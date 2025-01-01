Alternatifler - EdPrime

Skool

Skool

skool.com

Skool, çevrimiçi kursları, toplulukları ve etkinlik programlarını tek bir platformda birleştirerek yönetimi kolaylaştırır.

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint, sınıf yönetimi, katılım takibi ve çevrimiçi kayıt gibi özellikler sunan, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir eğitim platformudur.

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren etkileşimli bir platformdur. Bireysel ve grup sınavları ile gerçek zamanlı geri bildirim sunar.

Workday

Workday

workday.com

Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.

Unstop

Unstop

unstop.com

Unstop, öğrenciler ve profesyoneller için bilgi yarışmaları, hackathonlar ve iş simülasyonları gibi etkinliklerde yer alarak yeteneklerini sergileme imkanı sunan bir uygulamadır.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create, kullanıcıların etkileşimli sınav tabanlı oyunlar oluşturmalarına ve paylaşmalarına olanak tanır. Eğitim ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirir.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Toddle, öğretmenlere yenilikçi ve geleceğe hazır eğitim sunmaları için araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir öğretim partneridir.

Seesaw

Seesaw

seesaw.me

Seesaw, öğretmenlerin etkileşimli dersler, dijital portföyler ve iki yönlü iletişim ile öğrenci öğrenimini destekleyen bir dijital eğitim platformudur.

Gradescope

Gradescope

gradescope.com

Gradescope, eğitimcilerin öğrenci çalışmalarını verimli bir şekilde değerlendirmesine, geri bildirim vermesine ve analiz yapmasına yardımcı olan bir çevrimiçi derecelendirme platformudur.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides, kullanıcıların etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Canlı anketler, sınavlar ve Q&A oturumları içerir.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Sokratif Öğrenci uygulaması, öğrencilere öğretmenlerinin sınavlarını yanıtlayarak öğrenme süreçlerini değerlendirme imkanı sunar. Oyunlar ve raporlarla etkileşimi artırır.

Wooclap

Wooclap

wooclap.com

Wooclap, öğrenme süreçlerini etkileşimli içeriklerle zenginleştirerek katılımı artıran bir eğitim platformudur. Cihaz gerektirmeden kullanılabilir.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboard, okulların idari ve akademik süreçlerini otomatikleştiren bir okul yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıt, katılım ve performans izleme sunar.

Dugga

Dugga

dugga.com

Dugga, K-12, yüksek öğrenim ve kurumsal eğitim için testler, sınavlar ve ödevler sunan dijital bir değerlendirme platformudur.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Frontline Education, eğitim kurumları için işe alım, zaman takibi, devamsızlık yönetimi ve mesleki gelişim gibi işlemleri yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır.

FlexiQuiz

FlexiQuiz

flexiquiz.com

FlexiQuiz, çevrimiçi testler ve sınavlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüzü ile çeşitli soru türleri sunar.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Sokratif Öğretmen, öğretmenlerin anketler ve quizler aracılığıyla öğrencilerin anlayışını gerçek zamanlı olarak değerlendirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Capsim

Capsim

capsim.com

CapsimInbox, yetenek boşluklarını belirleyen ve eğitim etki ölçen bir simülasyon platformudur. Çalışanların kritik becerilerini geliştirmek için kullanılmaktadır.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral, Avustralya'nın okul yönetim sistemi olarak eğitimciler tarafından hazırlanmış, okullar için kapsamlı bir yazılım çözümüdür.

ClassMarker

ClassMarker

classmarker.com

ClassMarker, çevrimiçi sınavların ve değerlendirmelerin oluşturulmasını, yönetimini ve otomatik derecelendirilmesini sağlayan bir platformdur.

Testmoz

Testmoz

testmoz.com

Testmoz, çevrimiçi testler oluşturup dağıtmanızı ve sonuçları anında almanızı sağlayan bir değerlendirme aracıdır.

PDFQuiz

PDFQuiz

pdfquiz.com

PDFQuiz, PDF belgelerini etkileşimli testlere dönüştüren bir uygulamadır. Eğitmenler ve içerik üreticileri için kullanışlıdır.

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox, çalışan katılımı için gerçek zamanlı anket ve anonim soru-cevap platformudur, melez toplantılarda etkileşimi artırmayı amaçlar.

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

Skolaro, okulların yönetim işlerini kolaylaştıran kapsamlı bir okul ERP yazılımıdır. Öğrenci bilgileri, katılım, sınav ve ücret yönetimi gibi sistemler sunar.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Anket Her Yerde, kullanıcıların mobil cihazlar aracılığıyla anketler ve canlı sorular oluşturarak kitle ve sınıf katılımını artırmalarını sağlayan bir uygulamadır.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela, K-12 öğrencileri için farklı okuma seviyelerinde haber makaleleri ve eğitim materyalleri sunan bir eğitim platformudur.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar, yükseköğretim kurumlarına yönelik öğrenci bilgi sistemleri ve yönetim çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.

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