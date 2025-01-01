Alternatifler - Happy Visitor

Verkada
verkada.com
VERKADA uygulaması, güvenlik sistemlerini bulut tabanlı yönetimle entegre ederek video gözetimi, erişim kontrolü ve alarmlar sunar.
Autonix
autonix.io
Autonix, ziyaretçi yönetimi sunan dinamik QR kodları oluşturur. Ziyaretçi kontrolü için QR kod, kiosk veya web URL'si seçenekleri sunar.
Skedda
skedda.com
Skedda, ofis alanlarının rezervasyonunu ve yönetimini kolaylaştıran bir çalışma alanı yönetim platformudur.
Securly
securly.com
Securly, öğrencilerin çevrimiçi güvenliğini artırmak için web filtreleme ve izleme hizmetleri sunan bir uygulamadır.
Robin
robinpowered.com
Robin, ofis alanlarını yönetim ve verimlilik için masa ve oda rezervasyon yazılımı sunan bir platformdur.
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace, ofis yönetimini kolaylaştıran rezervasyon ve veri analizi çözümleri sunan entegre bir uygulamadır.
Kisi
getkisi.com
Kisi, fiziksel güvenliği yönetmek için bulut tabanlı bir erişim kontrol sistemi sunar. Kullanıcıların erişim haklarını uzaktan yönetmelerine ve izlemelerine olanak tanır.
OptiSigns
optisigns.com
OptiSigns, dijital ekranları uzaktan yönetmenizi sağlayan bir yazılımdır; içerik oluşturma, güncelleme ve programlama işleri kolaylaştırır.
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell, ziyaretçi yönetimi ve randevu planlaması için tasarlanmış bir uygulamadır. Fiziksel kuyrukları sanal kuyruklarla değiştirir.
Swiftlane
swiftlane.com
Swiftlane, çok aileli binalar ve ticari mülkler için bulut tabanlı erişim kontrol çözümleri sunan bir platformdur.
Qminder
qminder.com
Qminder, bekleme sürelerini yönetir, müşterilerin mobil cihazlarla check-in yapmasını sağlar ve hizmet analizi sunarak müşteri deneyimini iyileştirir.
Dibsido
dibsido.com
Dibsido, ofis kaynaklarını yönetmek için rezervasyon yapma, alan kullanılabilirliğini izleme ve veri analizi sunan bir platformdur.
The Receptionist
thereceptionist.com
Receptionist uygulaması, ziyaretçi kaydını, bildirimleri ve bilgi saklamayı kolaylaştırarak ön büro işlerini düzenlemeye yardımcı olur.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD, esnek çalışma alanları yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Üye profilleri, rezervasyonlar ve finansal analizleri yönetir.
Proxyclick
proxyclick.com
Proxyclick, ziyaretçi, çalışan ve yüklenici akışını yönetmek için bulut tabanlı bir ziyaretçi yönetim sistemidir.
Nibol
nibol.com
Nibol, ofis yönetimi ve rezervasyon sistemini birleştiren, çalışanların esnek bir şekilde çalışma alanlarını yönetmelerine olanak tanıyan bir uygulamadır.
Zynq
zynq.io
Zynq, ofis alanı yönetimi için tasarlanmış, masa rezervasyonları, ziyaretçi yönetimi ve analitik araçlar sunan kapsamlı bir yazılımdır.
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Rezervasyon, sıcak masalar, toplantı odaları ve rezervasyon yapılabilir kaynakların yönetimini sağlayan bir rezervasyon yönetimi uygulamasıdır.
HqO
hqo.com
HqO uygulaması, kullanıcıların işyeri olanaklarına ve hizmetlerine kolay erişim sağlayarak çalışma deneyimlerini geliştirmeyi hedefler.
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce, bulut tabanlı bir iş yönetim yazılımıdır. İşletmelere iş yerlerini ve karma iş gücünü yönetme konusunda yardımcı olur.
Tactic
gettactic.com
Tactic, ofis yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Google, Microsoft 365, Slack ve Zoom ile entegre çalışır.
AskCody
askcody.com
AskCody, toplantı yönetimi ve kaynak planlaması platformudur. Toplantı odası, hizmetler ve ziyaretçi yönetimi sağlar.
Kastle Systems
kastle.com
Kastle Systems, kullanıcıların mobil kimlikleriyle güvenli alanlara erişim sağlamasına ve erişim kontrolünü yönetmesine olanak tanıyan bir uygulamadır.
deskbird
deskbird.com
Deskbird, ofis masası ve toplantı odası rezervasyonu için kullanıcı dostu bir uygulamadır. Çalışanlar, mevcut alanları kolayca görebilir ve rezerve edebilir.
Joan
getjoan.com
Joan, işyerlerini yönetmek için tasarlanmış bir sistemdir. Odaları, masaları ve ziyaretçileri kolayca yönetir, kurulum gereksinimi yoktur.
Eden Workplace
eden.io
Eden Workplace, ofis yönetimini kolaylaştıran, masa rezervasyonu, ziyaretçi yönetimi ve odası planlama gibi araçlar sunan bir SaaS platformudur.
Teamgo
teamgo.co
Teamgo, ziyaretçi yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır. Ziyaretçi check-in, rozet baskısı ve raporlama hizmetleri sunar.
Appspace
appspace.com
Appspace, dijital tabelalar ve alan rezervasyon araçları ile hibrit işyeri deneyimini destekleyen bir işyeri iletişim platformudur.
Visitly
visitly.io
Visitly, ziyaretçi ve yüklenici yönetimini basit, güvenli ve etkin bir şekilde sağlayan bulut tabanlı bir sistemdir.
Archie
archieapp.co
Archie, ofis ve ortak çalışma alanları için toplantı odası ve masa rezervasyonu, ziyaretçi yönetimi ve analiz gibi entegre çözümler sunan bir yönetim platformudur.