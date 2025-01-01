Alternatifler - Factor

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

Jiga

Jiga

jiga.io

Jiga, imalat parçalarını hızlı bir şekilde tedarik etmenizi sağlar; tedarikçilerle doğrudan iletişim kurar, teklif ve sipariş süreçlerini basitleştirir.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.

Trucker Tools

Trucker Tools

truckertools.com

Trucker Tools, yük brokerleri için dijital bir platformdur. Taşımaları takip etmeyi, yük eşleştirmeyi ve taşıyıcı ilişkileri geliştirmeyi sağlar.

FarEye

FarEye

fareye.com

Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet, lojistik süreçlerini otomatikleştiren ve gerçek zamanlı nakliye görünürlüğü sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.

OneChain

OneChain

onechain-tms.com

OneChain, uluslararası lojistiği kolaylaştıran bir taşıma yönetim sistemidir. Gerçek zamanlı izleme ve kapsamlı raporlar sunar.

Trademo

Trademo

trademo.com

Trademo, işletmelere küresel ticaret verilerini analiz etme, fırsatları keşfetme ve tedarik zincirlerini optimize etme imkanı sunan bir platformdur.

Inspectorio

Inspectorio

inspectorio.com

Inspectorio, tedarik zinciri süreçlerini dijitalleştirip denetim yönetimi sağlayarak kalite kontrolünü ve operasyonel verimliliği artıran bir uygulamadır.

RailState

RailState

railstate.com

RailState, demiryolu ağlarını gerçek zamanlı izleyen, veri analizi ve raporlama sunan bir uygulamadır.

project44

project44

project44.com

Project44, tedarik zinciri süreçlerini yönetmek için gerçek zamanlı izleme ve analiz sunan bir lojistik platformudur.

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl, markaların tedarikçileri yönetmesini, üretimi denetlemesini ve ürün verilerini izlemesini sağlayan bir üretim yönetim platformudur.

Shippeo

Shippeo

shippeo.com

Shippeo, tedarik zincirleri için gerçek zamanlı taşıma görünürlüğü sağlayan bir platformdur. Teslimat takibi ve veri analizi hizmetleri sunar.

Roambee

Roambee

roambee.com

Roambee, gerçek zamanlı tedarik zinciri görünürlüğü sağlayan bir uygulamadır. Gönderilerin izlenmesi ve envanter yönetimi ile güvenli teslimat için çözümler sunar.

Tive

Tive

tive.com

Tive, gönderilerin konumunu ve durumunu gerçek zamanlı izleyen bir platformdur. Tedarik zinciri yönetimini ve görünürlüğünü geliştirir.

Sedex

Sedex

sedex.com

Sedex uygulaması, sürdürülebilir iş uygulamaları için tedarik zinciri verilerini yönetmeyi, izlemeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırır.

Terminal49

Terminal49

terminal49.com

Terminal49, işletmelerin konteynır ve gönderi takibini yapmalarına olanak tanıyan bir lojistik yönetim platformudur. Gerçek zamanlı güncellemeler sunar.

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipMonk, e-ticaret işletmeleri için sipariş yerine getirme ve lojistik yönetimi hizmeti sunan bir uygulamadır.

Visiwise

Visiwise

visiwise.co

Visiwise, B2B lojistik yönetimi ve sevkiyat takibini kolaylaştıran bir uygulamadır. Gerçek zamanlı veriler, analiz ve özelleştirilebilir uyarılar sunar.

Shipsgo

Shipsgo

shipsgo.com

ShipsGo, konteyner hareketlerini gerçek zamanlı izleyerek lojistik süreçleri kolaylaştıran bir izleme platformudur. Kullanıcılar, tüm gönderileri tek bir yerden takip edebilir.

OneRail

OneRail

onerail.com

OneRail, teslimatları optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı veri ile envanter yönetimi ve sipariş yönlendirmesi sağlar.

It's here

It's here

itshere.com

It's Here Delivery, tedarik zinciri teknolojisi sunan bir yazılım uygulamasıdır. E-ticaret ve dağıtım süreçlerini optimize ederek verimliliği artırır.

Shypple

Shypple

shypple.com

Shypple, lojistik süreçleri basitleştiren ve kullanıcıların gönderileri üzerinde gerçek zamanlı kontrol sağlayan dijital bir nakliye platformudur.

Shipeezi

Shipeezi

shipeezi.com

Shipeezi, taşınma endüstrisi için dijital çözümler sunan bir yazılım uygulamasıdır. İşlerinizi yönetmenizi sağlayan araçlar ve entegrasyon hizmetleri sunar.

Quloi

Quloi

quloi.com

Quloi, üreticilere ve dağıtıcılara sipariş yönetiminden son teslimata kadar tedarik zinciri görünürlüğü sağlar, iş birliğini ve tedarikçi yönetimini geliştirir.

BuyCo

BuyCo

buyco.co

BuyCo, büyük ihracatçılar ve ithalatçılar için konteyner taşımacılığını yönetmeye yönelik bir SaaS platformudur. Tüm gönderi sürecini tek bir yerde otomatikleştirir.

Flowls

Flowls

flowls.com

Flowls, dış ticaret operasyonları için entegre bir lojistik yönetim platformudur. Veri merkezi, görev otomasyonu ve tedarik zinciri işbirliğini kolaylaştırır.

Sifted

Sifted

sifted.com

Sifted, SMB ve büyük ölçekli kargo göndericileri için optimizasyon yazılımı ve tahmin analitiği araçları sunar, gönderim harcamalarını yönetmeyi sağlar.

Owlery

Owlery

owlery.ai

Owlery, tedarik zinciri ekiplerinin daha hızlı ve güvenilir çalışmasını sağlayan, siparişten teslimata kadar özelleştirilebilir bir platformdur.

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