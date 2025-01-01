Alternatifler - EzeGym

Vagaro
vagaro.com
Vagaro, salon, spa ve fitness profesyonelleri için randevu alma, inceleme yazma ve müşteri yönetimi yapan bir uygulamadır.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving, sağlık ve fitness işletmeleri için yönetim yazılımıdır. Rezervasyonları, ödemeleri ve müşteri etkileşimlerini yönetmek için araçlar sunar.
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Mindbody Business uygulaması, fitness ve sağlıklı yaşam işletmelerinin rezervasyon, müşteri etkileşimleri ve personel yönetimini kolaylaştırır.
Wodify
wodify.com
Wodify, spor salonları ve stüdyolar için üye yönetimi, süreli programlar ve katılım izleme gibi işlevleri bir arada sunan yönetim yazılımıdır.
Glofox
glofox.com
Glofox, spor salonları ve stüdyolar için keşif, üyelik yönetimi, ders planlama ve ödeme otomasyonu sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
WeStrive
westrive.com
WeStrive, kişisel antrenörlerin program oluşturma, müşteri yönetimi, ilerleme takip ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılımdır.
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner, fitness işletmeleri için üye yönetimi, faturalama, sınıf planlama ve pazarlama otomasyonu sunan kapsamlı bir yazılımdır.
PushPress
pushpress.com
PushPress, spor salonları için sınıf yönetimi, üyelik takip, faturalama ve müşteri ilişkileri yönetimi sunan kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.
Momence
momence.com
Momence, müşterilere özel deneyimler oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Rezervasyon alma, yeni öncülleri kapama ve üyeleri koruma gibi işlemleri otomatikleştirir.
Gymflow
gymflow.io
Gymflow, spor salonu yönetimini kolaylaştıran, üyelerin egzersiz deneyimlerini geliştiren bir uygulamadır. Fitness sınıflarını planlama ve iptal etme gibi işlevler sunar.
Octiv
octivfitness.com
Octiv, spor salonu sahiplerine ve yöneticilerine üye yönetimi, ders programı, faturalama ve satış noktası gibi günlük işlemleri yönetmede yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym, kullanıcıların fitness hedeflerini belirleyip izleyebileceği ve özelleşmiş egzersiz planlarına erişebileceği bir spor salonu yönetim uygulamasıdır.
TeamUp
goteamup.com
TeamUp, fitness stüdyoları, spor salonları ve eğitmenler için hizmetleri yönetmeyi sağlayan bir yazılımdır.
WodUp
wodup.com
WodUp, egzersiz planları oluşturma, ilerleme izleme ve kullanıcılarla etkileşim için tasarlanmış bir fitness uygulamasıdır.
GymMaster
gymmaster.com
GymMaster, spor salonları için otomatik üye yönetimi, rezervasyon, iletişim ve raporlama işlevleri sunan kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk, spor salonu yönetimi için modern bir yazılımdır. Üyelik yönetimi, planlama ve faturalandırma gibi işlemleri kolaylaştırır.
Fit Pro Tracker
fitprotracker.io
Fit Pro Tracker, spor salonu sahipleri için geliştirilmiş bir yönetim yazılımıdır. Faturalama, CRM ve randevu yönetimini tek noktadan sunar.
AppToFit
apptofit.com
AppToFit, müşteri takiplerini otomatikleştirir, ödeme hatırlatmaları yapar ve biyometrik entegrasyonla yetkisiz kullanıcıları kısıtlar.
Amilia
amilia.com
Amilia, çevrimiçi kayıt, üyelik yönetimi ve aktiviteler için e-ticaret çözümleri sunan bir platformdur. Topluluk merkezleri ve spor tesisleri için yönetim kolaylığı sağlar.
Membroz
membroz.com
Membroz, bulut tabanlı bir üyelik yönetim sistemidir. Kulüp, tatil ve spor salonları gibi birçok alanda yönetim, etkinlik, pazarlama ve fatura işlemleri yapar.
Omnify
getomnify.com
Omnify, işletmeler için rezervasyon, ödeme yönetimi, müşteri profilleme ve web sitesi oluşturma gibi bulut tabanlı çözümler sunar.
Raklet
raklet.com
Raklet, toplulukları büyütmek için tasarlanmış kapsamlı bir üyelik yönetim platformudur. Üyelikler, etkinlikler ve bağışlar gibi süreçleri kolaylaştırır.
ClubReady
clubready.club
ClubReady, spor salonları ve fitness stüdyoları için üyelik yönetimi, faturalandırma, randevu planlaması ve otomasyon sunan bir yönetim yazılımıdır.
FitSW
fitsw.com
FitSW, antrenörlerin müşterilerin fitness ilerlemesini takip etmelerini, egzersiz ve diyet planları oluşturmalarını sağlar. Çoklu cihaz desteği ile kullanılabilir.
Buzops
buzops.com
Buzops, spor salonu yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Üyelik yönetimi, faturalandırma ve takım planlaması gibi işlemleri kolaylaştırır.
Punchpass
punchpass.com
Punchpass, fitness stüdyolarının ders ve üyelik yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir uygulamadır.
WodBoard
wodboard.com
WodBoard, fitness sınıfları ve etkinlikleri için rezervasyon, bekleme listesi ve program yönetimi yapan kapsamlı bir uygulamadır.
Simply Studio
simplystud.io
Simply Studio, haftalık stüdyo programınızı yöneten, üye yönetimi ve ders planlama gibi tüm özellikleri sunan bir fitness stüdyo yönetim yazılımıdır.
Rezeve
rezerv.co
Rezeve, hizmet tabanlı işletmeler için randevu yönetimi ve çevrimiçi rezervasyon sistemidir. Kullanım kolaylığı ve güvenli ödeme seçenekleri sunar.
Recess
recess.tv
Recess, spor salonları ve stüdyoların abonelik ve işlem ücretlerinden ortalama aylık 3,000 $ tasarruf etmesini sağlar.