Alternatifler - Eduflow

edX

edX

edx.org

EDX, dünya genelinden 2000'den fazla ücretsiz çevrimiçi kurs sunan bir platformdur. Kullanıcılar yeni beceriler kazanabilir ve tamamlandığında sertifika alabilir.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning, profesyonellere iş ve teknik alanlarda 21.000'den fazla kurs sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning, şirketlerin çalışanlarını eğitmesine olanak tanıyan, işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir öğrenim yönetim sistemidir.

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed, öğrenme ve kariyer gelişimini beceri profilleri ve eğitim materyalleriyle entegre eden bir platformdur.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo, işyeri eğitimini yönetmek için tasarlanmış bir öğrenme yönetim sistemidir. Eğitim materyalleri oluşturma, izleme ve analiz etme imkanı sunar.

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

OpenSesame, geniş bir e-öğrenim kursu kütüphanesi sunarak, kuruluşların çalışan eğitimini ve gelişimini destekleyen bir platformdur.

GlassFrog

GlassFrog

glassfrog.com

GlassFrog, Holacracy yöntemiyle organizasyonel yapı, roller ve sorumlulukların yönetimi için tasarlanmış bir web tabanlı yazılımdır.

BrainStorm

BrainStorm

brainstorminc.com

BrainStorm, yazılım benimseme için tasarlanmış bir öğrenme platformudur. Kullanıcı eğitimini hızlandırır ve etkileşimi artırır.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs, çalışan eğitim ve angajman platformudur. Şirketlerin personel alımında, beceri geliştirmede ve çalışan bağlılığını artırmada yardımcı olur.

Go1

Go1

go1.com

Go1, profesyonellere yönelik geniş bir gelişim kursu kütüphanesi sunan bir içerik toplama platformudur.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey, çalışanların gelişimini destekleyen, kişiselleştirilmiş bir öğrenme yönetim platformudur. Şirketlerin eğitim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.

NovoEd

NovoEd

novoed.com

NovoEd, etkileşimli ve işbirlikçi öğrenme deneyimleri sunan, çevrimiçi kurslar ve eğitim programları oluşturup yöneten bir öğrenme platformudur.

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary, çalışan eğitim ve gelişimi için kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, yönetme ve sunma işlevleri sunar.

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

Classum, kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği bulut tabanlı bir öğrenme platformudur; iletişimi ve işbirliğini geliştirir.

5Mins AI

5Mins AI

5mins.ai

5Mins AI, çalışanların 200'den fazla beceri geliştirmesine yardımcı olan yapay zeka destekli bir e-öğrenme platformudur. Kişiselleştirilmiş mikro dersler sunar.

BigSpring

BigSpring

bigspring.ai

BigSpring, kullanıcıların verimliliğini artıran ve iş akışlarını optimize eden, kullanıcı dostu bir yapay zeka platformudur.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn, eğitimleri atamayı ve çalışan ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştıran bir öğrenme yönetim platformudur.

GoSkills

GoSkills

goskills.com

GoSkills, kullanıcıların kişiselleştirilmiş online kurslar oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.

Howspace

Howspace

howspace.com

Howspace, işletmelerde işbirlikçi öğrenme ve gelişim süreçlerini destekleyen bir yazılım uygulamasıdır.

Learnerbly

Learnerbly

learnerbly.com

Learnerbly, çalışanlara 200'den fazla eğitim içeriği sağlayarak öğrenim süreçlerini kişiselleştirir ve şirket hedefleriyle uyumlu gelişim imkanı sunar.

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Mentessa, çalışanların becerilerine dayalı olarak işbirliğini güçlendiren ve yeni işe alınanları destekleyen bir öğrenme platformudur.

OneRange

OneRange

onerange.co

OneRange, sürekli öğrenmeyi destekleyen bir yazılım. Kullanıcılar, yetenek geliştirme kaynaklarına kolayca erişim sağlarken, işletmeler veri analizi ile gelişimi yönetir.

CircleHD

CircleHD

circlehd.com

CircleHD, işletmelere yönelik bir video öğrenme platformudur. Çalışan bağlılığını artırmak, potansiyel müşteri oluşturmak ve harekete geçirme oranlarını yükseltmek amacıyla tasarlanmıştır.

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