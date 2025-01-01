Alternatifler - TeamUp

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletmelerin çevrimiçi randevularını yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir bir randevu planlama yazılımıdır.
Everfit
everfit.io
Everfit, kişisel eğitmenlerin ve koçların, hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitim programları oluşturmalarına ve izlemelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro, salon, spa ve fitness profesyonelleri için randevu alma, inceleme yazma ve müşteri yönetimi yapan bir uygulamadır.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving, sağlık ve fitness işletmeleri için yönetim yazılımıdır. Rezervasyonları, ödemeleri ve müşteri etkileşimlerini yönetmek için araçlar sunar.
Trainerize.me
trainerize.me
Trainerize.me, fitness profesyonellerinin müşterilerine kişiselleştirilmiş koçluk hizmetleri sunarak antrenmanlarını ve sağlık hedeflerini yönetmelerine yardımcı olur.
TrueCoach
truecoach.co
TrueCoach, kişisel eğitmenler için egzersiz planları oluşturan, gerçek zamanlı iletişim ve ilerleme izleme sunan bir koçluk uygulamasıdır.
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Mindbody Business uygulaması, fitness ve sağlıklı yaşam işletmelerinin rezervasyon, müşteri etkileşimleri ve personel yönetimini kolaylaştırır.
Wodify
wodify.com
Wodify, spor salonları ve stüdyolar için üye yönetimi, süreli programlar ve katılım izleme gibi işlevleri bir arada sunan yönetim yazılımıdır.
Fitr
fitr.training
FITR, kişisel antrenörlerin çevrimiçi eğitim hizmetlerini otomatik olarak sunmasını sağlayan bir platformdur. Program yönetimi ve satış işlemlerini kolaylaştırır.
Glofox
glofox.com
Glofox, spor salonları ve stüdyolar için keşif, üyelik yönetimi, ders planlama ve ödeme otomasyonu sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
WeStrive
westrive.com
WeStrive, kişisel antrenörlerin program oluşturma, müşteri yönetimi, ilerleme takip ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılımdır.
SugarWOD
sugarwod.com
SugarWOD, antrenmanları planlama, izleme ve topluluk oluşturma amacıyla fonksiyonel fitness uygulaması olarak tasarlanmıştır.
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner, fitness işletmeleri için üye yönetimi, faturalama, sınıf planlama ve pazarlama otomasyonu sunan kapsamlı bir yazılımdır.
Hevy Coach
hevycoach.com
Hevy Coach, egzersiz planlaması ve takibi için kullanıcı dostu bir yazılımdır. Antrenörler ve sporcular için etkili bir araçtır.
PushPress
pushpress.com
PushPress, spor salonları için sınıf yönetimi, üyelik takip, faturalama ve müşteri ilişkileri yönetimi sunan kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.
My PT Hub
mypthub.net
My PT Hub, kişisel eğitmenler ve beslenme uzmanları için müşteri yönetimi, egzersiz ve beslenme planlaması sunan kapsamlı bir yazılım ve uygulamadır.
Open Black Belt
openblackbelt.com
Açık Siyah Kuşak uygulaması, öğrenci ve ders yönetimi, devam takibi ve rütbe terfi izleme işlevleri sunan web tabanlı bir yazılımdır. 30 gün ücretsiz deneme imkanı vardır.
Eversports
eversports.de
Eversports, spor faaliyetlerini online arama, rezervasyon ve ödeme yapma imkanı sunan bir pazar yeridir.
Momence
momence.com
Momence, müşterilere özel deneyimler oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Rezervasyon alma, yeni öncülleri kapama ve üyeleri koruma gibi işlemleri otomatikleştirir.
Gymflow
gymflow.io
Gymflow, spor salonu yönetimini kolaylaştıran, üyelerin egzersiz deneyimlerini geliştiren bir uygulamadır. Fitness sınıflarını planlama ve iptal etme gibi işlevler sunar.
RYPT
rypt.app
RYPT, antrenörlerin sporcu gelişim programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Antrenman planları, izleme ve iletişim gibi süreçleri merkezi olarak yönetir.
Hubfit
hubfit.io
Hubfit, çevrimiçi kişisel antrenörlerin müşterilerini kolayca yönetmelerini sağlayan bir platformdur; egzersizler, yemek planları ve ilerlemeleri takip etmeye imkân tanır.
Octiv
octivfitness.com
Octiv, spor salonu sahiplerine ve yöneticilerine üye yönetimi, ders programı, faturalama ve satış noktası gibi günlük işlemleri yönetmede yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym, kullanıcıların fitness hedeflerini belirleyip izleyebileceği ve özelleşmiş egzersiz planlarına erişebileceği bir spor salonu yönetim uygulamasıdır.
Fitune
fitune.io
Fitune, fitness ve wellness işinizi kolayca yönetmenizi sağlar. Müşterilerinizin rezervasyon ve ödeme yapabileceği bir web sitesi sunar.
Hexfit
myhexfit.com
Hexfit, sağlık ve fitness hedeflerini izlemek, kişiselleştirilmiş planlar oluşturmak ve beslenme takibi yapmak için tasarlanmış bir uygulamadır.
WodUp
wodup.com
WodUp, egzersiz planları oluşturma, ilerleme izleme ve kullanıcılarla etkileşim için tasarlanmış bir fitness uygulamasıdır.
GymMaster
gymmaster.com
GymMaster, spor salonları için otomatik üye yönetimi, rezervasyon, iletişim ve raporlama işlevleri sunan kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.
iClassPro
iclasspro.com
IClassPro, jimnastik, dans ve yüzme okulları için sınıf yönetimi, müşteri yönetimi ve ödeme işlemleri sunan kapsamlı bir yazılımdır.
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk, spor salonu yönetimi için modern bir yazılımdır. Üyelik yönetimi, planlama ve faturalandırma gibi işlemleri kolaylaştırır.
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