Alternatifler - FormX.ai

CamScanner
camscanner.com
CamScanner, belgeleri tarayıp PDF veya JPG formatında paylaşmayı sağlayan bir mobil uygulamadır.
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip, PDF'leri LaTeX, DOCX ve Markdown gibi formatlara dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.
OpenRead
openread.academy
OpenRead, PDF belgeleriyle etkileşimi geliştiren, AI desteğiyle özetleme ve analiz yapabilen bir araştırma aracıdır.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Otomasyon Anywhere, iş süreçlerini otomatikleştirmek için yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu sunan bir platformdur.
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
DocAnalyzer.AI, PDF belgeleri ile akıllı sohbetler yaparak dinamik belge analizi sağlayan bir yapay zeka aracıdır.
OCR
ocr.best
OCR uygulaması, görüntüleri ve PDF'leri makinede okunabilir metne dönüştürmek için yapay zeka tabanlı bir araçtır.
Picture to Text
picturetotext.info
Resimlerden metin çıkarmak için tasarlanmış bir uygulamadır. Taranmış belgeleri, el yazısı notları ve diğer görsel içerikleri düzenlenebilir metne dönüştürür.
Docparser
docparser.com
Docparser, belgelerden veri çıkarımını otomatikleştiren bir araçtır. PDF, Word gibi çeşitli formatlardan verileri hızlıca ve doğru şekilde çıkarır.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken AI uygulamaları için veri motorudur. Etiketleme, iş akışları ve veri seti yönetimi gibi işlevler sunar.
UiPath
uipath.com
UiPath, kullanıcı etkinliğini izleyerek tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştiren bir Robotik Proses Otomasyonu platformudur.
SparkReceipt
sparkreceipt.com
SparkReceipt, makbuz, fatura ve banka ekstreleri gibi finansal belgelerin yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets, belgelerden veri çıkarmak için yapay zeka ve optik karakter tanıma teknolojisi kullanan akıllı bir otomasyon platformudur.
Base64.ai
base64.ai
Base64.ai, belgelerden metin, veri ve imza çıkararak bunları yapılandırılmış verilere dönüştüren bir belge yapay zeka platformudur.
ElectroNeek
electroneek.com
ElectroNeek, tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artıran bir otomasyon platformudur.
JPG to WORD
jpgtoword.net
JPG'den Word uygulaması, görüntüleri düzenlenebilir Word belgelerine dönüştürmek için OCR teknolojisi kullanır.
Robility
sutherlandglobal.com
Robility, tüm iş süreçlerini otomatikleştiren akıllı bir hiperautomasyon platformudur. Farklı dağıtım modellerini destekleyerek maliyetleri düşürür.
Sensible
sensible.so
Sensible, belgelerden yapılandırılmış veri çıkarmak için bir platformdur. PDF formatındaki iş formlarında veri çekmek için kullanılabilir.
ProcessMaker
processmaker.com
ProcessMaker, iş süreçlerini tasarlayıp otomatikleştiren düşük kodlu bir iş akışı otomasyon platformudur. Kullanıcılar sürükleyip bırakma ile iş akışları oluşturabilir.
ApprovalMax
approvalmax.com
ApprovalMax, finansal onay süreçlerini otomatikleştirip yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir iş akışı yönetim aracıdır.
Card Scanner
cardscanner.co
Kart Tarayıcı, kartvizitleri dijitalleştirmek için OCR teknolojisi kullanan bir uygulamadır. Kullanıcılar iletişim bilgilerini kolayca tarayıp yönetebilir.
Image to Text
imagetotext.info
Resim To Metin, görüntülerden metin çıkarmak için OCR teknolojisi kullanan bir uygulamadır. Çoklu dil desteği ve toplu işleme özellikleri sunar.
Scale AI
scale.com
Scale AI, yapay zeka uygulamaları için veri sağlamak ve özel modeller geliştirmek amacıyla tasarlanmış bir platformdur.
Parseur
parseur.com
Parseur, belgelerden ve e-postalardan veri çıkarmayı otomatikleştiren bir yazılımdır. Kullanıcılar, şablonlar oluşturarak verileri işleyebilir.
Handwriting OCR
handwritingocr.com
El yazısı OCR, el yazısıyla yazılmış belgeleri dijital metne dönüştüren bir hizmettir. Hem el yazısı hem de basılı metni tanıyarak belge yönetimini kolaylaştırır.
Redactable
redactable.com
Redactable, PDF ve diğer dosya türlerinden hassas bilgileri güvenli bir şekilde kaldıran, bulut tabanlı otomatik bir belge redaksiyon aracıdır.
OCR Gateway
ocrgateway.com
OCR Gateway, belgelerden veri çıkararak belge işlemeyi otomatikleştirir ve iş akışlarını geliştirmeye yardımcı olur.
fileAI
file.ai
fileAI, dosyaları otomatik işleyerek veri çıkartır, temizler ve yapılandırır. Farklı sistemlere entegre olarak iş süreçlerini otomatikleştirir.
DocuClipper
docuclipper.com
DocuClipper, banka ekstrelerini ve finansal belgeleri otomatik olarak Excel, CSV veya QBO formatına dönüştüren bir veri çıkarma yazılımıdır.
Dynamsoft
dynamsoft.com
Dynamsoft, barkod tarama ve belge yakalama için yazılım geliştirme kitleri sunar. Geliştiricilerin web, masaüstü ve mobil uygulamalara entegre etmesini sağlar.
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