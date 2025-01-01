Alternatifler - Equals

Microsoft Excel Online
excel.cloud.microsoft
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet, veri düzenleme, rapor tartışma ve analiz için çevrimiçi çalışan bir elektronik tablo uygulamasıdır.
Rows
rows.com
Rows, ekiplerin birlikte çalışarak hızlanmasını sağlayan bir elektronik tablo uygulamasıdır. Entegre hizmetler ve veri kaynakları ile süreçleri otomatikleştirir.
Grist
getgrist.com
Grist, elektronik tabloları veritabanı gibi organize etmenizi sağlayan kullanıcı dostu bir veri yönetim aracıdır.
Retable
retable.io
Retable, çevrimiçi bir veritabanında kullanıcıların verileri düzenlemesine, paylaşmasına ve analiz etmesine olanak tanıyan bir elektronik tablo platformudur.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Veri yönetimi, analiz ve görselleştirme için tasarlanmış bulut tabanlı bir elektronik tablo uygulamasıdır. Proje yönetimi ve işbirliği özellikleri sunar.
Quip
quip.com
Quip, belgeleri ve elektronik tabloları ekip olarak gerçek zamanlı düzenlemeye, yorum yapmaya ve sohbet etmeye imkan tanıyan bir işbirliği platformudur.
Sheetgo
sheetgo.com
Sheetgo, elektronik tablolar arasında veri aktarımını otomatikleştirerek iş süreçlerini yönetmeye yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir araçtır.
TabelloPDF
tabellopdf.com
TabelloPDF, PDF dosyalarındaki tabloları hızlı ve güvenli bir şekilde Excel veya Google Sheets'e aktarır. Manuel veri kopyalamaya son verir.
Formulas HQ
formulashq.com
Formulas HQ, Google Sheets ve Excel için formül oluşturma, Regex, VBA ve App Script üretimi ve veri analizi görevlerini kolaylaştıran bir AI aracıdır.
Actiondesk
actiondesk.io
ActionDesk, Salesforce verilerini elektronik tablolar aracılığıyla entegre edip yöneterek analiz yapmayı kolaylaştıran bir araçtır.
ozma.io
ozma.io
Ozma.io, iş akışlarını yönetmek için AI destekli CRM ve ERP sistemleri oluşturur ve kişiselleştirir, kullanıcıların dijital varlıklarını merkezi bir arayüzle kontrol etmelerini sağlar.