.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound, girişimciler ile melek yatırımcıları ve iş arayanları bir araya getiren bir platformdur. 2010 yılında kuruldu ve iş bulma sürecini kolaylaştırır.

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview, mülakatları daha iyi hale getirmek için veriler ve geri bildirim sağlayarak, tutarlı ve kaliteli bir işe alım süreci sunar.

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth, kodlama yeteneklerini değerlendiren, 22,000'den fazla soru içeren çevrimiçi bir platformdur. Adayların pratik becerilerini analiz eder ve hızlı kıyaslama sağlar.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday yönetimi ve iletişim için çeşitli özellikler sunar.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

Otomasyon Anywhere, iş süreçlerini otomatikleştirmek için yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu sunan bir platformdur.

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPad, adayların gerçek zamanlı kodlama yapabildiği bir görüşme ve değerlendirme platformudur. 65'ten fazla dil ve çerçeve desteği sunar.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR, işe alım sürecini otomatikleştiren ve yönetimi kolaylaştıran bir bulut tabanlı İK yazılımıdır. Aday izleme ve mülakat planlama sağlar.

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha, organizasyonların adayların teknik becerilerini değerlendirmesi ve iç yetenek gelişimini desteklemesi için kapsamlı bir platformdur.

NLSQL

NLSQL

nlsql.com

NLSQL, çalışanların karmaşık veri kaynaklarından kolayca bilgi almasını sağlayan bir B2B SaaS uygulamasıdır.

Codility

Codility

codility.com

Codility, yazılımcı adaylarını değerlendirmek için çevrimiçi testler ve canlı görüşmeler sunan bir platformdur.

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorilla, adayların becerilerini değerlendiren çeşitli testler sunarak işletmelerin işe alım sürecini kolaylaştıran bir platformdur.

Cloudinary

Cloudinary

cloudinary.com

Cloudinary, medya yönetimi için otomatik görüntü ve video teslimatı sağlayan, kapsamlı bir platformdur. Görsellerin işlenmesi ve depolanması için çeşitli araçlar sunar.

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