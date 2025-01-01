Alternatifler - GoRamp

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

Shiprocket, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi ve lojistik çözümleri sunar. Çoklu kargo ortakları ile hızlı ve etkili sevkiyat sağlar.

SAP

SAP

sap.com

SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.

Truckstop

Truckstop

truckstop.com

TruckStop, taşıyıcılar ve brokerler için yük yönetimi, izleme ve güvenli iletişim sağlayan bir platformdur.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

SeaRates

SeaRates

searates.com

Searates, yük taşımacılığını kolaylaştıran bir lojistik platformudur. Kullanıcılar, taşıma oranlarını karşılaştırabilir, rezervasyon yapabilir ve kargo takibi yapabilir.

Turvo

Turvo

turvo.com

Turvo, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir sistemdir. Nakliyecileri ve lojistik firmalarını dijital olarak bağlayarak süreçleri optimize eder.

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase, lojistik süreçlerini basitleştiren, bulut tabanlı bir ulaşım yönetim sistemidir. Tedarik zinciri görünürlüğü ve verimlilik sunar.

SuperProcure

SuperProcure

superprocure.com

SuperProcure, çeşitli sektörler için lojistik otomasyonu ve optimizasyonu sağlayan, çoklu işbirliği özellikli bir Tedarik Yönetim Sistemi (TMS) uygulamasıdır.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell, nakliye süreçlerini yönetmek için kullanılabilen kapsamlı bir lojistik ve tedarik zinciri yönetim platformudur.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

Transvirtual, bulut tabanlı lojistik yönetim sistemi olup, yük planlama, rota optimizasyonu ve elektronik teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.

Zencargo

Zencargo

zencargo.com

Zencargo, uluslararası yük taşımacılığı ve lojistik yönetimi için dijital bir platformdur. Kullanıcılara yük takibi ve tedarik zinciri yönetimi imkanları sunar.

Convoy

Convoy

convoy.com

Convoy uygulaması, taşıyıcıları nakliyecilerle bağlayan bir dijital yük ağıdır, lojistik süreçlerini basit hale getirir ve verimliliği artırır.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet, lojistik süreçlerini otomatikleştiren ve gerçek zamanlı nakliye görünürlüğü sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

Rose Rocket, lojistik şirketleri için yük yönetimi ve sevkiyat takibi sağlayan bir Ulaştırma Yönetim Sistemi (TMS) yazılımıdır.

WebCargo

WebCargo

webcargo.co

WebCargo, yük taşıyıcıları ve forwarder'lar arasında hava kargo rezervasyonlarını ve fiyatlandırmayı kolaylaştıran dijital bir platformdur.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys, taşıma yönetimini bulut ortamında kolaylaştıran bir sistemdir; yük, sürücü, fatura ve rotaları yönetir, EDI entegrasyonu sunar.

Gatego

Gatego

gatego.io

Gatego, treyler avluları için kapı ve avlu yönetimi platformudur. Gerçek zamanlı giriş takibi yapar ve akıllı otomatik doldurma ile hızlı kontrol sağlar.

project44

project44

project44.com

Project44, tedarik zinciri süreçlerini yönetmek için gerçek zamanlı izleme ve analiz sunan bir lojistik platformudur.

SpotGo

SpotGo

spotgo.eu

SpotGo, taşımacılık ve lojistik sektörüne yönelik, AI destekli bir yük yönetim sistemidir. Yüklerin hızla ve etkin bir şekilde yayınlanmasını sağlar.

uShip

uShip

uship.com

uShip, kullanıcıları kargo taşıyıcılarıyla bağlayarak büyük eşyaların hızlı ve uygun fiyatla taşınmasını sağlar.

FreightPath

FreightPath

freightpath.io

FreightPath, nakliye görünürlüğü, işbirliği ve otomasyon sağlayan merkezi bir lojistik yönetim platformudur.

Vektor TMS

Vektor TMS

vektortms.com

Vektor TMS, taşıyıcılar için tasarlanmış bulut tabanlı bir ulaşım yönetim sistemidir. Taşımacılık, finansal işlemler ve uyumluluk süreçlerini kolaylaştırır.

OnTruck

OnTruck

ontruck.com

Ontruck, taşıyıcıları nakliyecilere bağlayan bir dijital platformdur. Yük yönetimi, gerçek zamanlı izleme ve operasyonel verimlilik sağlar.

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro, drayage sektörü için ulaşım yönetim yazılımı sunarak operasyonları kolaylaştıran ve verimliliği artıran bir platformdur.

Cargoson

Cargoson

cargoson.com

Cargoson, yük yönetimi için tasarlanmış bir yazılımdır. Taşıyıcılarla çalışmayı kolaylaştırır ve tüm ulaşım bilgilerini tek bir yerde toplar.

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

FreightPOP, taşımacılık işlemlerini kolaylaştırarak tek bir platformda yük yönetimi sağlar. Gerçek zamanlı izleme ve çoklu taşıyıcı entegrasyonu sunar.

Opendock Carrier

Opendock Carrier

opendock.com

Opendock Taşıyıcı Uygulaması, taşıyıcıların depo randevularını dijital olarak rezervasyon yapmasını ve yönetmesini sağlar.

Voyager Portal

Voyager Portal

voyagerportal.com

Voyager, toplu taşımacılık operasyonlarını yöneten bir platformdur. Kullanıcılar maliyetleri azaltarak, süreçleri otomatikleştirir ve gerçek zamanlı veriler sunar.

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