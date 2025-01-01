Alternatifler - Fleet Complete

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.

Motive

Motive

gomotive.com

Motive, filo yönetimi için güvenlik, verimlilik ve uyumluluğu artıran bir uygulamadır. Araçlar, ekipmanlar ve harcamalar tek sistemde yönetilir.

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara, filo yönetimini optimize eden, gerçek zamanlı veri analizi ve kullanıcı dostu arayüz ile güvenlik ve maliyetleri iyileştiren bir platformdur.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio, araç ve ekipman yönetimini kolaylaştıran, verimliliği artıran ve gerçek zamanlı veri takibi sağlayan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar, işletmelere araç izleme, sürücü yönetimi ve rota optimizasyonu sunarak filo operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack, lojistik yönetimi için gerçek zamanlı takip, elektronik doğum kanıtı ve rota optimizasyonu sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Rand McNally uygulaması, filo yönetimi, araç izleme ve uyumluluk sağlamak için navigasyon ve veri yönetimi araçları sunar.

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

Momentum IoT, işletmelere bulut tabanlı filo yönetimi sağlayarak gerçek zamanlı operasyonel görünürlük ve maliyet takibi sunar.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav, filo yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur; GPS izleme, yakıt analizi ve sürücü davranışını optimize etme gibi özellikler sunar.

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO, filo yöneticilerinin araçları uzaktan izlemelerini ve denetimlerini yapmalarını sağlayan bir filo yönetim uygulamasıdır.

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Filo, filo bakımını ve yönetimini kolaylaştıran, yakıt tüketimini izleyen, araç denetimleri ve sürücü yönetimi sunan bir uygulamadır.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD, son mil lojistiği için rota optimizasyonu, gönderi etiketleri oluşturma ve lojistik yönetimi sunan bir dağıtım yönetimi uygulamasıdır.

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga, filo yönetimini optimize eden, güvenliği artıran ve maliyetleri azaltan bir uygulamadır. Araç izleme ve sürücü davranışını analiz etme imkanı sunar.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys, taşıma yönetimini bulut ortamında kolaylaştıran bir sistemdir; yük, sürücü, fatura ve rotaları yönetir, EDI entegrasyonu sunar.

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx, filo yönetimini video ile destekleyen bir platformdur. Sürücü güvenliği, risk analizi ve araç izleme gibi hizmetler sunar.

Automile

Automile

automile.com

Otomile, filo ve varlıkları gerçek zamanlı GPS ile izleyerek sürüş davranışını, rotalarını ve bakım yönetimini optimize eden bir araçtır.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab, filo yönetimini kolaylaştıran, araç izleme, bakım planlama ve sürücü güvenliği gibi özellikler sunan kapsamlı bir platformdur.

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro, drayage sektörü için ulaşım yönetim yazılımı sunarak operasyonları kolaylaştıran ve verimliliği artıran bir platformdur.

TruckX

TruckX

truckx.com

TruckX, filo yönetimi ve ELD çözümleri sunan, GPS izleme ile uyumluluk sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüzü ile filo operasyonlarını kolaylaştırır.

BigRoad

BigRoad

bigroad.com

BigRoad, kamyonculara ve filo yöneticilerine HOS yönetimi, takip ve otomatik güncellemeler sunan bir elektronik günlükleme çözümüdür.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift, filo yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Araç ve sürücü verileri sunarak operasyonel verimliliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olur.

Record360

Record360

record360.com

Record360, yüksek değerli varlıkların dijital denetim, durum yönetimi ve talep yönetimi için yazılım sunan bir platformdur.

GPSTab

GPSTab

gpstab.com

GPSTab, filo yönetimini real-time izleme, sürücü güvenliğini artırma ve operasyonel verimliliği sağlama amacıyla tasarlanmış bir ELD uygulamasıdır.

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp, filo yönetimi ve varlık takibi gibi iş süreçlerini optimize eden, bulut tabanlı bir telematik uygulamasıdır.

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