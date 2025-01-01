Alternatifler - Duet Partner

Coursedog

Coursedog

coursedog.com

Coursedog, akademik yöneticilerin zamanında tamamlamaları desteklemesi için akademik ve etkinlik programlaması, kurs talep tahminleri ve müfredat yönetimi sunan entegre bir platformdur.

Appointy

Appointy

appointy.com

Randevu, işletmelerin randevu ve rezervasyon süreçlerini yönetmesine yardımcı olan bir online planlama yazılımıdır.

Timly Class

Timly Class

timlyclass.com

Timly Class, okulların akademik ve finansal yönetimini kolaylaştıran dijital bir platformdur. Sınıf yönetimi, devam takibi ve iletişim gibi işlevleri içerir.

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

Jumbula, çevrimiçi kayıt, ödeme ve sınıf/yaz kampı yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir uygulamadır, eğitim ve rekreasyon programlarını yönetmeyi kolaylaştırır.

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