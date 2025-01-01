Alternatifler - Duet Partner

Coursedog
coursedog.com
Coursedog, akademik yöneticilerin zamanında tamamlamaları desteklemesi için akademik ve etkinlik programlaması, kurs talep tahminleri ve müfredat yönetimi sunan entegre bir platformdur.
Appointy
appointy.com
Randevu, işletmelerin randevu ve rezervasyon süreçlerini yönetmesine yardımcı olan bir online planlama yazılımıdır.
Timly Class
timlyclass.com
Timly Class, okulların akademik ve finansal yönetimini kolaylaştıran dijital bir platformdur. Sınıf yönetimi, devam takibi ve iletişim gibi işlevleri içerir.
Jumbula
jumbula.com
Jumbula, çevrimiçi kayıt, ödeme ve sınıf/yaz kampı yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir uygulamadır, eğitim ve rekreasyon programlarını yönetmeyi kolaylaştırır.