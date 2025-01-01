Alternatifler - Fullbay

ALLDATA

ALLDATA

alldata.com

Alldata, otomotiv servisleri için onarım ve teşhis bilgisi sağlayan kapsamlı bir uygulamadır. Kullanıcılar aracılık bilgilerine kolayca erişir ve süreçleri yönetir.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio, araç ve ekipman yönetimini kolaylaştıran, verimliliği artıran ve gerçek zamanlı veri takibi sağlayan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

PartsTech

PartsTech

partstech.com

PartsTech, onarım atölyelerinin doğru otomotiv parçalarını hızlı bir şekilde bulmalarını ve sipariş etmelerini sağlayan bir uygulamadır.

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Filo, filo bakımını ve yönetimini kolaylaştıran, yakıt tüketimini izleyen, araç denetimleri ve sürücü yönetimi sunan bir uygulamadır.

TruVideo

TruVideo

truvideo.com

TruVideo, otomobil bayilerine video iletişimi ile müşteri etkileşimini artırmayı sağlayan bir uygulamadır. Müşterilere aracın videosunu gönderir.

Shop-Ware

Shop-Ware

shop-ware.com

Shop-Ware, otomotiv onarım atölyeleri için yönetim yazılımıdır. Teknisyenlerin verimliliğini artırır, müşteri iletişimini kolaylaştırır ve raporlar sunar.

Orderry

Orderry

orderry.com

Orderry, işlerin yönetimi, müşteri ilişkileri, envanter ve çalışan takibi gibi operasyonları otomatikleştiren bir yazılım uygulamasıdır.

FixIQ Pro

FixIQ Pro

fixiq.pro

FixIQ Pro, tüm iş süreçlerini otomatikleştiren bir araç servisi yönetim uygulamasıdır. İş yükünü yönetir ve performansı analiz eder.

ARI

ARI

ari.app

ARI, tamirhaneler, mobil tamirciler, bağımsız teknisyenler ve oto bayileri için kapsamlı bir otomotiv onarım yazılımıdır.

AutoLeap

AutoLeap

autoleap.com

AutoLeap, otomobil onarım atölyeleri için bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır. İşlemleri kolaylaştırır, müşteri iletişimini ve randevu yönetimini optimize eder.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift, filo yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Araç ve sürücü verileri sunarak operasyonel verimliliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olur.

Shopgenie

Shopgenie

shopgenie.io

Shopgenie, otomotiv onarım atölyeleri için birleşik bir pazarlama, CRM ve çevrimiçi randevu platformudur. Ürünü tamamen ücretsiz çevrimiçi randevu aracıdır.

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital, yük planlama, izleme, satış, stok takibi ve muhasebe gibi işlevler sunan bir kamyon taşımacılığı yazılımıdır.

Shopmonkey

Shopmonkey

shopmonkey.io

ShopMonkey, otomotiv mağazalarının envanter, zamanlama ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır.

GarageBox

GarageBox

garagebox.io

GarageBox, otomobil tamir atölyeleri için yönetim yazılımıdır. İş akışını kolaylaştırır, müşteri etkileşimlerini artırır ve finansal süreçleri optimize eder.

FleetIT

FleetIT

fleetit.com

FleetIT, araç filo yönetimi için maliyet etkin bir uygulamadır. Geçiş ücretleri, araç durumu ve bakım planlaması gibi işlemleri kolaylaştırır.

Fleetpal

Fleetpal

fleetpal.io

Fleetpal, filo bakımını kolaylaştırır; maliyetleri, ekipmanları ve iş gücünü takip etmeye yardımcı olur. Merkezi bir sistemle gerçek zamanlı izleme ve öngörücü bakım sunar.

Whip Around

Whip Around

whiparound.com

Whip Around, filo bakımını yöneten bir uygulamadır. Kullanıcılar, denetim, bakım ve uyumluluğu takip ederek filo güvenliğini artırır.

Autoflow

Autoflow

autoflow.com

ShopView

ShopView

shopview.com

ShopView, ağır hizmet tamir atölyeleri için bulut tabanlı bir yönetim çözümüdür; iş takibi, fatura, envanter ve raporlama işlemlerini kolaylaştırır.

WebbRes

WebbRes

webbres.com

WebbRes, satış, kiralama ve servis işlemlerini bir araya getiren kullanımı kolay bir yazılım sistemidir.

Clue Insights

Clue Insights

getclue.com

Clue Insights, inşaat ekipman yönetimini optimize eden ve proje takvimlerini etkin bir şekilde yöneten kapsamlı bir platformdur.

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