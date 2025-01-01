Alternatifler - EzeGym

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro, salon, spa ve fitness profesyonelleri için randevu alma, inceleme yazma ve müşteri yönetimi yapan bir uygulamadır.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving, sağlık ve fitness işletmeleri için yönetim yazılımıdır. Rezervasyonları, ödemeleri ve müşteri etkileşimlerini yönetmek için araçlar sunar.

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

Mindbody Business uygulaması, fitness ve sağlıklı yaşam işletmelerinin rezervasyon, müşteri etkileşimleri ve personel yönetimini kolaylaştırır.

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify, spor salonları ve stüdyolar için üye yönetimi, süreli programlar ve katılım izleme gibi işlevleri bir arada sunan yönetim yazılımıdır.

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox, spor salonları ve stüdyolar için keşif, üyelik yönetimi, ders planlama ve ödeme otomasyonu sağlayan bir yönetim yazılımıdır.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive, kişisel antrenörlerin program oluşturma, müşteri yönetimi, ilerleme takip ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılımdır.

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner, fitness işletmeleri için üye yönetimi, faturalama, sınıf planlama ve pazarlama otomasyonu sunan kapsamlı bir yazılımdır.

PushPress

PushPress

pushpress.com

PushPress, spor salonları için sınıf yönetimi, üyelik takip, faturalama ve müşteri ilişkileri yönetimi sunan kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.

Momence

Momence

momence.com

Momence, müşterilere özel deneyimler oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Rezervasyon alma, yeni öncülleri kapama ve üyeleri koruma gibi işlemleri otomatikleştirir.

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow, spor salonu yönetimini kolaylaştıran, üyelerin egzersiz deneyimlerini geliştiren bir uygulamadır. Fitness sınıflarını planlama ve iptal etme gibi işlevler sunar.

Octiv

Octiv

octivfitness.com

Octiv, spor salonu sahiplerine ve yöneticilerine üye yönetimi, ders programı, faturalama ve satış noktası gibi günlük işlemleri yönetmede yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym, kullanıcıların fitness hedeflerini belirleyip izleyebileceği ve özelleşmiş egzersiz planlarına erişebileceği bir spor salonu yönetim uygulamasıdır.

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

TeamUp, fitness stüdyoları, spor salonları ve eğitmenler için hizmetleri yönetmeyi sağlayan bir yazılımdır.

WodUp

WodUp

wodup.com

WodUp, egzersiz planları oluşturma, ilerleme izleme ve kullanıcılarla etkileşim için tasarlanmış bir fitness uygulamasıdır.

GymMaster

GymMaster

gymmaster.com

GymMaster, spor salonları için otomatik üye yönetimi, rezervasyon, iletişim ve raporlama işlevleri sunan kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk, spor salonu yönetimi için modern bir yazılımdır. Üyelik yönetimi, planlama ve faturalandırma gibi işlemleri kolaylaştırır.

Fit Pro Tracker

Fit Pro Tracker

fitprotracker.io

Fit Pro Tracker, spor salonu sahipleri için geliştirilmiş bir yönetim yazılımıdır. Faturalama, CRM ve randevu yönetimini tek noktadan sunar.

AppToFit

AppToFit

apptofit.com

AppToFit, müşteri takiplerini otomatikleştirir, ödeme hatırlatmaları yapar ve biyometrik entegrasyonla yetkisiz kullanıcıları kısıtlar.

Amilia

Amilia

amilia.com

Amilia, çevrimiçi kayıt, üyelik yönetimi ve aktiviteler için e-ticaret çözümleri sunan bir platformdur. Topluluk merkezleri ve spor tesisleri için yönetim kolaylığı sağlar.

Membroz

Membroz

membroz.com

Membroz, bulut tabanlı bir üyelik yönetim sistemidir. Kulüp, tatil ve spor salonları gibi birçok alanda yönetim, etkinlik, pazarlama ve fatura işlemleri yapar.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify, işletmeler için rezervasyon, ödeme yönetimi, müşteri profilleme ve web sitesi oluşturma gibi bulut tabanlı çözümler sunar.

Raklet

Raklet

raklet.com

Raklet, toplulukları büyütmek için tasarlanmış kapsamlı bir üyelik yönetim platformudur. Üyelikler, etkinlikler ve bağışlar gibi süreçleri kolaylaştırır.

ClubReady

ClubReady

clubready.club

ClubReady, spor salonları ve fitness stüdyoları için üyelik yönetimi, faturalandırma, randevu planlaması ve otomasyon sunan bir yönetim yazılımıdır.

FitSW

FitSW

fitsw.com

FitSW, antrenörlerin müşterilerin fitness ilerlemesini takip etmelerini, egzersiz ve diyet planları oluşturmalarını sağlar. Çoklu cihaz desteği ile kullanılabilir.

Buzops

Buzops

buzops.com

Buzops, spor salonu yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Üyelik yönetimi, faturalandırma ve takım planlaması gibi işlemleri kolaylaştırır.

Punchpass

Punchpass

punchpass.com

Punchpass, fitness stüdyolarının ders ve üyelik yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir uygulamadır.

WodBoard

WodBoard

wodboard.com

WodBoard, fitness sınıfları ve etkinlikleri için rezervasyon, bekleme listesi ve program yönetimi yapan kapsamlı bir uygulamadır.

Simply Studio

Simply Studio

simplystud.io

Simply Studio, haftalık stüdyo programınızı yöneten, üye yönetimi ve ders planlama gibi tüm özellikleri sunan bir fitness stüdyo yönetim yazılımıdır.

Rezeve

Rezeve

rezerv.co

Rezeve, hizmet tabanlı işletmeler için randevu yönetimi ve çevrimiçi rezervasyon sistemidir. Kullanım kolaylığı ve güvenli ödeme seçenekleri sunar.

Recess

Recess

recess.tv

Recess, spor salonları ve stüdyoların abonelik ve işlem ücretlerinden ortalama aylık 3,000 $ tasarruf etmesini sağlar.

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