Alternatifler - FAX.PLUS

GoTo
goto.com
GoTo uygulaması, uzaktan video konferans, iletişim ve BT yönetimi çözümleri sunarak kullanıcıların etkili işbirliği yapmasını sağlar.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend, işletmelerin SMS, e-posta, sesli arama ve faks gibi iletişim kanallarını yönetmesine yardımcı olan bir iletişim yazılımıdır.
eFax
efax.com
eFax, e-posta ile faks gönderip almayı sağlayan dijital bir faks uygulamasıdır. Mobil cihazlarla kullanım, belge düzenleme ve güvenli depolama sunar.
Genius Fax
geniusfax.com
Genius Faks, mobil cihazlardan faks gönderme ve alma işlemlerini basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren kullanıcı dostu bir uygulamadır.
iFax
ifaxapp.com
iFax, belgeleri dijital olarak güvenli bir şekilde faks göndermeye ve almaya olanak tanıyan HIPAA uyumlu bir faks uygulamasıdır.
Notifyre
notifyre.com
Notifyre, kullanıcıların güvenli SMS ve faks göndermesini sağlayan bir iletişim platformudur. E-posta, uygulama veya API ile entegre çalışır.
CocoFax
cocofax.com
CocoFax, çevrimiçi, güvenli ve kullanıcı dostu bir faks hizmetidir; bilgisayar ve akıllı telefonlardan faks göndermeye ve almaya olanak tanır.