Alternatifler - GrowthMentor

BetterUp
betterup.com
BetterUp, kişisel ve mesleki gelişim için koçluk, bilim ve AI teknolojilerini birleştirerek destek sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Valence
valence.co
Valence, yöneticilere ekip sağlığını anlık izleme, etkileşimde bulunma ve ortak taahhütleri takip etme imkanı sunan bir ekip yönetim platformudur.
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor, mentorlar ile rehberlik arayan bireyler arasında bağlantı kuran bir platformdur ve kişiselleştirilmiş destek sunar.
Torch
torch.io
Torch, bireylerin, ekiplerin ve organizasyonların potansiyelini açan, kapsayıcı koçluk ve mentorluk programları sunan bir geliştirme platformudur.
Qooper
qooper.io
Qooper, mentorluk ve öğrenme programlarını yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Kuruluşların çalışan gelişimini desteklemesine yardımcı olur.
Bravely
workbravely.com
Bravely, çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan koçluk ve öğrenme araçlarını sunan dijital bir platformdur.
Mentorloop
mentorloop.com
Mentorloop, kullanıcıların mentorluk ilişkileri kurmasına ve bilgi paylaşmasına yardımcı olan bir platformdur.
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach, koçlar, danışmanlar ve terapistler için çevrimiçi bir koçluk platformudur. Müşteri yönetimi, planlama ve faturalama gibi araçlar sunar.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub, kurumların tüm çalışanları için kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir koçluk programları oluşturan bir dijital yetenek geliştirme platformudur.
Mentornity
mentornity.com
Mentornity, mentorluk programlarını yönetmek ve geliştirmek için özelleştirilebilen bir yazılımdır. Mentor ve menti arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Koçluğu, çalışanlara bireysel koçluk deneyimleri sunan dijital bir platformdur; performans değerlendirmeleri ve kullanıcı geri bildirimi ile desteklenir.
Mentoring Complete
mentoringcomplete.com
Mentoring Complete, organizasyonlara uygun mentorluk programları oluşturarak, ilişkileri yönetmeyi ve eşleştirmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
PushFar
pushfar.com
PushFar, mentorlar ve mentiler için etkili eşleştirme ve yönetim araçları sunan dijital bir mentorluk platformudur.
Mentorink
mentorink.com
Mentorink, AI tabanlı mentorluk platformudur, kullanıcıların kişisel ve mesleki gelişimlerine destek sağlamak için rehberlik ve kaynaklar sunar.
Growthspace
growthspace.com
Growthspace, bireyler ve ekipler için kişiselleştirilmiş beceri geliştirme programları sunan bir yetenek geliştirme platformudur.
Mentessa
mentessa.com
Mentessa, çalışanların becerilerine dayalı olarak işbirliğini güçlendiren ve yeni işe alınanları destekleyen bir öğrenme platformudur.
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman, bireysel ve profesyonel gelişimi desteklemek için koçlarla bağlantı kurmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılara kişiselleştirilmiş koçluk hizmeti sunar.
Insala
insala.com
Insala, katılımcıları güçlendirip sonuçları artıran kapsamlı bir mentorluk çözümüdür. Danışmanlık, eğitim ve mentorluk yazılımı sunar.
Together Software
togetherplatform.com
Together Software, 500+ çalışanı olan firmalar için mentorluk programları oluşturan bir platformdur. Çalışanların gelişim alanlarını belirleyip uygun mentorlarla eşleştirir.