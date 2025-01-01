Alternatifler - Guidde

Vimeo
vimeo.com
Vimeo, video barındırma ve paylaşma platformudur. Ücretsiz ve reklamsız içerik sunarak, kullanıcıların yüksek kaliteli videolar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.
VEED
veed.io
VEED, video oluşturma ve düzenleme için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomatik altyazılar, AI araçları ve işbirliği özellikleri sunar.
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm, yüksek kaliteli ses ve video kayıtları yapmayı sağlayan, AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar uzaktan işbirliği ile içerik oluşturabilir.
Loom
loom.com
Loom, ekran kaydı yaparak video iletişimi sağlar. Kullanıcılar videoları kaydedip paylaşabilir, etkileşimli öğeler ekleyebilir ve analiz yapabilir.
Descript
descript.com
Descript, kullanıcıların ses ve video içeriklerini metin tabanlı bir şekilde düzenlemesine olanak tanıyan AI destekli bir video editörüdür.
Screenapp
screenapp.io
ScreenApp, ekran kaydı, otomatik transkripsiyon, video özetleme ve toplantı notları alma işlevleri sunan bir araçtır.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, ses ve video podcast'leri oluşturmayı, düzenlemeyi ve dağıtmayı kolaylaştıran yapay zeka destekli bir platformdur.
Scribe
scribehow.com
Scribe, süreçleri adım adım görsel rehberlere dönüştüren AI destekli bir araçtır. Kullanıcılar, süreç belgeleri ve kılavuzlar oluşturabilirler.
Zight
zight.com
Zight, ekran kaydı ve GIF oluşturma gibi görsel içerik oluşturan bir iletişim aracıdır. Kullanıcılar içeriklerini bulut üzerinden paylaşabilirler.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch, AI destekli not alma, ekran kaydı ve işbirlikçi video merkezi sunarak toplantıları azaltmayı ve iş akışını kolaylaştırmayı sağlar.
Droplr
droplr.com
Droplr, ekran görüntüsü ve kayıtlarını bulutta kaydeden, açıklama ekleyip paylaşmaya olanak tanıyan bir işbirliği aracıdır.
Markup Hero
markuphero.com
Markup Hero, ekran görüntüsü almayı, görüntüleri ve PDF'leri açıklamayı sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Mac, Windows, Linux ve web tarayıcılarında kullanılabilir.
Screencastify
screencastify.com
Screencastify, Chrome için ekran kaydedici uzantısıdır. Ekranı kaydedip düzenlemeye ve videoları paylaşmaya olanak tanır.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa, pazarlamacılar ve içerik üreticileri için görüntü ve video barındırma, yönetim ve paylaşım platformudur.
Tango
tango.us
Tango, yazılım eğitim walkthrough'ları ve ipuçları oluşturmayı kolaylaştıran bir dijital benimseme platformudur. Kullanıcılar, iş uygulamaları içinde kılavuzluk alır.
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal, ekran kaydı ve video düzenleme için kullanıcı dostu bir araçtır. Eğitim videoları ve sunumlar oluşturmayı kolaylaştırır, çoklu platformları destekler.
Wistia
wistia.com
Wistia, videoları oluşturma, barındırma, pazarlama ve analiz etme işlemlerini bir arada sunan kapsamlı bir video pazarlama platformudur.
Canvid
canvid.com
Canvid, ekran kaydı yapmanızı sağlayan bir masaüstü uygulamasıdır. Profesyonel videolar oluşturmak için kolay kullanım ve çeşitli özellikler sunar.
VideoSends
videosends.com
VideoSends, sekme, uygulama veya tüm ekranı kaydetmeye olanak tanır. Kullanıcılar, videolarını sesli veya sessiz kaydedebilir.
Claap
claap.io
Claap, ekran kaydı, toplantı kaydı ve video wiki özelliklerini bir arada sunan bir video çalışma alanıdır.
Screendesk
screendesk.io
Screendesk, müşterilerinizle ekran kaydı talep etmenizi veya canlı ekran paylaşımı yapmanızı sağlar. Kurulum ihtiyacı yoktur, yardım masalarıyla entegre olur.
Berrycast
berrycast.com
Berrycast, ekran kaydı yaparak içeriği yakalama ve paylaşma imkanı sunan bir uygulamadır. Eğitim ve sunumlar için idealdir.
Consensus
goconsensus.com
Consensus, demo otomasyonu alanında bir platformdur. Satış süreçlerini hızlandırarak, alıcı ihtiyaçlarını karşılamayı ve ekiplerin etkisini artırmayı sağlar.
Vidcast
vidcast.io
Vidcast, kullanıcıların ekranlarını kaydedip video mesajlar oluşturarak paylaşmalarını sağlayan asenkron bir iletişim platformudur.
wrap
wrap.so
Wrap, markalar için sosyal medya, ürün geliştirme ve sunumlar için görseller tasarlayıp düzenlemeye yarayan bir araçtır.
Vowel
vowel.com
Vowel, AI destekli video konferans ve toplantı aracıdır. Toplantı özetleri, transkripsiyon ve işbirliği özellikleri sunar.
Piktostory
piktochart.com
Piktostory, videoları kısa kliplere dönüştüren kullanıcı dostu bir video düzenleme platformudur.
Weet
weet.co
Weet, AI destekli bir video eğitim oluşturma aracıdır ve profesyonel kalitede videoları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmayı sağlar.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, işletmelere kişiselleştirilmiş videolar oluşturma, paylaşma ve analiz etme imkanı sunarak satış ve pazarlama süreçlerinde etkili bir çözüm sağlar.
Jumpshare
jumpshare.com
Jumpshare, ekran kaydı, ekran görüntüsü ve GIF paylaşımını kolaylaştıran çok yönlü bir görsel iletişim platformudur.
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