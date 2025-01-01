Alternatifler - eShipz

FedEx

FedEx

fedex.com

FedEx uygulaması, paketlerinizi gerçek zamanlı olarak izlemenizi ve teslimat durumunu yönetmenizi sağlar.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip, e-ticaret işletmeleri için 600'den fazla taşıyıcıyla gönderi takibi sağlayan bir hizmettir. Kullanıcılar, gönderi durumunu merkezi bir panelden izleyebilir.

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

ShipStation, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi, nakliye etiketleri oluşturma ve taşıyıcılarla entegrasyon sağlayan bir nakliye yönetim platformudur.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud, e-ticaret işletmeleri için nakliye otomasyonu sağlayan, taşıyıcılarla entegrasyon sunan ve iade süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Stamps.com

Stamps.com

stamps.com

Stamps.com, postaneye gitmeden bilgisayardan posta ve gönderim etiketleri yazdırmayı sağlayan bir çevrimiçi platformdur.

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Veeqo, envanter yönetimi ve sipariş işleme için çok kanallı bir platformdur. Nakliye işlemlerini kolaylaştırarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Easyship

Easyship

easyship.com

Easyship, e-ticaret ve gönderi süreçlerini tek panel üzerinden yöneten, farklı nakliyecilerle entegrasyon sağlayan kapsamlı bir gönderi yazılımıdır.

Shippo

Shippo

goshippo.com

Shippo, işletmelerin nakliye süreçlerini otomatikleştirip kolaylaştırmasını sağlayan bir yönetim platformudur.

EasyPost

EasyPost

easypost.com

EasyPost, uygulamalara lojistik entegrasyonu sağlayan bir API platformudur. Taşıyıcılarla entegrasyon, nakliye etiketleri üretimi ve paket takibi yapar.

FarEye

FarEye

fareye.com

Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.

Ship&co

Ship&co

shipandco.com

Ship&co, uluslararası ve yerel gönderimleri tek bir yerden yönetmek için online mağazaları senkronize eden bir nakliye yönetim uygulamasıdır.

Shipday

Shipday

shipday.com

Shipday, restoranlar ve küçük işletmeler için yerel teslimat yönetimi sunan bir yazılım platformudur. Gerçek zamanlı takip ve SMS bildirimleri ile desteklenir.

Shippit

Shippit

shippit.com.my

Shippit, işletmelerin nakliye operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir lojistik uygulamasıdır. Taşıyıcı entegrasyonu, otomasyon ve izleme sağlar.

ShipHero

ShipHero

shiphero.com

ShipHero, e-ticaret ve dağıtım için depo yönetimi ve sipariş yerine getirme çözümü sunar, envanter güncellemeleri ve çoklu depo yönetimi sağlar.

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Sellercloud, e-ticaret işletmelerinin envanter, sipariş ve ürünlerini birden fazla satış kanalında merkezi olarak yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Shipmondo

Shipmondo

shipmondo.com

Shipmondo, e-ticaret işletmeleri için nakliye ve sipariş yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlayan bir uygulamadır.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

Shipedge, e-ticaret operasyonlarını otomatikleştiren modüler bir bulut tabanlı platformdur. Sipariş ve depo yönetimi işlevselliği sunar.

GoBolt

GoBolt

gobolt.com

GoBolt, lojistik süreçlerini optimize eden bir yönetim platformudur. Depolama, sevkiyat ve teslimat hizmetleri sunarak işletmelere destek sağlar.

Airhouse

Airhouse

airhouse.io

Airhouse, e-ticaret işletmeleri için bulut tabanlı lojistik ve sipariş yönetim platformudur. Depo, sipariş ve nakliye süreçlerini entegre eder.

Cargoson

Cargoson

cargoson.com

Cargoson, yük yönetimi için tasarlanmış bir yazılımdır. Taşıyıcılarla çalışmayı kolaylaştırır ve tüm ulaşım bilgilerini tek bir yerde toplar.

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

FreightPOP, taşımacılık işlemlerini kolaylaştırarak tek bir platformda yük yönetimi sağlar. Gerçek zamanlı izleme ve çoklu taşıyıcı entegrasyonu sunar.

Zendbox

Zendbox

zendbox.io

Zendbox, e-ticaret işletmeleri için sipariş yerine getirme, depolama ve uluslararası lojistik hizmetleri sunan bir çözüm platformudur.

parcelLab

parcelLab

parcellab.com

parcelLab, satın alma sonrası deneyimleri geliştiren bir platformdur. Teslimat tahminleri, otomasyon ve müşteri iletişimi sunarak operasyonel verimliliği artırır.

ShipHawk

ShipHawk

shiphawk.com

Shiphawk, yüksek hacimli işletmelere nakliye süreçlerini otomatikleştirerek ve geliştiren bir tatmin yönetim çözümüdür. ERP sistemleriyle entegre çalışır.

Starshipit

Starshipit

starshipit.com

Starshipit, çevrimiçi işletmelerin sipariş yönetimini kolaylaştıran bir nakliye ve yerine getirme çözümüdür. Otomatik izleme ve çoklu taşıyıcı desteği sunar.

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır. ReadyShipper ve ReadyReturns eklentileri ile bir araya gelerek kapsamlı bir e-ticaret çözümü sunar.

Quadient

Quadient

quadient.com

Quadient AP Automation, muhasebe ekiplerinin uzaktan işbirliği yapmasını sağlar; veri girişi ihtiyacını azaltır ve fatura işleme maliyetlerini düşürür.

Ordoro

Ordoro

ordoro.com

Ordoro, envanter yönetimi, nakliye ve dropshipping süreçlerini otomatikleştiren bir e-ticaret uygulamasıdır.

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipMonk, e-ticaret işletmeleri için sipariş yerine getirme ve lojistik yönetimi hizmeti sunan bir uygulamadır.

Crowdsender

Crowdsender

crowdsender.io

CrowdSender, satıcıların ürünlerini son mil gönderimlerinde tek bir API ve kullanışlı bir platform aracılığıyla kolayca göndermelerini sağlar.

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