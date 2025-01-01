Alternatifler - Fullbay

ALLDATA
alldata.com
Alldata, otomotiv servisleri için onarım ve teşhis bilgisi sağlayan kapsamlı bir uygulamadır. Kullanıcılar aracılık bilgilerine kolayca erişir ve süreçleri yönetir.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio, araç ve ekipman yönetimini kolaylaştıran, verimliliği artıran ve gerçek zamanlı veri takibi sağlayan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
PartsTech
partstech.com
PartsTech, onarım atölyelerinin doğru otomotiv parçalarını hızlı bir şekilde bulmalarını ve sipariş etmelerini sağlayan bir uygulamadır.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Filo, filo bakımını ve yönetimini kolaylaştıran, yakıt tüketimini izleyen, araç denetimleri ve sürücü yönetimi sunan bir uygulamadır.
TruVideo
truvideo.com
TruVideo, otomobil bayilerine video iletişimi ile müşteri etkileşimini artırmayı sağlayan bir uygulamadır. Müşterilere aracın videosunu gönderir.
Shop-Ware
shop-ware.com
Shop-Ware, otomotiv onarım atölyeleri için yönetim yazılımıdır. Teknisyenlerin verimliliğini artırır, müşteri iletişimini kolaylaştırır ve raporlar sunar.
Orderry
orderry.com
Orderry, işlerin yönetimi, müşteri ilişkileri, envanter ve çalışan takibi gibi operasyonları otomatikleştiren bir yazılım uygulamasıdır.
FixIQ Pro
fixiq.pro
FixIQ Pro, tüm iş süreçlerini otomatikleştiren bir araç servisi yönetim uygulamasıdır. İş yükünü yönetir ve performansı analiz eder.
ARI
ari.app
ARI, tamirhaneler, mobil tamirciler, bağımsız teknisyenler ve oto bayileri için kapsamlı bir otomotiv onarım yazılımıdır.
AutoLeap
autoleap.com
AutoLeap, otomobil onarım atölyeleri için bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır. İşlemleri kolaylaştırır, müşteri iletişimini ve randevu yönetimini optimize eder.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift, filo yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Araç ve sürücü verileri sunarak operasyonel verimliliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olur.
Shopgenie
shopgenie.io
Shopgenie, otomotiv onarım atölyeleri için birleşik bir pazarlama, CRM ve çevrimiçi randevu platformudur. Ürünü tamamen ücretsiz çevrimiçi randevu aracıdır.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital, yük planlama, izleme, satış, stok takibi ve muhasebe gibi işlevler sunan bir kamyon taşımacılığı yazılımıdır.
Shopmonkey
shopmonkey.io
ShopMonkey, otomotiv mağazalarının envanter, zamanlama ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır.
GarageBox
garagebox.io
GarageBox, otomobil tamir atölyeleri için yönetim yazılımıdır. İş akışını kolaylaştırır, müşteri etkileşimlerini artırır ve finansal süreçleri optimize eder.
FleetIT
fleetit.com
FleetIT, araç filo yönetimi için maliyet etkin bir uygulamadır. Geçiş ücretleri, araç durumu ve bakım planlaması gibi işlemleri kolaylaştırır.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal, filo bakımını kolaylaştırır; maliyetleri, ekipmanları ve iş gücünü takip etmeye yardımcı olur. Merkezi bir sistemle gerçek zamanlı izleme ve öngörücü bakım sunar.
Whip Around
whiparound.com
Whip Around, filo bakımını yöneten bir uygulamadır. Kullanıcılar, denetim, bakım ve uyumluluğu takip ederek filo güvenliğini artırır.
Autoflow
autoflow.com
ShopView
shopview.com
ShopView, ağır hizmet tamir atölyeleri için bulut tabanlı bir yönetim çözümüdür; iş takibi, fatura, envanter ve raporlama işlemlerini kolaylaştırır.
WebbRes
webbres.com
WebbRes, satış, kiralama ve servis işlemlerini bir araya getiren kullanımı kolay bir yazılım sistemidir.
Clue Insights
getclue.com
Clue Insights, inşaat ekipman yönetimini optimize eden ve proje takvimlerini etkin bir şekilde yöneten kapsamlı bir platformdur.