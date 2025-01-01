Alternatifler - GoRamp

Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi ve lojistik çözümleri sunar. Çoklu kargo ortakları ile hızlı ve etkili sevkiyat sağlar.
SAP
sap.com
SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.
Truckstop
truckstop.com
TruckStop, taşıyıcılar ve brokerler için yük yönetimi, izleme ve güvenli iletişim sağlayan bir platformdur.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
SeaRates
searates.com
Searates, yük taşımacılığını kolaylaştıran bir lojistik platformudur. Kullanıcılar, taşıma oranlarını karşılaştırabilir, rezervasyon yapabilir ve kargo takibi yapabilir.
Turvo
turvo.com
Turvo, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir sistemdir. Nakliyecileri ve lojistik firmalarını dijital olarak bağlayarak süreçleri optimize eder.
Cargobase
cargobase.com
Cargobase, lojistik süreçlerini basitleştiren, bulut tabanlı bir ulaşım yönetim sistemidir. Tedarik zinciri görünürlüğü ve verimlilik sunar.
SuperProcure
superprocure.com
SuperProcure, çeşitli sektörler için lojistik otomasyonu ve optimizasyonu sağlayan, çoklu işbirliği özellikli bir Tedarik Yönetim Sistemi (TMS) uygulamasıdır.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell, nakliye süreçlerini yönetmek için kullanılabilen kapsamlı bir lojistik ve tedarik zinciri yönetim platformudur.
Transvirtual
transvirtual.com
Transvirtual, bulut tabanlı lojistik yönetim sistemi olup, yük planlama, rota optimizasyonu ve elektronik teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.
Zencargo
zencargo.com
Zencargo, uluslararası yük taşımacılığı ve lojistik yönetimi için dijital bir platformdur. Kullanıcılara yük takibi ve tedarik zinciri yönetimi imkanları sunar.
Convoy
convoy.com
Convoy uygulaması, taşıyıcıları nakliyecilerle bağlayan bir dijital yük ağıdır, lojistik süreçlerini basit hale getirir ve verimliliği artırır.
GoComet
gocomet.com
GoComet, lojistik süreçlerini otomatikleştiren ve gerçek zamanlı nakliye görünürlüğü sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket, lojistik şirketleri için yük yönetimi ve sevkiyat takibi sağlayan bir Ulaştırma Yönetim Sistemi (TMS) yazılımıdır.
WebCargo
webcargo.co
WebCargo, yük taşıyıcıları ve forwarder'lar arasında hava kargo rezervasyonlarını ve fiyatlandırmayı kolaylaştıran dijital bir platformdur.
Alvys
alvys.com
Alvys, taşıma yönetimini bulut ortamında kolaylaştıran bir sistemdir; yük, sürücü, fatura ve rotaları yönetir, EDI entegrasyonu sunar.
Gatego
gatego.io
Gatego, treyler avluları için kapı ve avlu yönetimi platformudur. Gerçek zamanlı giriş takibi yapar ve akıllı otomatik doldurma ile hızlı kontrol sağlar.
project44
project44.com
Project44, tedarik zinciri süreçlerini yönetmek için gerçek zamanlı izleme ve analiz sunan bir lojistik platformudur.
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo, taşımacılık ve lojistik sektörüne yönelik, AI destekli bir yük yönetim sistemidir. Yüklerin hızla ve etkin bir şekilde yayınlanmasını sağlar.
uShip
uship.com
uShip, kullanıcıları kargo taşıyıcılarıyla bağlayarak büyük eşyaların hızlı ve uygun fiyatla taşınmasını sağlar.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath, nakliye görünürlüğü, işbirliği ve otomasyon sağlayan merkezi bir lojistik yönetim platformudur.
Vektor TMS
vektortms.com
Vektor TMS, taşıyıcılar için tasarlanmış bulut tabanlı bir ulaşım yönetim sistemidir. Taşımacılık, finansal işlemler ve uyumluluk süreçlerini kolaylaştırır.
OnTruck
ontruck.com
Ontruck, taşıyıcıları nakliyecilere bağlayan bir dijital platformdur. Yük yönetimi, gerçek zamanlı izleme ve operasyonel verimlilik sağlar.
PortPro
portpro.io
PortPro, drayage sektörü için ulaşım yönetim yazılımı sunarak operasyonları kolaylaştıran ve verimliliği artıran bir platformdur.
Cargoson
cargoson.com
Cargoson, yük yönetimi için tasarlanmış bir yazılımdır. Taşıyıcılarla çalışmayı kolaylaştırır ve tüm ulaşım bilgilerini tek bir yerde toplar.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP, taşımacılık işlemlerini kolaylaştırarak tek bir platformda yük yönetimi sağlar. Gerçek zamanlı izleme ve çoklu taşıyıcı entegrasyonu sunar.
Opendock Carrier
opendock.com
Opendock Taşıyıcı Uygulaması, taşıyıcıların depo randevularını dijital olarak rezervasyon yapmasını ve yönetmesini sağlar.
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager, toplu taşımacılık operasyonlarını yöneten bir platformdur. Kullanıcılar maliyetleri azaltarak, süreçleri otomatikleştirir ve gerçek zamanlı veriler sunar.