Alternatifler - Happy Visitor

Verkada

Verkada

verkada.com

VERKADA uygulaması, güvenlik sistemlerini bulut tabanlı yönetimle entegre ederek video gözetimi, erişim kontrolü ve alarmlar sunar.

Autonix

Autonix

autonix.io

Autonix, ziyaretçi yönetimi sunan dinamik QR kodları oluşturur. Ziyaretçi kontrolü için QR kod, kiosk veya web URL'si seçenekleri sunar.

Skedda

Skedda

skedda.com

Skedda, ofis alanlarının rezervasyonunu ve yönetimini kolaylaştıran bir çalışma alanı yönetim platformudur.

Securly

Securly

securly.com

Securly, öğrencilerin çevrimiçi güvenliğini artırmak için web filtreleme ve izleme hizmetleri sunan bir uygulamadır.

Robin

Robin

robinpowered.com

Robin, ofis alanlarını yönetim ve verimlilik için masa ve oda rezervasyon yazılımı sunan bir platformdur.

Envoy

Envoy

envoy.com

Envoy Workplace, ofis yönetimini kolaylaştıran rezervasyon ve veri analizi çözümleri sunan entegre bir uygulamadır.

Kisi

Kisi

getkisi.com

Kisi, fiziksel güvenliği yönetmek için bulut tabanlı bir erişim kontrol sistemi sunar. Kullanıcıların erişim haklarını uzaktan yönetmelerine ve izlemelerine olanak tanır.

OptiSigns

OptiSigns

optisigns.com

OptiSigns, dijital ekranları uzaktan yönetmenizi sağlayan bir yazılımdır; içerik oluşturma, güncelleme ve programlama işleri kolaylaştırır.

WaitWell

WaitWell

waitwell.ca

WaitWell, ziyaretçi yönetimi ve randevu planlaması için tasarlanmış bir uygulamadır. Fiziksel kuyrukları sanal kuyruklarla değiştirir.

Swiftlane

Swiftlane

swiftlane.com

Swiftlane, çok aileli binalar ve ticari mülkler için bulut tabanlı erişim kontrol çözümleri sunan bir platformdur.

Qminder

Qminder

qminder.com

Qminder, bekleme sürelerini yönetir, müşterilerin mobil cihazlarla check-in yapmasını sağlar ve hizmet analizi sunarak müşteri deneyimini iyileştirir.

Dibsido

Dibsido

dibsido.com

Dibsido, ofis kaynaklarını yönetmek için rezervasyon yapma, alan kullanılabilirliğini izleme ve veri analizi sunan bir platformdur.

The Receptionist

The Receptionist

thereceptionist.com

Receptionist uygulaması, ziyaretçi kaydını, bildirimleri ve bilgi saklamayı kolaylaştırarak ön büro işlerini düzenlemeye yardımcı olur.

OfficeRnD

OfficeRnD

officernd.com

OfficeRnD, esnek çalışma alanları yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Üye profilleri, rezervasyonlar ve finansal analizleri yönetir.

Proxyclick

Proxyclick

proxyclick.com

Proxyclick, ziyaretçi, çalışan ve yüklenici akışını yönetmek için bulut tabanlı bir ziyaretçi yönetim sistemidir.

Nibol

Nibol

nibol.com

Nibol, ofis yönetimi ve rezervasyon sistemini birleştiren, çalışanların esnek bir şekilde çalışma alanlarını yönetmelerine olanak tanıyan bir uygulamadır.

Zynq

Zynq

zynq.io

Zynq, ofis alanı yönetimi için tasarlanmış, masa rezervasyonları, ziyaretçi yönetimi ve analitik araçlar sunan kapsamlı bir yazılımdır.

Matrix Booking

Matrix Booking

matrixbooking.com

Matrix Rezervasyon, sıcak masalar, toplantı odaları ve rezervasyon yapılabilir kaynakların yönetimini sağlayan bir rezervasyon yönetimi uygulamasıdır.

HqO

HqO

hqo.com

HqO uygulaması, kullanıcıların işyeri olanaklarına ve hizmetlerine kolay erişim sağlayarak çalışma deneyimlerini geliştirmeyi hedefler.

UrSpayce

UrSpayce

urspayce.com

UrSpayce, bulut tabanlı bir iş yönetim yazılımıdır. İşletmelere iş yerlerini ve karma iş gücünü yönetme konusunda yardımcı olur.

Tactic

Tactic

gettactic.com

Tactic, ofis yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Google, Microsoft 365, Slack ve Zoom ile entegre çalışır.

AskCody

AskCody

askcody.com

AskCody, toplantı yönetimi ve kaynak planlaması platformudur. Toplantı odası, hizmetler ve ziyaretçi yönetimi sağlar.

Kastle Systems

Kastle Systems

kastle.com

Kastle Systems, kullanıcıların mobil kimlikleriyle güvenli alanlara erişim sağlamasına ve erişim kontrolünü yönetmesine olanak tanıyan bir uygulamadır.

deskbird

deskbird

deskbird.com

Deskbird, ofis masası ve toplantı odası rezervasyonu için kullanıcı dostu bir uygulamadır. Çalışanlar, mevcut alanları kolayca görebilir ve rezerve edebilir.

Joan

Joan

getjoan.com

Joan, işyerlerini yönetmek için tasarlanmış bir sistemdir. Odaları, masaları ve ziyaretçileri kolayca yönetir, kurulum gereksinimi yoktur.

Eden Workplace

Eden Workplace

eden.io

Eden Workplace, ofis yönetimini kolaylaştıran, masa rezervasyonu, ziyaretçi yönetimi ve odası planlama gibi araçlar sunan bir SaaS platformudur.

Teamgo

Teamgo

teamgo.co

Teamgo, ziyaretçi yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır. Ziyaretçi check-in, rozet baskısı ve raporlama hizmetleri sunar.

Appspace

Appspace

appspace.com

Appspace, dijital tabelalar ve alan rezervasyon araçları ile hibrit işyeri deneyimini destekleyen bir işyeri iletişim platformudur.

Visitly

Visitly

visitly.io

Visitly, ziyaretçi ve yüklenici yönetimini basit, güvenli ve etkin bir şekilde sağlayan bulut tabanlı bir sistemdir.

Archie

Archie

archieapp.co

Archie, ofis ve ortak çalışma alanları için toplantı odası ve masa rezervasyonu, ziyaretçi yönetimi ve analiz gibi entegre çözümler sunan bir yönetim platformudur.

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