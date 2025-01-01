Alternatifler - FormX.ai

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

CamScanner, belgeleri tarayıp PDF veya JPG formatında paylaşmayı sağlayan bir mobil uygulamadır.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix Snip, PDF'leri LaTeX, DOCX ve Markdown gibi formatlara dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.

OpenRead

OpenRead

openread.academy

OpenRead, PDF belgeleriyle etkileşimi geliştiren, AI desteğiyle özetleme ve analiz yapabilen bir araştırma aracıdır.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

Otomasyon Anywhere, iş süreçlerini otomatikleştirmek için yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu sunan bir platformdur.

docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

DocAnalyzer.AI, PDF belgeleri ile akıllı sohbetler yaparak dinamik belge analizi sağlayan bir yapay zeka aracıdır.

OCR

OCR

ocr.best

OCR uygulaması, görüntüleri ve PDF'leri makinede okunabilir metne dönüştürmek için yapay zeka tabanlı bir araçtır.

Picture to Text

Picture to Text

picturetotext.info

Resimlerden metin çıkarmak için tasarlanmış bir uygulamadır. Taranmış belgeleri, el yazısı notları ve diğer görsel içerikleri düzenlenebilir metne dönüştürür.

Docparser

Docparser

docparser.com

Docparser, belgelerden veri çıkarımını otomatikleştiren bir araçtır. PDF, Word gibi çeşitli formatlardan verileri hızlıca ve doğru şekilde çıkarır.

V7

V7

v7labs.com

V7, bilgisayarla görme ve üretken AI uygulamaları için veri motorudur. Etiketleme, iş akışları ve veri seti yönetimi gibi işlevler sunar.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath, kullanıcı etkinliğini izleyerek tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştiren bir Robotik Proses Otomasyonu platformudur.

SparkReceipt

SparkReceipt

sparkreceipt.com

SparkReceipt, makbuz, fatura ve banka ekstreleri gibi finansal belgelerin yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Nanonets

Nanonets

nanonets.com

Nanonets, belgelerden veri çıkarmak için yapay zeka ve optik karakter tanıma teknolojisi kullanan akıllı bir otomasyon platformudur.

Base64.ai

Base64.ai

base64.ai

Base64.ai, belgelerden metin, veri ve imza çıkararak bunları yapılandırılmış verilere dönüştüren bir belge yapay zeka platformudur.

ElectroNeek

ElectroNeek

electroneek.com

ElectroNeek, tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artıran bir otomasyon platformudur.

JPG to WORD

JPG to WORD

jpgtoword.net

JPG'den Word uygulaması, görüntüleri düzenlenebilir Word belgelerine dönüştürmek için OCR teknolojisi kullanır.

Robility

Robility

sutherlandglobal.com

Robility, tüm iş süreçlerini otomatikleştiren akıllı bir hiperautomasyon platformudur. Farklı dağıtım modellerini destekleyerek maliyetleri düşürür.

Sensible

Sensible

sensible.so

Sensible, belgelerden yapılandırılmış veri çıkarmak için bir platformdur. PDF formatındaki iş formlarında veri çekmek için kullanılabilir.

ProcessMaker

ProcessMaker

processmaker.com

ProcessMaker, iş süreçlerini tasarlayıp otomatikleştiren düşük kodlu bir iş akışı otomasyon platformudur. Kullanıcılar sürükleyip bırakma ile iş akışları oluşturabilir.

ApprovalMax

ApprovalMax

approvalmax.com

ApprovalMax, finansal onay süreçlerini otomatikleştirip yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir iş akışı yönetim aracıdır.

Card Scanner

Card Scanner

cardscanner.co

Kart Tarayıcı, kartvizitleri dijitalleştirmek için OCR teknolojisi kullanan bir uygulamadır. Kullanıcılar iletişim bilgilerini kolayca tarayıp yönetebilir.

Image to Text

Image to Text

imagetotext.info

Resim To Metin, görüntülerden metin çıkarmak için OCR teknolojisi kullanan bir uygulamadır. Çoklu dil desteği ve toplu işleme özellikleri sunar.

Scale AI

Scale AI

scale.com

Scale AI, yapay zeka uygulamaları için veri sağlamak ve özel modeller geliştirmek amacıyla tasarlanmış bir platformdur.

Parseur

Parseur

parseur.com

Parseur, belgelerden ve e-postalardan veri çıkarmayı otomatikleştiren bir yazılımdır. Kullanıcılar, şablonlar oluşturarak verileri işleyebilir.

Handwriting OCR

Handwriting OCR

handwritingocr.com

El yazısı OCR, el yazısıyla yazılmış belgeleri dijital metne dönüştüren bir hizmettir. Hem el yazısı hem de basılı metni tanıyarak belge yönetimini kolaylaştırır.

Redactable

Redactable

redactable.com

Redactable, PDF ve diğer dosya türlerinden hassas bilgileri güvenli bir şekilde kaldıran, bulut tabanlı otomatik bir belge redaksiyon aracıdır.

OCR Gateway

OCR Gateway

ocrgateway.com

OCR Gateway, belgelerden veri çıkararak belge işlemeyi otomatikleştirir ve iş akışlarını geliştirmeye yardımcı olur.

fileAI

fileAI

file.ai

fileAI, dosyaları otomatik işleyerek veri çıkartır, temizler ve yapılandırır. Farklı sistemlere entegre olarak iş süreçlerini otomatikleştirir.

DocuClipper

DocuClipper

docuclipper.com

DocuClipper, banka ekstrelerini ve finansal belgeleri otomatik olarak Excel, CSV veya QBO formatına dönüştüren bir veri çıkarma yazılımıdır.

Dynamsoft

Dynamsoft

dynamsoft.com

Dynamsoft, barkod tarama ve belge yakalama için yazılım geliştirme kitleri sunar. Geliştiricilerin web, masaüstü ve mobil uygulamalara entegre etmesini sağlar.

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