Alternatifler - FAX.PLUS

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo uygulaması, uzaktan video konferans, iletişim ve BT yönetimi çözümleri sunarak kullanıcıların etkili işbirliği yapmasını sağlar.

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

ClickSend, işletmelerin SMS, e-posta, sesli arama ve faks gibi iletişim kanallarını yönetmesine yardımcı olan bir iletişim yazılımıdır.

eFax

eFax

efax.com

eFax, e-posta ile faks gönderip almayı sağlayan dijital bir faks uygulamasıdır. Mobil cihazlarla kullanım, belge düzenleme ve güvenli depolama sunar.

Genius Fax

Genius Fax

geniusfax.com

Genius Faks, mobil cihazlardan faks gönderme ve alma işlemlerini basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren kullanıcı dostu bir uygulamadır.

iFax

iFax

ifaxapp.com

iFax, belgeleri dijital olarak güvenli bir şekilde faks göndermeye ve almaya olanak tanıyan HIPAA uyumlu bir faks uygulamasıdır.

Notifyre

Notifyre

notifyre.com

Notifyre, kullanıcıların güvenli SMS ve faks göndermesini sağlayan bir iletişim platformudur. E-posta, uygulama veya API ile entegre çalışır.

CocoFax

CocoFax

cocofax.com

CocoFax, çevrimiçi, güvenli ve kullanıcı dostu bir faks hizmetidir; bilgisayar ve akıllı telefonlardan faks göndermeye ve almaya olanak tanır.

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