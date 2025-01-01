Alternatifler - Factor

Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
Jiga
jiga.io
Jiga, imalat parçalarını hızlı bir şekilde tedarik etmenizi sağlar; tedarikçilerle doğrudan iletişim kurar, teklif ve sipariş süreçlerini basitleştirir.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.
Trucker Tools
truckertools.com
Trucker Tools, yük brokerleri için dijital bir platformdur. Taşımaları takip etmeyi, yük eşleştirmeyi ve taşıyıcı ilişkileri geliştirmeyi sağlar.
FarEye
fareye.com
Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.
GoComet
gocomet.com
GoComet, lojistik süreçlerini otomatikleştiren ve gerçek zamanlı nakliye görünürlüğü sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
OneChain
onechain-tms.com
OneChain, uluslararası lojistiği kolaylaştıran bir taşıma yönetim sistemidir. Gerçek zamanlı izleme ve kapsamlı raporlar sunar.
Trademo
trademo.com
Trademo, işletmelere küresel ticaret verilerini analiz etme, fırsatları keşfetme ve tedarik zincirlerini optimize etme imkanı sunan bir platformdur.
Inspectorio
inspectorio.com
Inspectorio, tedarik zinciri süreçlerini dijitalleştirip denetim yönetimi sağlayarak kalite kontrolünü ve operasyonel verimliliği artıran bir uygulamadır.
RailState
railstate.com
RailState, demiryolu ağlarını gerçek zamanlı izleyen, veri analizi ve raporlama sunan bir uygulamadır.
project44
project44.com
Project44, tedarik zinciri süreçlerini yönetmek için gerçek zamanlı izleme ve analiz sunan bir lojistik platformudur.
Anvyl
anvyl.com
Anvyl, markaların tedarikçileri yönetmesini, üretimi denetlemesini ve ürün verilerini izlemesini sağlayan bir üretim yönetim platformudur.
Shippeo
shippeo.com
Shippeo, tedarik zincirleri için gerçek zamanlı taşıma görünürlüğü sağlayan bir platformdur. Teslimat takibi ve veri analizi hizmetleri sunar.
Roambee
roambee.com
Roambee, gerçek zamanlı tedarik zinciri görünürlüğü sağlayan bir uygulamadır. Gönderilerin izlenmesi ve envanter yönetimi ile güvenli teslimat için çözümler sunar.
Tive
tive.com
Tive, gönderilerin konumunu ve durumunu gerçek zamanlı izleyen bir platformdur. Tedarik zinciri yönetimini ve görünürlüğünü geliştirir.
Sedex
sedex.com
Sedex uygulaması, sürdürülebilir iş uygulamaları için tedarik zinciri verilerini yönetmeyi, izlemeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırır.
Terminal49
terminal49.com
Terminal49, işletmelerin konteynır ve gönderi takibini yapmalarına olanak tanıyan bir lojistik yönetim platformudur. Gerçek zamanlı güncellemeler sunar.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk, e-ticaret işletmeleri için sipariş yerine getirme ve lojistik yönetimi hizmeti sunan bir uygulamadır.
Visiwise
visiwise.co
Visiwise, B2B lojistik yönetimi ve sevkiyat takibini kolaylaştıran bir uygulamadır. Gerçek zamanlı veriler, analiz ve özelleştirilebilir uyarılar sunar.
Shipsgo
shipsgo.com
ShipsGo, konteyner hareketlerini gerçek zamanlı izleyerek lojistik süreçleri kolaylaştıran bir izleme platformudur. Kullanıcılar, tüm gönderileri tek bir yerden takip edebilir.
OneRail
onerail.com
OneRail, teslimatları optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı veri ile envanter yönetimi ve sipariş yönlendirmesi sağlar.
It's here
itshere.com
It's Here Delivery, tedarik zinciri teknolojisi sunan bir yazılım uygulamasıdır. E-ticaret ve dağıtım süreçlerini optimize ederek verimliliği artırır.
Shypple
shypple.com
Shypple, lojistik süreçleri basitleştiren ve kullanıcıların gönderileri üzerinde gerçek zamanlı kontrol sağlayan dijital bir nakliye platformudur.
Shipeezi
shipeezi.com
Shipeezi, taşınma endüstrisi için dijital çözümler sunan bir yazılım uygulamasıdır. İşlerinizi yönetmenizi sağlayan araçlar ve entegrasyon hizmetleri sunar.
Quloi
quloi.com
Quloi, üreticilere ve dağıtıcılara sipariş yönetiminden son teslimata kadar tedarik zinciri görünürlüğü sağlar, iş birliğini ve tedarikçi yönetimini geliştirir.
BuyCo
buyco.co
BuyCo, büyük ihracatçılar ve ithalatçılar için konteyner taşımacılığını yönetmeye yönelik bir SaaS platformudur. Tüm gönderi sürecini tek bir yerde otomatikleştirir.
Flowls
flowls.com
Flowls, dış ticaret operasyonları için entegre bir lojistik yönetim platformudur. Veri merkezi, görev otomasyonu ve tedarik zinciri işbirliğini kolaylaştırır.
Sifted
sifted.com
Sifted, SMB ve büyük ölçekli kargo göndericileri için optimizasyon yazılımı ve tahmin analitiği araçları sunar, gönderim harcamalarını yönetmeyi sağlar.
Owlery
owlery.ai
Owlery, tedarik zinciri ekiplerinin daha hızlı ve güvenilir çalışmasını sağlayan, siparişten teslimata kadar özelleştirilebilir bir platformdur.