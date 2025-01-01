Alternatifler - Envoy Global

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.

Deel

Deel

deel.com

Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp, girişimciler için modern bir bordro, uyum ve yan haklar platformudur. Eyalet vergi kayıtlarını otomatikleştirir, kamu web sitelerine giriş yapmaya gerek kalmaz.

Worksome

Worksome

worksome.com

Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir çözüm sunmaktadır.

Maus

Maus

maus.com

Maus, stratejik, finansal ve çıkış planlaması için tümleşik bir platformdur. İş planları oluşturup uygulamayı, ölçmeyi ve büyümeyi sağlar.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits, insan kaynakları yönetimi için bulut tabanlı bir platform sunarak bordro, işe alım ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust, veri gizliliği ve güvenliğini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar, kullanım onayı, risk yönetimi ve üçüncü taraf denetimi sağlar.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad, dünya genelinde istihdam ve bordro yönetimi sağlayan bir platformdur. 160'dan fazla ülkede çalışanları yönetmeyi ve ödemeleri kolaylaştırır.

Topia

Topia

topia.com

Topia, şirketlerin çalışanlarını dünyanın her yerinde göndermesine, yönetmesine ve etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan bir küresel yetenek hareketliliği platformudur.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass, dünya genelindeki ekiplerin bordro, uyumluluk ve finansal hizmetlerini kolaylaştıran bir uzaktan çalışma platformudur.

AbstractOps

AbstractOps

abstractops.com

AbstractOps, uzaktan çalışan şirketler için, eyalet uyumunu otomatikleştiren bir uygulamadır. Kayıt, bordro ve mail yönetimini merkezi olarak sağlar.

Jobbatical

Jobbatical

jobbatical.com

Jobbatical, uluslararası işe alım ve yer değiştirme süreçlerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış bir yazılımdır. Görevleri otomatikleştirir ve kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Mineral

Mineral

trustmineral.com

Mineral, 1 milyondan fazla şirket tarafından güvenilen bir İK ve uyumluluk uygulamasıdır. Online eğitim, rehberlik ve kaynaklar sunar.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster, şirketlerin 180'den fazla ülkede uyumlu bir şekilde çalışanları yönetmesini sağlayan bir istihdam platformudur.

Localyze

Localyze

localyze.com

Localyze, global hareketliliği kolaylaştıran merkezi bir platformdur. İnsanların istedikleri yerde çalışıp yaşamalarını sağlamaktadır.

Case IQ

Case IQ

caseiq.com

Case IQ, araştırma süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan özelleştirilebilir bir vaka yönetim sistemidir.

WorkFlex

WorkFlex

getworkflex.com

WorkFlex, şirketlerin çalışanlarının yurt dışı çalışma ve iş seyahatlerini uyumlu şekilde yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.

Trusaic

Trusaic

trusaic.com

Trusaic uygulaması, ACA uyumu için veri yönetimi, uzman destek ve denetim koruması sunarak işverenlerin riskleri azaltmasına yardımcı olur.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno, işletmelerin serbest çalışanları bulması, işe alması, yönetmesi ve ödemesini kolaylaştıran bir platformdur.

WorkBright

WorkBright

workbright.com

WorkBright, işe alım süreçlerini hızlandırarak yeni çalışanların belge yüklemelerini ve formları uzaktan tamamlamalarını sağlar.

Plane

Plane

plane.com

Plane, ABD merkezli şirketlere, ABD ve uluslararası çalışanların maaş, faydalar ve uyum yönetimi sağlar. Güvenli bir platformda çalıştırma, ödeme ve süreçleri kolaylaştırır.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion, uluslararası ekipleri kolayca işe almayı ve yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. 160'tan fazla ülkede uyumlu istihdam süreçleri sunar.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent, uluslararası işe alım ve bordro yönetimini basitleştiren, 160 ülkede uyum sağlayan bir platformdur.

SixFifty

SixFifty

sixfifty.com

SixFifty, işletmelere istihdam yasalarına uyumu otomatikleştiren, belgeler oluşturan ve güncel bilgileri sağlayan bir uygulamadır.

RecruitGo

RecruitGo

recruitgo.com

RecruitGo, uzaktan işe alım sürecini yönetmek için aday bulma, işe alma ve iletişim hizmetleri sunan kapsamlı bir platformdur.

OnBlick

OnBlick

onblick.com

OnBlick, ABD'deki işverenlere HR uyumluluğu ve göçmenlik süreçlerini yönetmeleri için rehberlik eden bir SaaS platformudur.

G-P

G-P

globalization-partners.com

G-P, 180'den fazla ülkede çalışanları işe alma, yönetme ve ödeme süreçlerini basitleştiren bir küresel istihdam platformudur.

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