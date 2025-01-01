Alternatifler - ELSA Speech Analyzer

Duolingo

Duolingo

duolingo.com

Duolingo, farklı dilleri eğlenceli bir şekilde öğrenmek için kullanılabilen bir dil öğrenme uygulamasıdır.

Babbel

Babbel

babbel.com

Babbel, kullanıcılara çeşitli dillerde konuşma akıcılığı kazandıran bir dil öğrenme uygulamasıdır. Pratik derslerle dil bilgisi ve konuşma becerilerini geliştirir.

Busuu

Busuu

busuu.com

Busuu, kullanıcıların okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir dil öğrenme uygulamasıdır.

Rosetta Stone

Rosetta Stone

rosettastone.com

Rosetta Stone, etkileşimli ve sürükleyici yöntemlerle 25 dilde dil öğrenimi sunan bir uygulamadır.

Preply

Preply

preply.com

Preply, öğrencilere sertifikalı öğretmenlerle çevrimiçi bire bir dil dersleri sunan bir platformdur. Öğrenciler, dillerini esnek bir şekilde öğrenme imkanı bulur.

Memrise

Memrise

memrise.com

Memrise, kullanıcıların 75'ten fazla dil öğrenmelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Sesli, görüntülü içerik ve etkileşimli sohbet botları ile pratik imkanı sunar.

TalkPal

TalkPal

talkpal.ai

TalkPal, kullanıcıların etkileşimli konuşmalarla dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan AI destekli bir dil öğrenme uygulamasıdır.

LingoDeer

LingoDeer

lingodeer.com

Lingodeer, kullanıcıların çeşitli dillerde (Çince, Japonca vb.) dil becerilerini geliştirmesi için yapılandırılmış dersler ve etkileşimli egzersizler sunan bir dil öğrenme uygulamasıdır.

Mondly

Mondly

mondly.com

Mondly, çok dilli bir iş gücü yetiştirmek amacıyla kullanılan bir dil öğrenme platformudur. 41 dilde etkileşimli eğitim sunar ve pratik İngilizceye odaklanır.

italki

italki

italki.com

Italki, 150'den fazla dili online öğretmenler aracılığıyla öğrenme imkanı sunan bir dil öğrenme platformudur.

Drops

Drops

languagedrops.com

Drops, dil öğrenimini eğlenceli ve hızlı hale getiren bir uygulamadır. 50'den fazla dilde, 3.000'den fazla kelime ve ifade sunar.

Lingvist

Lingvist

lingvist.com

Lingvist uygulaması, öğrenme deneyimini kişiselleştirir ve hafızaya uygun şekilde kelimeleri sunarak hızlı dil öğrenimini sağlar. Fransızca, İspanyolca, Almanca, Rusça ve İngilizce öğrenebilirsiniz.

Pimsleur

Pimsleur

pimsleur.com

Pimsleur, dil öğrenimini ses tabanlı derslerle destekleyen bir uygulamadır. Kullanıcılara konuşma becerilerini geliştirme imkanı sunar.

Mango Languages

Mango Languages

mangolanguages.com

Mango Dilleri, 70'ten fazla dilde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştiren çevrimiçi bir dil öğrenme uygulamasıdır.

AlfaPTE

AlfaPTE

alfapte.com

AlfaPTE, PTE sınavlarına hazırlananlar için okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalardır.

Lingoda

Lingoda

lingoda.com

Lingoda, çevrimiçi dil dersleri sunarak kullanıcıların İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğrenmelerine yardımcı olan bir platformdur.

LanGeek

LanGeek

langeek.co

Langeek, İngilizceyi çeşitli dillerden öğrenmek isteyenler için kişiselleştirilmiş, interaktif dil dersleri sunan bir uygulamadır.

Chatterbug

Chatterbug

chatterbug.com

Chatterbug, çalışanların dil yeterliliğini hızlı ve etkili bir şekilde geliştirmelerini sağlayan çevrimiçi dil öğrenme platformudur.

Fluenz

Fluenz

fluenz.com

Fluenz, kullanıcıların İngilizce ve diğer dillerde etkileşimli derslerle dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir dil öğrenme uygulamasıdır.

Hack Chinese

Hack Chinese

hackchinese.com

Hack Çince, öğrencilere Çince dil becerilerini geliştirmeleri için çeşitli egzersizler ve kaynaklarla destekleyen bir eğitim uygulamasıdır.

EnglishCentral

EnglishCentral

englishcentral.com

EnglishCentral, kullanıcıların video dersler ve etkileşimli egzersizler aracılığıyla İngilizce becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir dil öğrenme platformudur.

Voxy

Voxy

voxy.com

Voxy, kullanıcıların İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan interaktif bir öğrenme platformudur. Kişiselleştirilmiş içerik sunar.

SpeechSuper

SpeechSuper

speechsuper.com

SpeechSuper, derin öğrenme tabanlı telaffuz değerlendirmeleri sunan bir uygulamadır. 8 dilde kapalı ve açık uçlu geri bildirim sağlar.

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

OpenSesame, geniş bir e-öğrenim kursu kütüphanesi sunarak, kuruluşların çalışan eğitimini ve gelişimini destekleyen bir platformdur.

Rocket Languages

Rocket Languages

rocketlanguages.com

Roket Dilleri, kullanıcılara çeşitli dillerde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kazandıran kapsamlı bir dil öğrenme platformudur.

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx, dijital işyerlerinde dil eğitimi ve iş koçluğu hizmetleri sunan bir platformdur. Kuruluşlar için esnek öğrenme çözümleri sağlar.

LiveXP

LiveXP

livexp.com

LiveXP, dünyanın dört bir yanından farklı diller öğrenen öğrencilere ilham veren öğretmenlerle bağlantı kuran bir online eğitim platformudur.

Languagehood

Languagehood

languagehood.com

Languagehood, profesyonellere sektörel eğitim programları sunarak iletişim becerilerini geliştirir. Rol bazlı öğrenme ve sürekli gelişim destekler.

Lingolette

Lingolette

lingolette.com

Lingolette, AI destekli bir dil öğrenme uygulamasıdır. Kullanıcıların konuşma ve yazma becerilerini geliştirirken, kişiselleştirilmiş eğitim sunar.

Verbling

Verbling

verbling.com

Verbling, anadili konuşanlarla video görüşmeleri yaparak dil öğrenimini kolaylaştıran bir platformdur. Öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunar.

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