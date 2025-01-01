Alternatifler - TeamUp

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling, işletmelerin çevrimiçi randevularını yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir bir randevu planlama yazılımıdır.

Everfit

Everfit

everfit.io

Everfit, kişisel eğitmenlerin ve koçların, hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitim programları oluşturmalarına ve izlemelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro, salon, spa ve fitness profesyonelleri için randevu alma, inceleme yazma ve müşteri yönetimi yapan bir uygulamadır.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving, sağlık ve fitness işletmeleri için yönetim yazılımıdır. Rezervasyonları, ödemeleri ve müşteri etkileşimlerini yönetmek için araçlar sunar.

Trainerize.me

Trainerize.me

trainerize.me

Trainerize.me, fitness profesyonellerinin müşterilerine kişiselleştirilmiş koçluk hizmetleri sunarak antrenmanlarını ve sağlık hedeflerini yönetmelerine yardımcı olur.

TrueCoach

TrueCoach

truecoach.co

TrueCoach, kişisel eğitmenler için egzersiz planları oluşturan, gerçek zamanlı iletişim ve ilerleme izleme sunan bir koçluk uygulamasıdır.

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

Mindbody Business uygulaması, fitness ve sağlıklı yaşam işletmelerinin rezervasyon, müşteri etkileşimleri ve personel yönetimini kolaylaştırır.

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify, spor salonları ve stüdyolar için üye yönetimi, süreli programlar ve katılım izleme gibi işlevleri bir arada sunan yönetim yazılımıdır.

Fitr

Fitr

fitr.training

FITR, kişisel antrenörlerin çevrimiçi eğitim hizmetlerini otomatik olarak sunmasını sağlayan bir platformdur. Program yönetimi ve satış işlemlerini kolaylaştırır.

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox, spor salonları ve stüdyolar için keşif, üyelik yönetimi, ders planlama ve ödeme otomasyonu sağlayan bir yönetim yazılımıdır.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive, kişisel antrenörlerin program oluşturma, müşteri yönetimi, ilerleme takip ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılımdır.

SugarWOD

SugarWOD

sugarwod.com

SugarWOD, antrenmanları planlama, izleme ve topluluk oluşturma amacıyla fonksiyonel fitness uygulaması olarak tasarlanmıştır.

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner, fitness işletmeleri için üye yönetimi, faturalama, sınıf planlama ve pazarlama otomasyonu sunan kapsamlı bir yazılımdır.

Hevy Coach

Hevy Coach

hevycoach.com

Hevy Coach, egzersiz planlaması ve takibi için kullanıcı dostu bir yazılımdır. Antrenörler ve sporcular için etkili bir araçtır.

PushPress

PushPress

pushpress.com

PushPress, spor salonları için sınıf yönetimi, üyelik takip, faturalama ve müşteri ilişkileri yönetimi sunan kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.

My PT Hub

My PT Hub

mypthub.net

My PT Hub, kişisel eğitmenler ve beslenme uzmanları için müşteri yönetimi, egzersiz ve beslenme planlaması sunan kapsamlı bir yazılım ve uygulamadır.

Open Black Belt

Open Black Belt

openblackbelt.com

Açık Siyah Kuşak uygulaması, öğrenci ve ders yönetimi, devam takibi ve rütbe terfi izleme işlevleri sunan web tabanlı bir yazılımdır. 30 gün ücretsiz deneme imkanı vardır.

Eversports

Eversports

eversports.de

Eversports, spor faaliyetlerini online arama, rezervasyon ve ödeme yapma imkanı sunan bir pazar yeridir.

Momence

Momence

momence.com

Momence, müşterilere özel deneyimler oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Rezervasyon alma, yeni öncülleri kapama ve üyeleri koruma gibi işlemleri otomatikleştirir.

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow, spor salonu yönetimini kolaylaştıran, üyelerin egzersiz deneyimlerini geliştiren bir uygulamadır. Fitness sınıflarını planlama ve iptal etme gibi işlevler sunar.

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT, antrenörlerin sporcu gelişim programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Antrenman planları, izleme ve iletişim gibi süreçleri merkezi olarak yönetir.

Hubfit

Hubfit

hubfit.io

Hubfit, çevrimiçi kişisel antrenörlerin müşterilerini kolayca yönetmelerini sağlayan bir platformdur; egzersizler, yemek planları ve ilerlemeleri takip etmeye imkân tanır.

Octiv

Octiv

octivfitness.com

Octiv, spor salonu sahiplerine ve yöneticilerine üye yönetimi, ders programı, faturalama ve satış noktası gibi günlük işlemleri yönetmede yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym, kullanıcıların fitness hedeflerini belirleyip izleyebileceği ve özelleşmiş egzersiz planlarına erişebileceği bir spor salonu yönetim uygulamasıdır.

Fitune

Fitune

fitune.io

Fitune, fitness ve wellness işinizi kolayca yönetmenizi sağlar. Müşterilerinizin rezervasyon ve ödeme yapabileceği bir web sitesi sunar.

Hexfit

Hexfit

myhexfit.com

Hexfit, sağlık ve fitness hedeflerini izlemek, kişiselleştirilmiş planlar oluşturmak ve beslenme takibi yapmak için tasarlanmış bir uygulamadır.

WodUp

WodUp

wodup.com

WodUp, egzersiz planları oluşturma, ilerleme izleme ve kullanıcılarla etkileşim için tasarlanmış bir fitness uygulamasıdır.

GymMaster

GymMaster

gymmaster.com

GymMaster, spor salonları için otomatik üye yönetimi, rezervasyon, iletişim ve raporlama işlevleri sunan kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.

iClassPro

iClassPro

iclasspro.com

IClassPro, jimnastik, dans ve yüzme okulları için sınıf yönetimi, müşteri yönetimi ve ödeme işlemleri sunan kapsamlı bir yazılımdır.

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk, spor salonu yönetimi için modern bir yazılımdır. Üyelik yönetimi, planlama ve faturalandırma gibi işlemleri kolaylaştırır.

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