Alternatifler - EdPrime

Skool
skool.com
Skool, çevrimiçi kursları, toplulukları ve etkinlik programlarını tek bir platformda birleştirerek yönetimi kolaylaştırır.
Teachmint
teachmint.com
Teachmint, sınıf yönetimi, katılım takibi ve çevrimiçi kayıt gibi özellikler sunan, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir eğitim platformudur.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren etkileşimli bir platformdur. Bireysel ve grup sınavları ile gerçek zamanlı geri bildirim sunar.
Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
Unstop
unstop.com
Unstop, öğrenciler ve profesyoneller için bilgi yarışmaları, hackathonlar ve iş simülasyonları gibi etkinliklerde yer alarak yeteneklerini sergileme imkanı sunan bir uygulamadır.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create, kullanıcıların etkileşimli sınav tabanlı oyunlar oluşturmalarına ve paylaşmalarına olanak tanır. Eğitim ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirir.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.
Toddle
toddleapp.com
Toddle, öğretmenlere yenilikçi ve geleceğe hazır eğitim sunmaları için araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir öğretim partneridir.
Seesaw
seesaw.me
Seesaw, öğretmenlerin etkileşimli dersler, dijital portföyler ve iki yönlü iletişim ile öğrenci öğrenimini destekleyen bir dijital eğitim platformudur.
Gradescope
gradescope.com
Gradescope, eğitimcilerin öğrenci çalışmalarını verimli bir şekilde değerlendirmesine, geri bildirim vermesine ve analiz yapmasına yardımcı olan bir çevrimiçi derecelendirme platformudur.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides, kullanıcıların etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Canlı anketler, sınavlar ve Q&A oturumları içerir.
Socrative Student
socrative.com
Sokratif Öğrenci uygulaması, öğrencilere öğretmenlerinin sınavlarını yanıtlayarak öğrenme süreçlerini değerlendirme imkanı sunar. Oyunlar ve raporlarla etkileşimi artırır.
Wooclap
wooclap.com
Wooclap, öğrenme süreçlerini etkileşimli içeriklerle zenginleştirerek katılımı artıran bir eğitim platformudur. Cihaz gerektirmeden kullanılabilir.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard, okulların idari ve akademik süreçlerini otomatikleştiren bir okul yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıt, katılım ve performans izleme sunar.
Dugga
dugga.com
Dugga, K-12, yüksek öğrenim ve kurumsal eğitim için testler, sınavlar ve ödevler sunan dijital bir değerlendirme platformudur.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Frontline Education, eğitim kurumları için işe alım, zaman takibi, devamsızlık yönetimi ve mesleki gelişim gibi işlemleri yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır.
FlexiQuiz
flexiquiz.com
FlexiQuiz, çevrimiçi testler ve sınavlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüzü ile çeşitli soru türleri sunar.
Socrative Teacher
socrative.com
Sokratif Öğretmen, öğretmenlerin anketler ve quizler aracılığıyla öğrencilerin anlayışını gerçek zamanlı olarak değerlendirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Capsim
capsim.com
CapsimInbox, yetenek boşluklarını belirleyen ve eğitim etki ölçen bir simülasyon platformudur. Çalışanların kritik becerilerini geliştirmek için kullanılmaktadır.
Sentral
sentral.com.au
Sentral, Avustralya'nın okul yönetim sistemi olarak eğitimciler tarafından hazırlanmış, okullar için kapsamlı bir yazılım çözümüdür.
ClassMarker
classmarker.com
ClassMarker, çevrimiçi sınavların ve değerlendirmelerin oluşturulmasını, yönetimini ve otomatik derecelendirilmesini sağlayan bir platformdur.
Testmoz
testmoz.com
Testmoz, çevrimiçi testler oluşturup dağıtmanızı ve sonuçları anında almanızı sağlayan bir değerlendirme aracıdır.
PDFQuiz
pdfquiz.com
PDFQuiz, PDF belgelerini etkileşimli testlere dönüştüren bir uygulamadır. Eğitmenler ve içerik üreticileri için kullanışlıdır.
Vevox
vevox.com
Vevox, çalışan katılımı için gerçek zamanlı anket ve anonim soru-cevap platformudur, melez toplantılarda etkileşimi artırmayı amaçlar.
Skolaro
skolaro.com
Skolaro, okulların yönetim işlerini kolaylaştıran kapsamlı bir okul ERP yazılımıdır. Öğrenci bilgileri, katılım, sınav ve ücret yönetimi gibi sistemler sunar.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Anket Her Yerde, kullanıcıların mobil cihazlar aracılığıyla anketler ve canlı sorular oluşturarak kitle ve sınıf katılımını artırmalarını sağlayan bir uygulamadır.
Newsela
newsela.com
Newsela, K-12 öğrencileri için farklı okuma seviyelerinde haber makaleleri ve eğitim materyalleri sunan bir eğitim platformudur.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar, yükseköğretim kurumlarına yönelik öğrenci bilgi sistemleri ve yönetim çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.