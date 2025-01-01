Alternatifler - getswift

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack, lojistik yönetimi için gerçek zamanlı takip, elektronik doğum kanıtı ve rota optimizasyonu sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

Transvirtual, bulut tabanlı lojistik yönetim sistemi olup, yük planlama, rota optimizasyonu ve elektronik teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse, kullanıcıların konumlarını geçici olarak paylaşmalarını sağlayan basit ve güvenli bir uygulamadır. GPS özellikleri ile çalışır ve kullanıcıların gizliliğini korur.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.

Routific

Routific

routific.com

Rutifik, lojistik ve teslimat süreçlerini optimize etmek için rota planlaması ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapan bir platformdur.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.

FarEye

FarEye

fareye.com

Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD, son mil lojistiği için rota optimizasyonu, gönderi etiketleri oluşturma ve lojistik yönetimi sunan bir dağıtım yönetimi uygulamasıdır.

GoShare

GoShare

goshare.co

Goshare, kamyon ve van sahiplerini işletmelerle buluşturan, talep üzerine teslimat hizmetleri sunan bir lojistik platformudur.

DispatchTrack

DispatchTrack

dispatchtrack.com

DispatchTrack, son mil teslimatlarını optimize eden, gerçek zamanlı izleme ve rota optimizasyonu sunan bir lojistik yönetim uygulamasıdır.

Beetrack

Beetrack

beetrack.com

Beetrack, firmaların teslimat süreçlerini optimize eden, gerçek zamanlı izleme ve rota planlaması yapan bir lojistik yönetim uygulamasıdır.

project44

project44

project44.com

Project44, tedarik zinciri süreçlerini yönetmek için gerçek zamanlı izleme ve analiz sunan bir lojistik platformudur.

Nash

Nash

usenash.com

Nash, son mil lojistik süreçlerini optimize etmek ve yönetmek için tasarlanmış bir platformdur, iç filolarınızı ve 3PL'leri entegre eder.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack, talep üzerine işlerin ve iş gücünün otomasyonunu sağlamak için planlama, izleme ve doğrulama yapan bir platformdur.

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

DelivApp, teslimat sürecini yönetmek için tasarlanmış bir yazılımdır, sipariş ataması ve gerçek zamanlı izleme sağlar.

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp, saha hizmetlerini optimize eden bir yönetim çözümüdür. Rota optimizasyonu, mobil uygulama ve analiz raporları sunar.

GoBolt

GoBolt

gobolt.com

GoBolt, lojistik süreçlerini optimize eden bir yönetim platformudur. Depolama, sevkiyat ve teslimat hizmetleri sunarak işletmelere destek sağlar.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext, büyük işletmelerin teslimat ve ulaşım sürecini tamamen otomatikleştiren bir yapay zeka tabanlı platformdur.

Radaro

Radaro

radaro.com.au

Radaro, API tabanlı bir SaaS platformudur; son mil teslimatını optimize eder, gerçek zamanlı veriler sunar ve müşteri deneyimini geliştirir.

RouteManager

RouteManager

route-manager.com

RoutEnager, teslimatları yönetmek ve optimize etmek için bulut tabanlı bir rota planlama yazılımıdır. Kullanıcıların verimli rotalar oluşturmasını sağlar.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery, teslimat yönetimi ve güzergah optimizasyonu sunan bir yazılım uygulamasıdır. WooCommerce kullanıcılarına kişiselleştirilmiş teslimat tarihleri sağlar.

Deliforce

Deliforce

deliforce.io

Deliforce, lojistik ve dağıtım süreçlerini optimize eden bir yazılımdır; sipariş yönetimi, teslimat izleme ve sürücü koordinasyonu sağlar.

NetworkON

NetworkON

networkon.io

NetworkON, lojistik ve teslimat yönetimi için AI destekli bir SaaS çözümüdür. İşletmelere operasyonel verimliliği artırmada yardımcı olur.

Scurri

Scurri

scurri.com

Scurri, e-ticaret teslimat süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir yazılım olup, siparişlerinizi optimize eder ve izler.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u, lojistik ve teslimat süreçlerini iyileştiren bir uygulamadır. Gerçek zamanlı izleme, rota optimizasyonu ve teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.

GSMtasks

GSMtasks

gsmtasks.com

GSMtasks, sürücüler ve teknisyenler için görevleri yönetir, rotaları optimize eder, müşteri iletişimini kolaylaştırır ve belge gönderimini hızlandırır.

Ufleet

Ufleet

ufleet.io

Ufleet, filo yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. Araçların durumu ve performansı hakkında gerçek zamanlı izleme ve rota optimizasyonu sunar.

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