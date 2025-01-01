Alternatifler - Emerge

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

Shiprocket, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi ve lojistik çözümleri sunar. Çoklu kargo ortakları ile hızlı ve etkili sevkiyat sağlar.

Truckstop

Truckstop

truckstop.com

TruckStop, taşıyıcılar ve brokerler için yük yönetimi, izleme ve güvenli iletişim sağlayan bir platformdur.

SeaRates

SeaRates

searates.com

Searates, yük taşımacılığını kolaylaştıran bir lojistik platformudur. Kullanıcılar, taşıma oranlarını karşılaştırabilir, rezervasyon yapabilir ve kargo takibi yapabilir.

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase, lojistik süreçlerini basitleştiren, bulut tabanlı bir ulaşım yönetim sistemidir. Tedarik zinciri görünürlüğü ve verimlilik sunar.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell, nakliye süreçlerini yönetmek için kullanılabilen kapsamlı bir lojistik ve tedarik zinciri yönetim platformudur.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.

Zencargo

Zencargo

zencargo.com

Zencargo, uluslararası yük taşımacılığı ve lojistik yönetimi için dijital bir platformdur. Kullanıcılara yük takibi ve tedarik zinciri yönetimi imkanları sunar.

Convoy

Convoy

convoy.com

Convoy uygulaması, taşıyıcıları nakliyecilerle bağlayan bir dijital yük ağıdır, lojistik süreçlerini basit hale getirir ve verimliliği artırır.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet, lojistik süreçlerini otomatikleştiren ve gerçek zamanlı nakliye görünürlüğü sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

Rose Rocket, lojistik şirketleri için yük yönetimi ve sevkiyat takibi sağlayan bir Ulaştırma Yönetim Sistemi (TMS) yazılımıdır.

WebCargo

WebCargo

webcargo.co

WebCargo, yük taşıyıcıları ve forwarder'lar arasında hava kargo rezervasyonlarını ve fiyatlandırmayı kolaylaştıran dijital bir platformdur.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys, taşıma yönetimini bulut ortamında kolaylaştıran bir sistemdir; yük, sürücü, fatura ve rotaları yönetir, EDI entegrasyonu sunar.

SpotGo

SpotGo

spotgo.eu

SpotGo, taşımacılık ve lojistik sektörüne yönelik, AI destekli bir yük yönetim sistemidir. Yüklerin hızla ve etkin bir şekilde yayınlanmasını sağlar.

uShip

uShip

uship.com

uShip, kullanıcıları kargo taşıyıcılarıyla bağlayarak büyük eşyaların hızlı ve uygun fiyatla taşınmasını sağlar.

FreightPath

FreightPath

freightpath.io

FreightPath, nakliye görünürlüğü, işbirliği ve otomasyon sağlayan merkezi bir lojistik yönetim platformudur.

OnTruck

OnTruck

ontruck.com

Ontruck, taşıyıcıları nakliyecilere bağlayan bir dijital platformdur. Yük yönetimi, gerçek zamanlı izleme ve operasyonel verimlilik sağlar.

Cargoson

Cargoson

cargoson.com

Cargoson, yük yönetimi için tasarlanmış bir yazılımdır. Taşıyıcılarla çalışmayı kolaylaştırır ve tüm ulaşım bilgilerini tek bir yerde toplar.

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

FreightPOP, taşımacılık işlemlerini kolaylaştırarak tek bir platformda yük yönetimi sağlar. Gerçek zamanlı izleme ve çoklu taşıyıcı entegrasyonu sunar.

Voyager Portal

Voyager Portal

voyagerportal.com

Voyager, toplu taşımacılık operasyonlarını yöneten bir platformdur. Kullanıcılar maliyetleri azaltarak, süreçleri otomatikleştirir ve gerçek zamanlı veriler sunar.

ShipHawk

ShipHawk

shiphawk.com

Shiphawk, yüksek hacimli işletmelere nakliye süreçlerini otomatikleştirerek ve geliştiren bir tatmin yönetim çözümüdür. ERP sistemleriyle entegre çalışır.

Forto

Forto

forto.com

Forto, lojistik ve nakliye süreçlerini merkezi bir arayüzle yönetim sağlayan dijital bir platformdur. İzleme, güncellemeler ve özelleştirilebilir iş akışları sunar.

GoRamp

GoRamp

goramp.com

GoRamp, lojistik ve ulaşım süreçlerini gerçek zamanlı güncellemelerle yönetmeye yarayan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Cargofive

Cargofive

cargofive.com

Cargofive, deniz nakliye oranlarını yönetmek, kargoyu gerçek zamanlı izlemek ve belgeler oluşturmak için tasarlanmış bir lojistik yönetim platformudur.

cargo.one

cargo.one

cargo.one

cargo.one, nakliyecilerin havayolu fiyatlarını hızlıca karşılaştırıp rezervasyon yapmalarını sağlayan bir platformdur.

OpenTug

OpenTug

opentug.com

OpenTug, yük taşımacılığını barge ve terminallerle entegre eden dijital bir deniz lojistik platformudur.

Logipulse

Logipulse

logipulse.com

Logipulse, lojistik sektöründe nakliye sürecini yönetmek için tasarlanmış bir yazılım çözümüdür. Operasyonları izleme, yönetme ve optimize etme imkanı sunar.

FreightHub

FreightHub

freighthub.nz

FreightHub, uluslararası yük yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve belge yönetimi ile lojistik operasyonlarını optimize eder.

Bridge LCS

Bridge LCS

lcsbridge.com

Bridge LCS, GCC ülkelerindeki lojistik sektörleri için tasarlanmış bir yazılımdır. Nakliyecilere yük lojistiği yönetiminde yardımcı olur.

Owlery

Owlery

owlery.ai

Owlery, tedarik zinciri ekiplerinin daha hızlı ve güvenilir çalışmasını sağlayan, siparişten teslimata kadar özelleştirilebilir bir platformdur.

DrayNow

DrayNow

draynow.com

DrayNow, drayage ve intermodal yük taşımacılığını kolaylaştıran, gerçek zamanlı izleme ve iletişim imkanı sunan bir dijital platformdur.

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