Alternatifler - Growjo

TradingView

TradingView

tradingview.com

TradingView, kullanıcıların finansal piyasaları analiz etmelerine ve ticaret yapmalarına olanak tanıyan bir grafik ve sosyal platformdur.

Koyfin

Koyfin

koyfin.com

Koyfin, finansal danışmanlar için portföy izleme, analiz, müşteri önerileri ve hisse senedi araştırma araçları sunan modern bir analitik platformdur.

PitchBook

PitchBook

pitchbook.com

PitchBook, finans uzmanlarına özel piyasa verisi sağlayarak yatırım fırsatlarını keşfetmelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

YCharts

YCharts

ycharts.com

YCharts, finansal verileri analiz etmek ve görselleştirmek için özelleştirilebilir araçlar sunan bir yatırım araştırma platformudur.

Deepvue

Deepvue

deepvue.com

Deepvue, kullanıcıların hisse senetlerini analiz etmeleri ve ticaret stratejileri oluşturmaları için araçlar sunan kapsamlı bir ticaret platformudur.

OpenBB

OpenBB

openbb.co

OpenBB, finansal analiz ve araştırma için AI destekli bir platformdur. Kullanıcıların veri analizi yapmasını ve özel araçları entegre etmesini sağlar.

FactSet

FactSet

factset.com

FactSet, yatırımcılar ve analistler için finansal risk yönetimi ve analiz araçları sunan bir platformdur.

Nasdaq

Nasdaq

nasdaq.com

NASDAQ uygulaması, kullanıcılara hisse senedi fiyatları, piyasa trendleri ve finansal haberleri gerçek zamanlı olarak sunarak yatırım deneyimlerini geliştirmeyi amaçlar.

Coinseeker.co

Coinseeker.co

coinseeker.co

Coinseeker.co, kripto ve blockchain şirketleri için fonlama turlarını tespit etmeye yardımcı olan AI odaklı bir veri toplama platformudur.

Quartr

Quartr

quartr.com

Quartr, 12,000'den fazla kamu şirketinden canlı bilgiler ve analizler sunan bir finansal platformdur. Profesyoneller için kolay erişim sağlar.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

Alphasense, iş kararlarını desteklemek için piyasa istihbaratı sunan, içerik ve verileri hızlıca analiz eden bir platformdur.

QuantConnect

QuantConnect

quantconnect.com

QuantConnect, bulut tabanlı bir algoritmik ticaret platformudur. Kullanıcılar, farklı varlık sınıfları için ticaret stratejileri geliştirebilir ve test edebilir.

Grata

Grata

grata.com

Grata, yatırımcıların özel şirketleri keşfetmelerine ve onlarla etkileşime geçmelerine yardımcı olan bir iş geliştirme platformudur.

Profit.com

Profit.com

profit.com

Profit.com, kullanıcıların ticaret yapmasını kolaylaştıran, gerçek zamanlı piyasa verileri ve analiz sunan bir ticaret platformudur.

StockInsights AI

StockInsights AI

stockinsights.ai

StockInsights AI, yatırımcıların halka açık şirket belgelerini analiz etmesine yardımcı olan AI tabanlı bir araştırma aracıdır.

BeyondIRR

BeyondIRR

beyondirr.com

BeyondIRR, yatırım uzmanlarına piyasa, yatırım ürünleri ve portföyler hakkında teknoloji destekli bilgi sunarak daha iyi hizmet vermelerini sağlar.

Quill AI

Quill AI

quillai.com

Quill AI, finansal belgeleri analiz eder, SEC uyarıları getirir ve şirketlere özgü finansal modeller oluşturur.

Stockpulse

Stockpulse

stockpulse.ai

Stockpulse, finans haberleri ve sosyal medya verilerini analiz ederek yatırımcılar için bilgi sağlayan bir yapay zeka tabanlı uygulamadır.

Hebbia

Hebbia

hebbia.ai

Hebbia, kullanıcıların hızlı ve doğru yanıtlar bulmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir arama motorudur. Veri analizi ve belge yönetimi için tasarlanmıştır.

Finbox

Finbox

finbox.com

Finbox, yatırımcılara hisse senedi araştırması ve yönetimi için araçlar sunarak bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olan bir platformdur.

Streamlined Finance

Streamlined Finance

streamlined.finance

Streamlined Finance, bireysel yatırımcılara ve profesyonellere bilgi sağlayarak hisse senetleri, ETF'ler, kripto paralar ve daha fazlası hakkında analiz yapma olanağı sunar.

Consumer Edge

Consumer Edge

consumer-edge.com

Consumer Edge, küresel ticaret geliri verilerini sağlayarak işletmelere tüketici pazar istihbaratını kullanma imkanı sunan bir uygulamadır.

Tradepost.ai

Tradepost.ai

tradepost.ai

Tradepost.ai, kullanıcıların finansal verileri analiz etmesine ve bilinçli yatırım kararları almasına yardımcı olan AI destekli bir platformdur.

Dealroom.co

Dealroom.co

dealroom.co

Dealroom.co, girişimler, yenilikler ve yatırım stratejileri hakkında global veri sağlayan bir platformdur.

Synaptic

Synaptic

synaptic.com

Synaptic, yatırımcılara alternatif verilere dayalı şirket bilgisi sunan, kod gerektirmeyen bir platformdur. Verileri analiz ederek yatırım araştırmalarını kolaylaştırır.

AlphaResearch

AlphaResearch

alpharesearch.io

AlphaResearch, yatırımcıların düzensiz metinlerden ve finansal belgelerden bilgi çıkarmasını kolaylaştıran bir araştırma platformudur.

Countercyclical

Countercyclical

countercyclical.io

Countercyclical, yatırım araştırma ve değerleme platformu olarak, ekiplerin sermaye piyasalarında gizli değerleri keşfetmesine yardımcı olur.

Aiera

Aiera

aiera.com

Aiera, Wall Street etkinliklerini gerçek zamanlı izleyen ve arama yapan bir platformdur. Kullanıcılar, transkripsiyon ve ses kaydı ile içeriklere erişim sağlar.

PrivCo

PrivCo

privco.com

PrivCo, ABD'deki özel şirketlerin finansal sağlık ve pazar durumu hakkında derinlemesine bilgi ve analiz sunan kapsamlı bir veri platformudur.

EILLA

EILLA

eilla.ai

Eilla, M&A, VC ve PE işlemlerini otomatikleştirip verimliliği artırarak karmaşık kararları destekleyen bir yapay zeka platformudur.

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