Alternatifler - getswift

Route4Me
route4me.com
Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.
Detrack
detrack.com
Detrack, lojistik yönetimi için gerçek zamanlı takip, elektronik doğum kanıtı ve rota optimizasyonu sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Tookan
jungleworks.com
Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.
Transvirtual
transvirtual.com
Transvirtual, bulut tabanlı lojistik yönetim sistemi olup, yük planlama, rota optimizasyonu ve elektronik teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse, kullanıcıların konumlarını geçici olarak paylaşmalarını sağlayan basit ve güvenli bir uygulamadır. GPS özellikleri ile çalışır ve kullanıcıların gizliliğini korur.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.
Routific
routific.com
Rutifik, lojistik ve teslimat süreçlerini optimize etmek için rota planlaması ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapan bir platformdur.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.
FarEye
fareye.com
Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD, son mil lojistiği için rota optimizasyonu, gönderi etiketleri oluşturma ve lojistik yönetimi sunan bir dağıtım yönetimi uygulamasıdır.
GoShare
goshare.co
Goshare, kamyon ve van sahiplerini işletmelerle buluşturan, talep üzerine teslimat hizmetleri sunan bir lojistik platformudur.
DispatchTrack
dispatchtrack.com
DispatchTrack, son mil teslimatlarını optimize eden, gerçek zamanlı izleme ve rota optimizasyonu sunan bir lojistik yönetim uygulamasıdır.
Beetrack
beetrack.com
Beetrack, firmaların teslimat süreçlerini optimize eden, gerçek zamanlı izleme ve rota planlaması yapan bir lojistik yönetim uygulamasıdır.
project44
project44.com
Project44, tedarik zinciri süreçlerini yönetmek için gerçek zamanlı izleme ve analiz sunan bir lojistik platformudur.
Nash
usenash.com
Nash, son mil lojistik süreçlerini optimize etmek ve yönetmek için tasarlanmış bir platformdur, iç filolarınızı ve 3PL'leri entegre eder.
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack, talep üzerine işlerin ve iş gücünün otomasyonunu sağlamak için planlama, izleme ve doğrulama yapan bir platformdur.
DelivApp
delivapp.com
DelivApp, teslimat sürecini yönetmek için tasarlanmış bir yazılımdır, sipariş ataması ve gerçek zamanlı izleme sağlar.
MileApp
mile.app
MileApp, saha hizmetlerini optimize eden bir yönetim çözümüdür. Rota optimizasyonu, mobil uygulama ve analiz raporları sunar.
GoBolt
gobolt.com
GoBolt, lojistik süreçlerini optimize eden bir yönetim platformudur. Depolama, sevkiyat ve teslimat hizmetleri sunarak işletmelere destek sağlar.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext, büyük işletmelerin teslimat ve ulaşım sürecini tamamen otomatikleştiren bir yapay zeka tabanlı platformdur.
Radaro
radaro.com.au
Radaro, API tabanlı bir SaaS platformudur; son mil teslimatını optimize eder, gerçek zamanlı veriler sunar ve müşteri deneyimini geliştirir.
RouteManager
route-manager.com
RoutEnager, teslimatları yönetmek ve optimize etmek için bulut tabanlı bir rota planlama yazılımıdır. Kullanıcıların verimli rotalar oluşturmasını sağlar.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery, teslimat yönetimi ve güzergah optimizasyonu sunan bir yazılım uygulamasıdır. WooCommerce kullanıcılarına kişiselleştirilmiş teslimat tarihleri sağlar.
Deliforce
deliforce.io
Deliforce, lojistik ve dağıtım süreçlerini optimize eden bir yazılımdır; sipariş yönetimi, teslimat izleme ve sürücü koordinasyonu sağlar.
NetworkON
networkon.io
NetworkON, lojistik ve teslimat yönetimi için AI destekli bir SaaS çözümüdür. İşletmelere operasyonel verimliliği artırmada yardımcı olur.
Scurri
scurri.com
Scurri, e-ticaret teslimat süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir yazılım olup, siparişlerinizi optimize eder ve izler.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u, lojistik ve teslimat süreçlerini iyileştiren bir uygulamadır. Gerçek zamanlı izleme, rota optimizasyonu ve teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.
GSMtasks
gsmtasks.com
GSMtasks, sürücüler ve teknisyenler için görevleri yönetir, rotaları optimize eder, müşteri iletişimini kolaylaştırır ve belge gönderimini hızlandırır.
Ufleet
ufleet.io
Ufleet, filo yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. Araçların durumu ve performansı hakkında gerçek zamanlı izleme ve rota optimizasyonu sunar.